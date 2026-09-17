Na apresentação pública da primeira parte do trabalho “Bloqueios versus Reformas: uma visão para Portugal”, estudo desenvolvido pela FEP Faculdade de Economia e Gestão da Universidade do Porto para a Associação Comercial do Porto, fizemos uma opção que merece ser explicada.

Apresentámos um diagnóstico antes de o estudo estar concluído. Não por precipitação, nem por vontade de transformar um documento provisório numa sentença definitiva. Pelo contrário. Quisemos submeter o estado atual da análise…