O economista Óscar Afonso explica em detalhe o que está em causa no estudo “Bloqueios versus Reformas: uma visão para Portugal”, em que participam Passos Coelho e Sérgio Sousa Pinto.
Na apresentação pública da primeira parte do trabalho “Bloqueios versus Reformas: uma visão para Portugal”, estudo desenvolvido pela FEP Faculdade de Economia e Gestão da Universidade do Porto para a Associação Comercial do Porto, fizemos uma opção que merece ser explicada.
Apresentámos um diagnóstico antes de o estudo estar concluído. Não por precipitação, nem por vontade de transformar um documento provisório numa sentença definitiva. Pelo contrário. Quisemos submeter o estado atual da análise…
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