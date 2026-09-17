Economia

Portugal preso num equilíbrio de baixo crescimentopremium

O economista Óscar Afonso explica em detalhe o que está em causa no estudo “Bloqueios versus Reformas: uma visão para Portugal”, em que participam Passos Coelho e Sérgio Sousa Pinto.

Na apresentação pública da primeira parte do trabalho “Bloqueios versus Reformas: uma visão para Portugal”, estudo desenvolvido pela FEP Faculdade de Economia e Gestão da Universidade do Porto para a Associação Comercial do Porto, fizemos uma opção que merece ser explicada.

Apresentámos um diagnóstico antes de o estudo estar concluído. Não por precipitação, nem por vontade de transformar um documento provisório numa sentença definitiva. Pelo contrário. Quisemos submeter o estado atual da análise…

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  • Diretor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, Professor Catedrático e sócio fundador do OBEGEF

Mudar para bitola europeia custa até sete mil milhões

ECO,

Portugal vê grandes entraves à migração para a bitola europeia. Além do custo elevado, principal travão à mudança é a decisão de Espanha de rejeitar a reconversão.

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