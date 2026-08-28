Pressão económica e questão nuclear são fatores-chave após semestre de guerra de atrito no Médio Oriente

Caminho diplomático, stock de mísseis e controlo dos estreitos são alguns dos pontos que poderão ditar o rumo do conflito. Conheça seis fatores que estarão em jogo nos próximos meses.

Seis meses depois do ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel que matou o líder supremo iraniano Ali Khamenei e atingiu infraestruturas nucleares e militares, a guerra entrou numa nova fase. Washington reduz a aposta em novos ataques e aumenta a pressão económica, enquanto Teerão mantém Ormuz como principal trunfo. Diplomacia, programa nuclear, capacidade militar e eleições norte-americanas são alguns dos fatores que poderão decidir o que acontece a seguir.

Na madrugada de 28 de fevereiro, Estados Unidos e Israel lançaram uma ofensiva contra o Irão que abriu uma guerra que, seis meses depois, continua sem um acordo capaz de pôr fim ao conflito. O ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do Irão, morreu nos primeiros ataques, juntamente com outros membros da liderança iraniana, e foram atingidas infraestruturas nucleares e militares. Um memorando de entendimento alcançado em junho e mediado pelo Paquistão travou temporariamente os combates de maior escala, mas acabou por expirar sem uma solução definitiva.

O que mudou entretanto foi a própria natureza da pressão. Washington está a deslocar o foco dos ataques militares para o isolamento económico do Irão, mantendo simultaneamente um bloqueio naval aos portos iranianos. A estratégia procura obrigar Teerão a ceder em questões como o programa nuclear, a livre circulação no Estreito de Ormuz e o financiamento das estruturas que sustentam o regime.

Do outro lado, o Irão continua a utilizar Ormuz como instrumento de pressão, embora o seu valor estratégico esteja a ser parcialmente corroído pelas alternativas que os países do Golfo tentam desenvolver. E, enquanto Washington e Teerão trocam ameaças, Paquistão e Omã tentam reabrir canais diplomáticos.

Veja aqui seis fatores a ter em conta que poderão determinar a próxima fase da guerra:

1. Economia. Conseguirá Trump estrangular o Irão sem voltar aos ataques?

A administração Trump começou por aumentar as sanções contra empresas, navios e intermediários envolvidos no comércio iraniano e, mais recentemente, passou a ameaçar países terceiros que mantenham relações com Teerão. O objetivo do plano ‘Operação Pária Económico‘ é cortar as principais fontes de receita do regime iraniano, desde o petróleo e transporte marítimo até às redes financeiras, ativos digitais, aviação e tecnologia.

A lógica é transformar o comércio com o Irão num problema para os seus parceiros. Se Washington conseguir cortar receitas, dificultar pagamentos e impedir Teerão de aceder a mercados e fornecedores, pode tentar obter através da economia aquilo que não conseguiu alcançar apenas pela força militar.

“Estamos a lançar um ataque económico contra as ligações financeiras do Irão em todo o mundo. O nosso objetivo é cortar todos os laços económicos que sustentam este regime tirânico até que Teerão esteja sozinho. O regime iraniano enfrenta uma escolha clara: um isolamento global severo ou um caminho para a reintegração na economia global”, declarou o secretário do Tesouro, Scott Bessent, em conferência de imprensa na segunda-feira.

O alvo mais importante é a China. Mais de 80% do petróleo iraniano exportado por via marítima teve como destino o mercado chinês em 2025, segundo dados da Kpler, citados pela Reuters. Refinarias independentes chinesas, conhecidas como teapots, absorvem uma parte significativa desse crude e estão menos expostas ao sistema financeiro norte-americano do que grandes empresas internacionais.

A escalada económica é problemática, pois significa antagonizar a China e arriscar uma significativa retaliação económica. A Casa Branca espera que o bloqueio naval americano aprofunde o efeito das sanções americanas existentes e force a liderança iraniana a buscar a paz. James M. Lindsay Investigador sénior em política externa dos EUA no Council on Foreign Relations

Contudo, o economista James M. Lindsay alerta que o potencial de abalar a economia mundial e desencadear uma crise diplomática com a China são motivos para duvidar que o Governo norte-americano cumpra na íntegra as suas ameaças.

“A escalada económica é problemática, pois significa antagonizar a China e arriscar uma significativa retaliação económica. A Casa Branca espera que o bloqueio naval americano aprofunde o efeito das sanções americanas existentes e force a liderança iraniana a buscar a paz. Esta linha de raciocínio pressupõe que o povo iraniano será capaz de exercer pressão política significativa sobre os seus líderes, que já demonstraram uma disposição implacável ao usar força letal contra qualquer iraniano que vá às ruas protestar“, assinalou o investigador sénior em política externa dos EUA no Council on Foreign Relations (CFR).

Washington pode pressionar empresas chinesas e ameaçar bancos com sanções secundárias, mas quanto mais longe levar a pressão, maior é também o risco de transformar a guerra económica contra o Irão num confronto direto com a China.

David M. Hart, Senior Fellow para clima e energia do think tank CFR, destaca uma razão económica para Pequim não querer simplesmente aproveitar a crise para aumentar o peso das suas exportações de tecnologias limpas: a China depende muito mais das exportações em geral do que apenas desse setor.

Washington pode pressionar empresas chinesas e ameaçar bancos com sanções secundárias, mas quanto mais longe levar a pressão, maior é também o risco de transformar a guerra económica contra o Irão num confronto direto com a China.

“A China exporta muito mais do que tecnologias limpas. Muito mais mesmo. Em 2025, exportou cerca de 220 mil milhões de dólares [cerca de 189 mil milhões de euros] em painéis solares, veículos elétricos, baterias e turbinas eólicas. A China valoriza a estabilidade em geral e quer ser vista como a voz ativa e ponderada na política global“, sublinhou Hart num artigo publicado no CFR.

A outra questão é saber se a pressão económica chega para provocar uma mudança política. O Irão vive sob sanções norte-americanas há décadas e desenvolveu redes paralelas de comércio, financiamento e transporte para contornar parte das restrições. A guerra económica poderá, assim, enfraquecer Teerão, mas não garante que o regime ceda.

2. Ormuz pode continuar a ser ‘trunfo’ do Irão?

O memorando de entendimento que proporcionou uma trégua temporária na guerra expirou, e não estão em curso negociações concretas para pôr fim ao conflito, mantendo Teerão o bloqueio do estreito de Ormuz, por onde passa 20% do petróleo mundial, ao passo que Washington impede a passagem de navios que tenham como origem ou destino portos iranianos.

Em condições normais, 100 a 130 navios atravessam diariamente o Estreito de Ormuz. Na quarta-feira, apenas dez embarcações passaram a via navegável, um número ligeiramente superior aos oito navios de mercadorias registados na terça-feira, segundo dados da empresa de dados Kpler citados pela Reuters.

Aqui temos uma rota comercial inteira bloqueada. À medida que as tensões geopolíticas se intensificam, há preocupações de que o estreito de Malaca e também o Mar do Sul da China possam tornar-se importantes palcos para este tipo de ações. Simon J. Evenett Professor de Geopolítica e Estratégia na IMD business school

Se, no limite os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita podem contornar o Estreito através de oleodutos e portos, países como o Qatar ou Abu Dhabi revelam apreensão acrescida, uma vez que não detêm gasodutos alternativos, pelo que o envio por navio afigura-se como a única opção.

Mas o bloqueio não afeta apenas o petróleo. Pelo estreito passam também gás natural liquefeito, fertilizantes e outros produtos fundamentais para a economia mundial. Para o economista e professor britânico de Geopolítica e Estratégia na IMD business school Simon J. Evenett a dimensão da crise resulta precisamente de estar em causa uma rota comercial inteira e não apenas uma mercadoria, e alerta para possíveis precedentes noutros pontos.

“Aqui temos uma rota comercial inteira bloqueada. À medida que as tensões geopolíticas se intensificam, há preocupações de que o estreito de Malaca e também o Mar do Sul da China possam tornar-se importantes palcos para este tipo de ações”, advertiu Evenett no Peterson Institute for International Economics (PIIE).

E mesmo uma eventual reabertura de Ormuz não significaria o regresso imediato à normalidade. Clara Gillispie, Senior Fellow do CFR para clima e energia, considera que não há precedente para desmontar uma perturbação desta dimensão rapidamente.

“A resposta a quando — ou se — estes fluxos regressarão aos níveis e padrões anteriores ao encerramento é tudo menos simples. Não há precedentes para reverter uma interrupção de mercado desta magnitude, ou seja, uma paralisação equivalente a mais de 10 milhões de barris por dia de fornecimento de petróleo”, frisa.

O reinício da produção de petróleo e gás é, em si, um processo de engenharia em fases, e não um simples ligar e desligar. A pressão nos poços de petróleo precisa ser ajustada gradualmente para evitar danos. Campos mais antigos, como os do Iraque e do Kuwait, precisarão de um processo ainda mais lento e, em alguns casos, poderão ter dificuldades para voltar a operar. Clara Gillispie Senior Fellow para Clima e Energia do Council on Foreign Relations

O problema passa por retirar embarcações presas, fazer regressar petroleiros ao Golfo, retomar gradualmente a produção e reparar infraestruturas. “O reinício da produção de petróleo e gás é, em si, um processo de engenharia em fases, e não um simples ligar e desligar. A pressão nos poços de petróleo precisa ser ajustada gradualmente para evitar danos. Campos mais antigos, como os do Iraque e do Kuwait, precisarão de um processo ainda mais lento e, em alguns casos, poderão ter dificuldades para voltar a operar”, calcula Clara Gillispie.

Apesar das preocupações levantadas internacionalmente, a Guarda Revolucionária do Irão anunciou esta quarta-feira que foram alcançados “alguns acordos” com Omã sobre segurança no estreito de Ormuz, incluindo a partilha das receitas do tráfego marítimo. Após o encontro, o chefe da diplomacia de Mascate afirmou que espera o anúncio “em breve” da criação de um corredor marítimo temporário no estreito de Ormuz, que inclui operações de desminagem na via navegável e sob ameaça militar de Teerão.

Contudo, Ormuz não é o único ponto de estrangulamento em causa. A questão ganha ainda mais premência quando se recorda que o modelo que o regime iraniano quer usar em Ormuz poderia servir de exemplo para um outro estreito importante na região: o Bab El-Mandeb.

Situado entre o Iémen, a leste, e o Djibuti e a Eritreia, a oeste – permite uma ligação mais curta entre Europa e Ásia, evitando assim uma rota mais longa pelo Cabo da Boa Esperança (cerca do dobro do tempo) –, o Estreito Bab El-Mandeb já foi no passado condicionado pelos ataques dos Houthis (grupo rebelde do Iémen ligado ao Irão).

Em julho, o grupo rebelde anunciou um bloqueio naval à Arábia Saudita, abrindo uma nova frente no conflito e aumentando a pressão sobre as rotas energéticas mundiais.

Ormuz e Bab el-Mandeb tornam-se, assim, duas peças numa mesma guerra de chokepoints – passagens geográficas estreitas e estratégicas. Uma perturbação simultânea obrigaria navios a procurar rotas mais longas, aumentaria custos de transporte e seguros e reduziria a quantidade de energia e mercadorias que consegue chegar aos mercados no mesmo período.

3. Diplomacia. Quem consegue voltar a pôr Washington e Teerão à mesa?

Com os canais diretos entre Washington e Teerão praticamente bloqueados, Paquistão e Omã voltaram a ganhar importância como pontes diplomáticas. Islamabad assumiu novamente a mediação e afirmou ter registado “progressos significativos” nos contactos com o Irão, enquanto Omã continua envolvido nas discussões sobre a reabertura do Estreito de Ormuz.

O papel do Paquistão poderá ganhar peso nos próximos meses. O país mantém relações com Teerão e canais com Washington e já tinha mediado o memorando de entendimento alcançado em junho. Joshua Kurlantzick, Senior Fellow para o sudeste asiático do Council on Foreign Relations (CFR), considera que Islamabad tornou-se um mediador “improvável mas indispensável”.

“Islamabad começou a exercer uma influência regional e global considerável e está a ser cortejada por países de todo o mundo. O Paquistão conseguiu algo que muitos diplomatas de democracias ricas e organizações internacionais importantes não conseguiram durante quase cinco décadas: promover negociações diretas entre Washington e Teerão“, afirmou Joshua num artigo publicado no CFR.

A China é um terceiro ator incontornável, embora não esteja a assumir diretamente a mediação. Pequim é o principal comprador do petróleo iraniano e opõe-se às novas sanções norte-americanas, o que poderá limitar a eficácia da estratégia económica de Donald Trump.

Para a União Europeia, a margem é diferente: Bruxelas tem peso económico e diplomático e poderá ter um papel na implementação de um futuro acordo, mas não dispõe dos mesmos canais privilegiados que Paquistão e Omã.

O principal obstáculo continua a ser o conteúdo de uma eventual negociação. Nuclear, sanções e Ormuz continuam a ser os três dossiers que Washington e Teerão terão de resolver para alcançar um entendimento duradouro.

4. Nuclear. O objetivo que a guerra não conseguiu resolver

Estados Unidos querem cortar todas as fontes de receitas que sustentam o regime iraniano e a Guarda Revolucionária Islâmica com o objetivo de quebrar o adversário pela via económica para chegar a um acordo quanto ao nuclear – meta que o país não atingiu pela via militar desde que começou a bombardear o Irão no final de fevereiro.

Os Estados Unidos justificaram a ofensiva com a necessidade de impedir Teerão de desenvolver uma arma nuclear, considerada ‘linha vermelha’ pela Administração Trump. As instalações nucleares foram atingidas, mas destruir infraestruturas não significa eliminar conhecimento científico, especialistas ou a possibilidade de reconstruir um programa de enriquecimento.

Em junho, os dois lados chegaram a um memorando de entendimento que previa um período de 60 dias para negociar uma solução mais abrangente. O Irão reafirmou, na altura, que “não irá adquirir nem desenvolver armas nucleares”, e o destino do urânio enriquecido será resolvido “de acordo com um mecanismo a acordar mutuamente”. O nuclear era uma das principais matérias em cima da mesa.

O problema é que o nuclear não desaparece porque deixa de ser o objetivo imediato. Sem inspeções, acesso internacional e mecanismos de verificação, permanece difícil determinar exatamente quanto da capacidade nuclear iraniana foi destruída, quanto sobreviveu e a que velocidade poderia ser reconstruída.

A estratégia económica de Washington procura agora tentar cortar as receitas necessárias para reconstruir as capacidades militares e nucleares iranianas e usar essa pressão para obter um novo acordo.

Na quarta-feira, o Exército iraniano afirmou ter reconstruído todos os sistemas de armamento danificados durante a guerra e o Presidente assegurou que os Estados Unidos nada ganham com pressões económicas. O porta-voz militar Mohammad Akramiya assegurou que Teerão tomou “medidas significativas para reconstruir e redistribuir os sistemas que foram danificados pelo inimigo”, sem especificar a origem ou o tipo de armamento importado.

A estratégia económica de Washington procura agora tentar cortar as receitas necessárias para reconstruir as capacidades militares e nucleares iranianas e usar essa pressão para obter um novo acordo.

5. Capacidade militar. Quem consegue repor armas mais depressa?

A guerra do Irão também revelou que os arsenais ocidentais não são infinitos – ou que o stock não é tão vasto como se conjeturava. Os Estados Unidos têm utilizado grandes quantidades de mísseis de defesa aérea no Médio Oriente, ao mesmo tempo que a Ucrânia continua a pedir mais intercetores para responder aos ataques russos.

A pressão sobre as reservas de armamento norte-americanas já teve consequências industriais. Em julho, o Pentágono atribuiu à Lockheed Martin um contrato de até 58,6 mil milhões de dólares (cerca de 51 mil milhões de euros) para aumentar a produção de intercetores Patriot.

Já em agosto, a americana Raytheon recebeu outro contrato, de 22,9 mil milhões de dólares (cerca de 19,8 mil milhões de euros), para aumentar a produção anual de mísseis de cruzeiro Tomahawk para mais de mil unidades, face às cerca de 60 que fabrica atualmente.

A dimensão destes contratos revela uma transformação importante: a capacidade de produção passou a ser uma componente da própria capacidade militar.

O conflito está a consumir sistemas necessários para outros teatros, nomeadamente a Ucrânia. E cada Patriot ou Tomahawk usado precisa de ser substituído. A questão deixou, por isso, de ser apenas quantas armas Washington tem para passar a ser quantas consegue produzir e em quanto tempo.

Do outro lado do conflito, Teerão recorre a drones Shahed de fabrico iraniano para lançar ofensivas em resposta aos ataques norte-americanos. Estes aéreos não tripulados, conhecidos como drones ‘kamikaze’, funcionam como um míssil guiado, voam em direção a um alvo pré-determinado e detonam a carga explosiva no momento do impacto.

Apesar de não terem o mesmo alcance ou potência que os mísseis balísticos de Washington, a estratégia passa pelo volume dos ataques e não pela precisão. Como são sistemas fáceis e de baixo custo de produção, o Irão tem lança grandes enxames de drones Shahed, disparados simultaneamente para saturar as defesas aéreas norte-americanas.

A mesma lógica aplica-se aos drones, guerra eletrónica e munições de precisão. A guerra do Irão está a pressionar uma indústria de Defesa que também precisa de responder à guerra na Ucrânia e ao novo ciclo de rearmamento europeu. Para os próximos meses, isto cria uma corrida paralela à militar: quem consegue manter a capacidade industrial durante mais tempo?

6. Eleições nos EUA

Os Estados Unidos vão realizar eleições intercalares a 3 de novembro e nas quais estarão em disputa todas as 435 cadeiras da Câmara dos Representantes e 35 dos 100 lugares do Senado. O resultado determinará a margem política de Donald Trump para aprovar legislação e manter a agenda da Administração na segunda metade do mandato. O cenário não parece ser favorável para o líder da Casa Branca, uma vez que o conflito com o Irão já tem custos internos.

Uma sondagem da Reuters/Ipsos publicada esta semana mostra que apenas 31% dos norte-americanos apoiam a ação militar no Irão, uma queda face aos 37% registados em março. A aprovação do desempenho de Trump mantém-se nos 33%, enquanto 83% dos inquiridos acreditam que o conflito vai prolongar-se.

A menos que a guerra termine em breve, os consumidores com dificuldades financeiras não terão outra opção senão tornarem-se mais cautelosos com os seus gastos, ameaçando a economia já fragilizada. Mark Zandi Economista-chefe da Moody's Analytics

A questão económica é inseparável da política. O preço do petróleo, o custo dos combustíveis e a inflação são os canais mais diretos através dos quais uma guerra no Médio Oriente chega aos eleitores norte-americanos. De acordo com dados da Moody’s Analytics, uma família norte-americana gasta em média quase 450 dólares (386,57 euros) com despesas adicionais relacionadas a combustível desde o início do conflito, o que representa um custo acumulado de quase 60 mil milhões de dólares (cerca de 51,5 mil milhões de euros).

“A menos que a guerra termine em breve, os consumidores com dificuldades financeiras não terão outra opção senão tornarem-se mais cautelosos com os seus gastos, ameaçando a economia já fragilizada”, alertou o economista chefe da Moody’s, Mark Zandi, citado pela CNBC.

O problema é especialmente sensível para Trump porque uma das suas principais promessas eleitorais foi controlar a inflação e evitar guerras prolongadas. A inflação nos Estados Unidos registou um aumento expressivo de 4,2%, o maior em três anos, pressionada pelo preço da energia. No caso específico do preço da gasolina, num mês verificou-se 7% de aumento, mas o balanço de 12 meses é bastante mais expressivo, com um agravamento de 40,5%.

O economista James M. Lindsay considera que a Administração Trump enfrenta atualmente uma escolha entre opções com custos elevados. “Os Estados Unidos não têm boas opções para obrigar o Irão a cumprir as suas exigências. A escalada militar é arriscada, pois o Irão pode atacar os países vizinhos árabes e bases militares americanas na região. A escalada económica é problemática, porque significa antagonizar a China e arriscar uma significativa retaliação económica”, escreve num artigo publicado no think tank Council on Foreign Relations (CFR).

Se a guerra continuar a pressionar os preços da energia, a economia e os próprios stocks militares norte-americanos, o custo político de manter o conflito pode aumentar precisamente quando Trump precisa de preservar apoio eleitoral ao Partido Republicano.

O investigador explica que os aliados de Washington no Médio Oriente estão a precaver-se contra uma possível diminuição da influência e do interesse norte-americano na região.

A questão eleitoral torna-se, por isso, inseparável das restantes cinco. Se a guerra continuar a pressionar os preços da energia, a economia e os próprios stocks militares norte-americanos, o custo político de manter o conflito pode aumentar precisamente quando Trump precisa de preservar apoio eleitoral ao Partido Republicano.