Depois das fragatas, viaturas tácticas e munições de pequeno calibre, faltam ainda conhecer as compras dos blindados para o Exército, satélites e drones. Este é o balanço do SAFE português.
A Comissão Europeia e Portugal já assinaram o acordo do SAFE, estando o documento a aguardar validação do Tribunal de Contas. Depois de validado, começa a chegar até ao final do ano a primeira tranche do programa de empréstimo europeu no qual Portugal garantiu 5,8 mil milhões de euros. Por norma, são libertadas tranches de 15%, o que no caso português representaria cerca de 876 milhões de euros. Depois das fragatas, viaturas tácticas e munições de pequeno calibre, falta ainda conhecer as compras dos Boxer para o Exército, satélites e drones.
Na Grécia, Nuno Melo anunciou que o acordo com Bruxelas relativo ao SAFE já tinha sido assinado. “O acordo de empréstimo do SAFE já foi assinado pelas partes. Ou seja, ministro das…
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Primeiro cheque SAFE chega até final do ano. O que se sabe do empréstimo para a Defesa?
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