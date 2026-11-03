Primeiro cheque SAFE chega até final do ano. O que se sabe do empréstimo para a Defesa?

A Comissão Europeia e Portugal já assinaram o acordo do SAFE, estando o documento a aguardar validação do Tribunal de Contas. Depois de validado, começa a chegar até ao final do ano a primeira tranche do programa de empréstimo europeu no qual Portugal garantiu 5,8 mil milhões de euros. Por norma, são libertadas tranches de 15%, o que no caso português representaria cerca de 876 milhões de euros. Depois das fragatas, viaturas tácticas e munições de pequeno calibre, falta ainda conhecer as compras dos Boxer para o Exército, satélites e drones.

Na Grécia, Nuno Melo anunciou que o acordo com Bruxelas relativo ao SAFE já tinha sido assinado. “O acordo de empréstimo do SAFE já foi assinado pelas partes. Ou seja, ministro das…