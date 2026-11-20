O novo regime europeu promete tornar mais rápida a obtenção de provas digitais em investigações criminais. Os advogados apontam ganhos de eficácia, mas também novos desafios.

Quase 5.000 casos foram denunciados ao Gabinete de Cibercrime do Ministério Público em 2025, o valor mais elevado desde 2016. Destes, 1.059 foram remetidos para abertura de inquérito. Estes números revelam uma realidade de que a criminalidade é cada vez mais digital.

De forma a facilitar o combate a este crime, Portugal transpôs a Diretiva europeia 2023/1544 que tem como objetivo facilitar as autoridades judiciais de um Estado-membro da União Europeia (UE) a aceder a provas eletrónicas que estejam na posse de prestadores de serviços sediados ou a operar noutro Estado-membro.

Um regime que os advogados contactados pela Advocatus consideram que traz vantagens para investigações de crimes com dimensão internacional e que permite reduzir a burocracia.

“A eficácia concreta dependerá, contudo, de fatores que transcendem a legislação, como sejam o reforço dos meios humanos, a formação das magistraturas e dos órgãos de polícia criminal e o investimento em meios tecnológicos”, alerta a associada principal da Cuatrecasas Leonor Sarmento Fontes.

A advogada acrescenta ainda que, num domínio em que a cooperação eficaz pode fazer a “diferença” entre o sucesso e o insucesso de investigações de “enorme complexidade”, o “investimento em meios humanos e técnicos é, em última análise, um investimento na proteção dos cidadãos e no Estado de Direito”.

Mas o que muda na prática com esta lei? Segundo explica o sócio contratado da MFA Legal & Tech, Rui Costa Pereira, as autoridades judiciárias portuguesas passam agora a contactar diretamente empresas tecnológicas noutros países da UE para obter dados digitais relevantes para investigações criminais. “Esta mudança representa uma alteração significativa na forma como os países da União cooperam em investigações criminais”, sublinha.

Rui Costa Pereira explica ainda que antes, para obter provas digitais armazenadas noutro país europeu, era preciso recorrer a processos burocráticos “demorados”, como cartas rogatórias ou Decisões Europeias de Investigação, que envolviam as autoridades do outro país e podiam “arrastar-se durante meses”.

Com esta lei, as autoridades portuguesas passa a poder dirigir-se diretamente às empresas prestadoras de serviços digitais, como redes sociais, plataformas de comunicação, serviços de armazenamento na nuvem ou operadores de Internet. “Estas empresas são obrigadas a responder diretamente às autoridades portuguesas, sem necessidade de autorização prévia do país onde estão sediadas, salvo em casos excecionais previstos na “lei” europeia”, refere.

“O resultado prático é uma maior rapidez nas investigações. O que antes, na prática, poderia demorar semanas ou meses passa agora a ter prazos legais curtos e obrigatórios – aliás sujeitos a pesadas coimas, com a introdução do correspondente regime contraordenacional”, garante.

Segundo a lei, e no que concerne às obrigações, os prestadores de serviços digitais têm de ter pelo menos um estabelecimento designado ou um representante legal que possa receber e executar as ordens judiciais. Ou seja, uma empresa em Portugal que ofereça serviços na UE tem de designar pelo menos um estabelecimento para receber e executar ordens europeias. Já as empresas que oferecem serviços em Portugal mas não estão estabelecidas na UE têm de nomear um representante legal.

“A designação ou nomeação de uma entidade como estabelecimento designado ou de uma pessoa singular ou coletiva como representante legal implica a atribuição àquela, pelo prestador de serviços, dos poderes e recursos necessários para dar cumprimento às decisões e às ordens europeias de produção ou de conservação de provas eletrónicas recebidas de outro Estado-membro“, lê-se na lei.

Mas a lei, que foi publicada em Diário da República em agosto, também estabelece um quadro sancionatório pesado. “Para assegurar a eficácia deste novo sistema de produção e conservação das provas eletrónicas foi aprovado um quadro sancionatório que, nos casos mais graves, pode gerar a aplicação de coimas de até 5.000.000 euros”, explica a sócia contratada da Abreu Advogados Ana Rita Duarte de Campos.

A advogada considera que estas novas regras poderão ter um maior impacto nas investigações de cibercriminalidade, a algumas investigações mais complexas, no plano da criminalidade económico-financeira e às investigações relacionadas com o tráfico de estupefacientes e de pessoas. “Nestes três tipos de investigação, a ligação a outros países comunitários é muito frequente”, nota.

Já Leonor Sarmento Fontes aponta que o maior impacto far-se-á sentir nas investigações que dependem da obtenção célere de provas eletrónicas detidas por prestadores de serviços que operam na União Europeia. Isto é, “investigações em que a rapidez no acesso a esses dados ou a sua conservação pode condicionar decisivamente o resultado da própria investigação, designadamente no âmbito do cibercrime, do terrorismo e da exploração sexual de crianças e pornografia infantil”.

Provas digitais em horas podem acelerar investigações

Com as novas regras e obrigações sobre a obtenção de prova eletrónica em processos penais, os advogados consideram que a rapidez pode ser decisiva para o sucesso de uma investigação criminal.

“Com este novo regime, é possível obter uma resposta em apenas oito horas nos casos urgentes, ou em dez dias nas situações normais – um avanço significativo face aos vários meses que as tradicionais cartas rogatórias ou mesmo as Decisões Europeias de Investigação costumavam demorar”, aponta Rui Costa Pereira.

O sócio contratado da MFA acrescenta ainda que a maior rapidez permite preservar provas que poderiam ser “destruídas”, identificar mais rapidamente outros suspeitos ou redes criminosas, impedir a continuação de atividades ilícitas e responder com eficácia a situações de emergência, como ameaças à vida ou à integridade física de pessoas.

Também Leonor Sarmento Fontes destaca que a rapidez no acesso às provas pode fazer a diferença entre “descobrir a verdade” e “perder irreversivelmente essa possibilidade”. “A razão é simples: a prova eletrónica é, por natureza, volátil. Muitos prestadores de serviços seguem políticas de retenção curtas – registos de endereços IP que podem ser eliminados num curto período, mensagens temporárias que se autodestroem, dados de sessão que não são conservados para além do estritamente necessário ao funcionamento do serviço”, disse.

A advogada aponta ainda que em sistemas em que uma Decisão Europeia de Investigação ou uma carta rogatória pode demorar meses até ser cumprida, os dados podem já ter sido eliminados muito antes de as autoridades do Estado de execução realizarem qualquer diligência. “É precisamente a esta realidade que o pacote e-Evidence responde, através de dois instrumentos com prazos vinculativos, as referidas COEP (ordem europeia de produção) e COEC (ordem europeia de conservação)”, acrescenta.

Apesar de poder acelerar a investigação, o aumento significativo da quantidade prova digital pode também dificultar. “É expectável que este novo mecanismo aumente significativamente a quantidade de prova eletrónica disponível para as autoridades”, aponta a associada principal da Cuatrecasas.

Já Ana Rita Duarte de Campos alerta que os pedidos dirigidos aos operadores têm de ter baias e não podem ser remetidos dados que não constem da delimitação feita no pedido. “Estamos a falar de meios de obtenção de prova, feitos sem a colaboração dos investigados e, consequentemente, a lei tem de ser estrita e proporcional e isso só acontece quando se pedem dados determinados”, refere.

Ainda assim, Leonor Sarmento Fontes deixa uma nota: “os magistrados e os funcionários judiciais estão, esses sim, inundados – em investigações, o que redunda em muitas delas sem qualquer desenvolvimento durante períodos de tempo excessivamente longos”. “E, por isso, diria que o aumento na recolha de provas eletrónicas como decorrência (positiva e esperada) da nova legislação intensificará seguramente o desafio atual de realizar diligências de investigação, analisar a prova recolhida e prosseguir os processos em tempo útil e respeitando os prazos legais, tornando premente o investimento em meios humanos qualificados e em ferramentas de análise forense digital”, acrescenta.

Fora da fronteira, novas regras não eliminam todos os obstáculos

As novas regras permitem uma atuação mais direta das autoridades junto dos prestadores de serviços e isso leva a que a localização física dos servidores deixe de ser o fator decisivo. “O que agora importa é se o prestador de serviços oferece os seus serviços na UE e não onde guarda fisicamente os dados”, nota Rui Costa Pereira.

Ainda assim, o sócio contratado da MFA alerta que se mantêm obstáculos “importantes”, como as regras europeias não se aplicarem automaticamente fora da UE. “Ou seja, prestadores sem presença física ou representante legal na Europa podem, na prática, escapar à jurisdição das autoridades europeias”, disse.

“Segundo, nos serviços que utilizam encriptação de ponta-a-ponta, o próprio prestador pode não ter acesso ao conteúdo das comunicações, o que torna impossível entregar esses dados, mesmo com uma ordem judicial válida. Por último, podem surgir conflitos entre as regras europeias e as de países terceiros, dificultando o cumprimento das ordens por parte de prestadores sujeitos a legislações de fora da UE”, explica o advogado.

Por outro lado, a associada principal da Cuatrecasas sublinha ainda que o Regulamento define como a prova deve ser obtida, mas “não harmoniza os critérios para a sua admissibilidade e valoração nos processos nacionais, deixando inteiramente ao direito de cada Estado-Membro a decisão sobre as condições em que os dados obtidos através de uma ordem europeia de produção podem ser utilizados em tribunal”.

“A experiência recente com as provas obtidas a partir da plataforma EncroChat ilustra os riscos desta fragmentação: tribunais de diferentes Estados-Membros chegaram a conclusões opostas sobre a admissibilidade dos mesmos dados, gerando incerteza jurídica”, exemplifica.

Mais acesso a dados, mas com limites à privacidade

O acesso a provas eletrónicas não pode ser feito sem limites. À medida que o novo regime europeu de e-Evidence facilita e acelera a obtenção de dados digitais no âmbito de investigações criminais, também estabelece um conjunto de salvaguardas destinado a impedir que essa maior eficácia se traduza num acesso excessivo à informação dos cidadãos.

Para Rui Costa Pereira, esse equilíbrio é precisamente “o grande desafio deste regime”. Uma das principais garantias passa pelo princípio da necessidade e da proporcionalidade: “qualquer pedido de dados tem de ser necessário e proporcional”, explica, cabendo à autoridade que emite a ordem justificar a necessidade da informação e limitar o pedido ao que é essencial para a investigação.

O nível de proteção varia também em função do tipo de dados procurados. O acesso a conteúdos de comunicações ou a determinados dados de tráfego está sujeito a um controlo mais exigente e, por regra, requer autorização judicial. Já informações consideradas menos sensíveis, como o nome ou o endereço de um assinante, podem estar sujeitas a um procedimento diferente.

Leonor Sarmento Fontes sublinha que o pacote e-Evidence “não é – nem pretende ser – um cheque em branco”. O Regulamento, explica, assenta em princípios como a necessidade e a proporcionalidade, o direito a um processo equitativo, a proteção da privacidade e dos dados pessoais e a confidencialidade das comunicações.

Uma das garantias previstas é o controlo judicial diferenciado. Quanto mais intrusivos forem os dados pretendidos, maior é o nível de controlo exigido. Para dados de tráfego, com algumas exceções, e para dados de conteúdo, a emissão ou validação da ordem exige obrigatoriamente a intervenção de um juiz.

A ordem europeia de produção tem ainda de respeitar as condições que seriam aplicáveis num processo nacional semelhante. O objetivo é evitar que uma autoridade possa procurar, através do novo mecanismo europeu, condições menos exigentes do que aquelas que teria de cumprir dentro do próprio país.

Mas a proteção não depende apenas do juiz. Também os prestadores de serviços e as autoridades do Estado de execução podem desempenhar um papel no controlo da ordem. Segundo Leonor Sarmento Fontes, os prestadores podem opor-se à execução quando estejam em causa, por exemplo, dados protegidos por imunidades ou privilégios ou abrangidos por regras relativas à liberdade de imprensa e de expressão.

Há ainda mecanismos de recurso. As pessoas cujos dados sejam solicitados devem, em determinadas condições, ser informadas da existência da ordem e podem contestar a sua legalidade, necessidade e proporcionalidade perante um tribunal. Essa informação pode, contudo, ser adiada ou limitada quando estejam em causa razões relacionadas com a investigação, a segurança pública ou a proteção dos direitos de terceiros.

Para Ana Rita Duarte de Campos, sócia contratada da Abreu Advogados, é precisamente neste ponto que a formulação do regime assume particular importância. Embora reconheça a eficácia e rapidez do atual quadro de cooperação judiciária na União Europeia, considera que a nova legislação poderia ter sido mais clara na definição dos limites aos pedidos de informação.

Na sua leitura, seria importante garantir expressamente que “não pode haver pedidos em branco” e que as respostas devem “confinar-se ao mínimo necessário ao cumprimento das necessidades de investigação”. O objetivo seria assegurar uma “adequada proporcionalidade” entre os interesses da investigação criminal e a restrição dos direitos fundamentais.

O princípio é, assim, relativamente simples: quanto maior a intrusão na esfera privada de uma pessoa, maiores devem ser as exigências para justificar o acesso aos seus dados. A aplicação prática desse equilíbrio dependerá, contudo, da forma como as autoridades nacionais, os tribunais e os próprios prestadores de serviços aplicarem as novas regras.