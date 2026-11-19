O verdadeiro risco no próximo QFP não é apenas Portugal captar menos financiamento europeu do que poderia. É não aproveitar plenamente o potencial transformador desses recursos.
A União Europeia (UE) prepara uma transformação importante da forma como financia a investigação, a inovação, a competitividade empresarial e os investimentos estratégicos. A proposta de Quadro Financeiro Plurianual (QFP) para 2028-2034, apresentada pela Comissão Europeia em 2025 e ainda em negociação, aponta para uma maior concentração e articulação dos instrumentos europeus de financiamento, procurando responder aos desafios da produtividade, da transformação tecnológica, da concorrência internacional e da autonomia estratégica europeia.
Para Portugal, esta evolução representa uma oportunidade que não pode ser desperdiçada. O país poderá beneficiar de novos instrumentos de financiamento para a modernização industrial, a digitalização, a descarbonização, a investigação e…
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Próximo Orçamento Europeu: captar fundos não basta, é preciso transformar
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