Especialistas políticos consideram improvável um chumbo do OE2027, destacando a maior margem de negociação dos socialistas. A linha vermelha apresentada por Ventura já foi rejeitada pelo Governo.
Os socialistas não garantem a abstenção, mas colocaram condições que deixam margem para uma negociação com o Governo. Já o Chega fez da descida da idade da reforma uma linha vermelha que colide com a posição de Luís Montenegro. Cinco politólogos ouvidos pelo ECO consideram improvável um chumbo do Orçamento do Estado para 2027 e veem no PS o interlocutor com maior margem para um entendimento. Se o Orçamento for rejeitado, eleições antecipadas não são o cenário mais provável: os duodécimos ganham força.
Entre PS e Chega, é o partido liderado por José Luís Carneiro que está atualmente mais perto de viabilizar a proposta do OE2027. Não porque exista uma aproximação política entre socialistas e…
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