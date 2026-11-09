Saltar do ‘banco’ para capitanear a EDP? Conheça os quatro gestores elogiados por Stilwell

Surpreendente, emotivo, mas também com um bocado de humor à mistura. O anúncio da saída de Miguel Stilwell d'Andrade da liderança da EDP, noticiado na quarta-feira em primeiro mão pelo ECO, não era esperado por analistas e investidores. "Não foi, sem dúvida, uma decisão fácil e não foi uma decisão que tomei de ânimo leve, mas acho que é a decisão certa", confidenciou o gestor na teleconferência com os analistas no dia seguinte, depois de a EDP Renováveis ter divulgado que multiplicou por quatro os lucros nos nove meses até setembro.

A call começara com um momento mais leve, de humor, com o CEO a gracejar que “não [coordenou] com o Cristiano Ronaldo”, o capitão que anunciou na mesma manhã a saída da…