O regresso de Pedro Sánchez à liderança socialista, as vitórias na Galiza de Feijóo e a rutura com o PP que levou Abascal a fundar o Vox cruzam-se nas eleições do próximo domingo em Espanha.
A Espanha prepara-se para voltar às urnas a 29 de novembro, numa eleição antecipada que poderá ditar uma mudança de ciclo político, depois de mais de oito anos de governação socialista. Pedro Sánchez decidiu convocar eleições após o Congresso ter chumbado dois decretos do Executivo para combater a crise da habitação, num contexto de crescente fragilidade parlamentar e de sucessivas polémicas judiciais envolvendo figuras próximas do PSOE.
De um lado está Pedro Sánchez, que procura prolongar a sua permanência na Moncloa, após uma carreira política marcada por reviravoltas e regressos improváveis. Do outro, Alberto Núñez Feijóo, o antigo presidente…
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Sánchez, Feijóo e Abascal: quem são os homens que disputam o poder espanhol?
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