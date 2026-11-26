A Espanha prepara-se para voltar às urnas a 29 de novembro, numa eleição antecipada que poderá ditar uma mudança de ciclo político, depois de mais de oito anos de governação socialista. Pedro Sánchez decidiu convocar eleições após o Congresso ter chumbado dois decretos do Executivo para combater a crise da habitação, num contexto de crescente fragilidade parlamentar e de sucessivas polémicas judiciais envolvendo figuras próximas do PSOE.

De um lado está Pedro Sánchez, que procura prolongar a sua permanência na Moncloa, após uma carreira política marcada por reviravoltas e regressos improváveis. Do outro, Alberto Núñez Feijóo, o antigo presidente…