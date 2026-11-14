Pessoas ECO Avenida

Segunda estrela Michelin para o Cura? “Irei tê-la. Não sei quando, mas irei tê-la”premium

 Lina Santos, Hugo Amaral,

Rodolfo Lavrador, 31 anos, lidera o restaurante do hotel Ritz Four Seasons, e quer levar o estabelecimento mais longe com uma cozinha de identidade portuguesa, ao lado da sua equipa.

Se ganhar uma estrela é importante, mantê-la, quando se muda a liderança, também. Rodolfo Lavrador, 31 anos, está nessa posição. Este ano, jogou o seu trabalho na noite da cerimónia do Guia Michelin e a prova foi superada. "Estamos habituados à pressão, à intensidade e ao rigor. Existe alguma pressão, claro, e algum stress inerente à expectativa e à responsabilidade. Mas todas as manutenções são importantes e não desvalorizamos nenhuma", diz ao ECO Avenida.

A estrela está muito associada ao chef, admite, mas, pés na terra, "é da equipa". "Já tinha estado em restaurantes com estrela e também em restaurantes que conquistaram a estrela enquanto lá…

Este artigo é exclusivo para assinantes

Aceda às notícias premium do ECO. Torne-se assinante.
A partir de
5€
Assinar
Ver todos os planos

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já!

Comentários

Segunda estrela Michelin para o Cura? “Irei tê-la. Não sei quando, mas irei tê-la”

Comentários exclusivos para assinantes

Assine o ECO Premium para ler este artigo e participar na conversa.

Assina agora

Regras de participação nos comentários

Para si
Negócios ECO Avenida
Gucci anuncia reorganização para enfrentar crise

Quatro áreas de negócio e dois antigos quadros da Gucci regressam à casa italiana.

ECO,

Local Online
Faro sem margem legal para travar condomínio na Ria Formosa

Projeto “The Waterfront”, situado a sul da linha ferroviária, em terrenos integrados no Parque Natural da Ria Formosa, prevê construção de 28 casas de luxo com preços a rondar 3,75 milhões de euros.

Lusa,

Miguel Stilwell d'Andrade, CEO da EDP, em entrevista ao ECO/TVI24 - 02MAR21
Energia
Sem “coordenar” com CR7, Stilwell vê um “ótimo banco” na EDP

De saída do cargo, embora “completamente focado na empresa nos próximos meses", o CEO da EDP antecipa "um grande número de candidatos" à sucessão, garantindo que a transição será “suave”.

Ana Batalha Oliveira,