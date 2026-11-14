Segunda estrela Michelin para o Cura? “Irei tê-la. Não sei quando, mas irei tê-la”premium
Rodolfo Lavrador, 31 anos, lidera o restaurante do hotel Ritz Four Seasons, e quer levar o estabelecimento mais longe com uma cozinha de identidade portuguesa, ao lado da sua equipa.
Se ganhar uma estrela é importante, mantê-la, quando se muda a liderança, também. Rodolfo Lavrador, 31 anos, está nessa posição. Este ano, jogou o seu trabalho na noite da cerimónia do Guia Michelin e a prova foi superada. "Estamos habituados à pressão, à intensidade e ao rigor. Existe alguma pressão, claro, e algum stress inerente à expectativa e à responsabilidade. Mas todas as manutenções são importantes e não desvalorizamos nenhuma", diz ao ECO Avenida.
A estrela está muito associada ao chef, admite, mas, pés na terra, "é da equipa". "Já tinha estado em restaurantes com estrela e também em restaurantes que conquistaram a estrela enquanto lá…
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