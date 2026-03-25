Sociedade do mês

Spear Legal quer conquistar espaço no mercado fiscal

O sócio fundador António Gaspar Schwalbach garante que pretendem afirmar-se como uma referência em matérias fiscais de “elevada complexidade”, apostando num crescimento sustentado.

Com vontade de criar um projeto jurídico “altamente especializado”, centrado na fiscalidade e no contencioso tributário, e “assente em rigor técnico” e “capacidade crítica”, António Gaspar Schwalbach decidiu lançar a Spear Legal. O nome nasce da ideia de lança – um instrumento que combina força, precisão e direção, sendo essa tríade que inspira a identidade do escritório.

“Depois de um percurso longo em estruturas de grande dimensão, entendemos que existia espaço para uma sociedade mais ágil e menos hierarquizada, capaz de prestar assessoria em matérias complexas com proximidade”, revela o sócio fundador.

O advogado sublinha que a fundação da Spear coincide, de “forma particularmente feliz”, com a maturidade das ferramentas de inteligência artificial (IA) aplicadas ao Direito. “A maturidade dessas ferramentas permite hoje que estruturas mais leves e especializadas possam ombrear com organizações de maior dimensão, mantendo simultaneamente flexibilidade e foco estratégico”, acrescenta.

António Gaspar Schwalbach, fundador da Spear LegalHugo Amaral/ECO

No mercado, definem-se como uma sociedade “altamente especializada”, focada em matérias de elevada complexidade técnica na área fiscal. E o sócio garante: a “Spear Legal posiciona-se como um projeto exigente, estruturado e orientado para a qualidade da análise jurídica”.

“Mais do que dimensão, valorizamos profundidade técnica, clareza estratégica e consistência na prestação de serviços. Procuramos afirmar-nos como uma referência em fiscalidade e contencioso tributário para clientes empresariais que enfrentam decisões jurídicas relevantes”, nota o sócio fundador.

Atualmente com seis profissionais, António Gaspar Schwalbach considera que o feedback tem sido “muito encorajador” e que hoje em dia a especialização é “particularmente bem recebida”.

Temos igualmente sentido uma recetividade positiva à nossa estrutura ágil e tecnologicamente integrada. No essencial, o retorno que recebemos confirma que existe espaço para projetos altamente especializados, tecnicamente exigentes e alinhados com a evolução do mercado”, garante.

A aposta num crescimento sustentado

Lançado na reta final de 2025, os pilares da Spear Legal são o “rigor técnico”, a “especialização efetiva”, a “capacidade crítica” e a “lealdade” para com os clientes e colegas. “Procuramos oferecer uma análise profunda, clara e estrategicamente orientada, adequada a contextos de elevada complexidade”, revela o sócio fundador, que sublinha que mantêm igualmente um foco no bem-estar dos profissionais.

“Acresce a estes princípios uma aposta estruturada na tecnologia e na IA como instrumentos ao serviço da qualidade do trabalho jurídico. Acreditamos que a excelência técnica deve caminhar lado a lado com eficiência, organização e capacidade de adaptação a um mercado em constante evolução”, assume.

  • Hugo Amaral/ECO
  • António Gaspar Schwalbach, fundador da Spear Legal Hugo Amaral/ECO
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Na visão de António Gaspar Schwalbach a integração no mercado será de forma “sustentada” e “consistente”, privilegiando a qualidade do trabalho e a construção de relações de confiança a longo prazo.

A Spear Legal não foi concebida para crescer por volume, mas para afirmar uma posição clara em matérias de elevada complexidade técnica, onde a especialização faz diferença”, defende.

Assim, para o primeiro ano, o objetivo é a consolidação da estrutura e a afirmação do posicionamento no mercado. Já ao nível interno, a prioridade passa pela implementação “plena” dos métodos de trabalho, pela consolidação das ferramentas tecnológicas adotadas e pela afirmação de uma cultura organizacional coerente com os princípios fundadores da sociedade.

“Mais do que crescimento acelerado, procuramos consistência, estabilidade e reconhecimento pela qualidade do trabalho desenvolvido”, sublinha.

Das novas áreas ao aumento da equipa

Apesar de focada em fiscalidade empresarial, internacional e patrimonial, bem como no contencioso tributário, António Gaspar Schwalbach avança que existem novas áreas que pretendem apostar no futuro de forma “gradual” e “coerente”.

“A intenção é, paulatinamente, abrir o leque de serviços a prestar às empresas, começando por áreas como corporate e imobiliário, e numa fase posterior, laboral e direito público”, revela.

Ainda assim, admite que a evolução do projeto dependerá sempre das necessidades concretas do mercado e da integração de profissionais com experiência “consolidada” e “alinhados” com os princípios da Spear. “O crescimento será criterioso e sustentado, preservando a qualidade técnica que define a Spear Legal”, acrescenta.

António Gaspar Schwalbach, fundador da Spear LegalHugo Amaral/ECO

Mas antes de avançar para essa etapa de crescimento, existem desafios a superar, tendo destacado a consolidação do projeto com o “mesmo nível de exigência técnica que motivou a sua fundação”.

“Num mercado competitivo e sofisticado, o desafio passa também por afirmar um posicionamento claro e diferenciador, sem comprometer a coerência do projeto nem ceder a uma lógica de crescimento acelerado que possa diluir a identidade da sociedade”, afirma.

Para além da consolidação e da aposta em novas áreas, António Gaspar Schwalbach revela que pretendem reforçar gradualmente a equipa.

Acreditamos que a construção de uma sociedade sólida se faz com tempo, coerência estratégica e decisões ponderadas. O objetivo não é crescer rapidamente, mas afirmar a Spear Legal como uma referência estável e respeitada nas áreas em que atua”, conclui.

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Ao longo do seu percurso profissional, Maria Francisca Quaresma tem exercido essencialmente na área do contencioso tributário. Na sua carreira passou por sociedades como a Deloitte Legal e Garrigues.

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