A Sporting SAD celebra o melhor resultado líquido em 10 anos, enquanto a Benfica SAD encolheu o lucro em 44,5%. Mas quem manda no balanço, com mais receita e mais capital próprio, ainda são as águias.
Dentro das quatro linhas, o Sporting acabou o Campeonato Nacional com dois pontos à frente do Benfica. Nas contas da época 2025/26, a diferença mede-se em 15,6 milhões de euros, com a Sporting SAD a encerrar a temporada, terminada a 30 de junho, com um resultado líquido de 34,7 milhões de euros, o valor mais alto da década e mais 74% do que um ano antes, enquanto a Benfica SAD registou um lucro de 19,1 milhões, menos 44,5% face ao ano anterior.
Foi a quarta vez nos últimos cinco exercícios que os leões terminam o ano com um resultado acima dos encarnados. Somados os cinco anos, a SAD do Sporting acumula lucros de 117,1…
Este artigo é exclusivo para assinantes
Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.
Já é assinante? Iniciar sessãoVer todos os planos