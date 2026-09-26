Desporto

Sporting e Benfica têm contas a ajustar fora de campopremium

A Sporting SAD celebra o melhor resultado líquido em 10 anos, enquanto a Benfica SAD encolheu o lucro em 44,5%. Mas quem manda no balanço, com mais receita e mais capital próprio, ainda são as águias.

Dentro das quatro linhas, o Sporting acabou o Campeonato Nacional com dois pontos à frente do Benfica. Nas contas da época 2025/26, a diferença mede-se em 15,6 milhões de euros, com a Sporting SAD a encerrar a temporada, terminada a 30 de junho, com um resultado líquido de 34,7 milhões de euros, o valor mais alto da década e mais 74% do que um ano antes, enquanto a Benfica SAD registou um lucro de 19,1 milhões, menos 44,5% face ao ano anterior.

Foi a quarta vez nos últimos cinco exercícios que os leões terminam o ano com um resultado acima dos encarnados. Somados os cinco anos, a SAD do Sporting acumula lucros de 117,1…

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