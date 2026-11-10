Suspeita de espionagem chinesa sobre CEO da Nvidia volta a colocar China e EUA em rota de colisão

As suspeitas de espionagem envolvendo o CEO da Nvidia, Jensen Huang, voltam a colocar em evidência a rivalidade tecnológica entre Washington e Pequim. Com os semicondutores e a inteligência artificial (IA) no centro da disputa, este novo episódio episódio surge numa altura em que as duas maiores economias do mundo procuram estabilizar as relações, mas continuam divididas sobre o acesso a tecnologias estratégicas e a segurança nacional.

A investigação anunciada pela Nvidia, depois de notícias de que uma empresária chinesa ligada à empresa poderá ter recolhido informações para os serviços secretos de Pequim, acrescenta um novo elemento de tensão…