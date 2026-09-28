Tekever, Beyond Vision, UAVision, Optimal, EID, Critical Software, Beyond Composite, Connect Robotics ou Fibrenamics são algumas da 40 empresas e entidades nacionais que estão a testar a sua tecnologia durante o ARTEX 2026, o exercício do Exército Português que, este ano, pela primeira reúne o HEDI OPEX26, a campanha de experimentação operacional da Agência Europeia de Defesa (EDA). Ao todo, o Campo Militar de Santa Margarida reúne, até 14 de outubro, 70 entidades, de 22 nacionalidades, cerca de 110 soluções com foco em tecnologia de drones, anti-drones ou loitering munition, num total de mais de 900 participantes no terreno.

É a primeira vez que Portugal recebe o exercício de experimentação da HEIDI, o segundo desde o primeiro que se realizou em Itália, colocando no mesmo Campo Militar tecnologia europeia oriunda de…