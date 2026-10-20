Habitação

Ter uma casa em Lisboa e no Porto já não cabe num só salário. Quanto é preciso ganhar para ter um teto?premium

Nas duas maiores cidades do país, um salário médio já não compra um T2 e o salário mínimo nem sequer paga a renda de um T1. Sem juntar dois ordenados ou herdar casa, a porta da cidade fechou-se.

Portugal registou no segundo trimestre a maior subida do preço das casas na União Europeia, que se traduziu num aumento de 16,5% num ano, segundo dados do Eurostat. Nas duas maiores cidades do país, este movimento de preços é só mais um sinal da pressão sobre o mercado da habitação nos últimos anos.

Um trabalhador que receba o salário médio de Lisboa e viva sozinho, tem de entregar 54% do ordenado líquido para arrendar um T1 na capital. Com o salário mínimo, a renda desse…

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Ter uma casa em Lisboa e no Porto já não cabe num só salário. Quanto é preciso ganhar para ter um teto?

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De 224 a 2.066 euros. Veja os limites de renda acessível

Mariana Bandeira,

Neste novo regime, as rendas vão variar entre 224 euros para um T0 em municípios como Aguiar da Beira, Alcanena, Alfândega da Fé, Alijó, Almeida ou Alter do Chão e 2.066 euros para um T5 em Lisboa.

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