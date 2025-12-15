Terra Advocacia: Quatro advogados unem-se com foco no ordenamento do território

Com a ambição de se afirmar como referência num nicho altamente especializado, quatro advogados lançaram a Terra Advocacia, uma boutique dedicada ao Ordenamento do Território, Urbanismo e Imobiliário

Há um novo player no mercado português: a Terra Advocacia. O projeto nasceu da experiência e visão de quatro advogados: Duarte de Lima Mayer, Isabel de Lima Mayer, Sebastião Salgado e Sofia Plácido de Abreu. A boutique especializada em Direito do Ordenamento do Território, do Urbanismo e do Imobiliário pretende posicionar-se como uma equipa de “referência” num nicho do mercado jurídico.

“Num momento em que os desafios urbanos, ambientais e habitacionais são cada vez mais complexos, a Terra surge para oferecer uma assessoria jurídica especializada de excelência, adaptada à realidade concreta dos territórios e dos projetos”, explica a sócia Isabel de Lima Mayer.

À Advocatus, assegura que o feedback tem sido “excelente”, tanto pelo lado dos colegas de profissão como pelo lado dos clientes. “Um ótimo sinal destes primeiros tempos foi, também, a boa repercussão que a nossa chegada ao mercado tem tido nos meios de comunicação social especializados nas áreas do Direito e do Imobiliário, o mesmo acontecendo nas redes sociais, onde também é possível sentir o entusiasmo do mercado. A palavra é essa: entusiasmo”, revela.

A Terra Advocacia tem como pilar essencial as pessoas, tanto na realidade da equipa do escritório, como na relação de compromisso com os clientes e na “vida em comunidade”. “Queremos deixar uma pegada positiva nas nossas áreas de prática. Na execução do trabalho, os nossos valores centrais são proximidade, rigor técnico, multidisciplinaridade e visão estratégica. Acreditamos na advocacia como um exercício de escuta, análise e antecipação — mais do que reagir, queremos prever e evitar obstáculos”, garante a sócia.

O projeto foi lançado com uma equipa de seis advogados e um sócio financeiro. Já a liderança é tripartida entre os sócios Duarte de Lima Mayer, Isabel de Lima Mayer e Sebastião Salgado.

“A nossa abordagem combina rigor técnico, visão estratégica e um acompanhamento próximo e personalizado, orientado para soluções sustentáveis e juridicamente sólidas. “Terra” simboliza o território, a construção, a proximidade e o património. Representa o elemento comum a todos os temas com que trabalhamos: o espaço físico e jurídico onde se constrói o futuro das cidades. É uma marca com identidade, que traduz solidez, ligação à realidade e respeito pelo contexto”, explica a sócia.

A estratégia a curto prazo

Lançada em outubro, a boutique pretende preencher um espaço vazio no mercado, sendo a sua integração uma “resposta natural” à procura. “É isso que temos sentido desde que abrimos portas. Procuram-nos. Acreditamos que isso é revelador da importância do Direito do Ordenamento do Território, do Urbanismo e do Imobiliário, e da importância real e frequente de ter uma equipa com experiência profunda nas áreas em que atuamos”, admite Isabel de Lima Mayer.

Para o primeiro ano, a Terra Advocacia pretende construir uma marca de “referência”, reforçar parcerias com entidades públicas e privadas e contribuir para o debate jurídico sobre a cidade e o ambiente construído. “Isto só será possível se entregarmos serviços de elevadíssima qualidade, trabalhando, como sempre, os casos dos clientes como se fossem nossos, tirando o melhor partido desta equipa. O foco está na qualidade e não na dimensão”, aponta a sócia.

As principais áreas de foco são Direito do Ordenamento do Território, Urbanismo e Imobiliário, cobrindo todas as fases dos projetos, desde o planeamento e licenciamento até à negociação contratual e ao contencioso. E a sócia deixa uma alerta: “queremos apostar na continuidade deste modelo de boutique especializada, focada na excelência técnica, na personalização do serviço e na capacidade de resposta rápida e eficaz”.

“Recusamos a lógica de volume e da diversificação, em favor da qualidade e da especialização. Na Terra, cada projeto é acompanhado com dedicação, atenção e envolvimento direto dos sócios. Não temos como objetivo apostar em novas áreas gerais do Direito, mas tão-só em áreas complementares, como fiscalidade urbanística. No entanto, a multidisciplinaridade será um aspeto importante no futuro, em que poderemos equacionar prestar serviços de consultoria (viabilidade financeira) em complemento à análise meramente jurídica dos projetos imobiliários”, explica.









Sobre o principal desafio que enfrentam, Isabel de Lima Mayer aponta a criação de uma marca, uma cultura e uma identidade própria. “Queremos crescer de forma sustentável, mantendo o caráter de boutique que nos define. A expansão só fará sentido se permitir reforçar a especialização, a qualidade do serviço e a proximidade com o cliente”, conclui.