Quando os veleiros da The Ocean Race partirem do Porto para dar a volta ao mundo, a ambição é que o impacto fique em terra muito depois de terminada a competição. O município quer aproveitar a instalação da sede internacional e as regatas previstas para atrair empresas, investimento e emprego qualificado. A meta é afirmar o Porto como um pólo internacional da economia azul, ancorado na tecnologia, na investigação e na indústria do mar. A nível nacional, Carlos Abade, presidente do Turismo de Portugal, estima que a iniciativa possa gerar mais de 500 milhões de euros de retorno económico para o país até 2040.

Mas afinal o que levou a organização de "uma das competições de vela oceânica mais emblemáticas e exigentes do mundo" a escolher o Porto para instalar a sua sede internacional, depois de…