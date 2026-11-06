Economia

Trinta anos depois de Porter: O problema não é o diagnósticopremium

Uma análise estrutural da estagnação da produtividade em Portugal, da capacidade de absorção de conhecimento e da engenharia das coligações de bloqueio, escreve Carlos Costa.

Os níveis de desenvolvimento económico não são uma fatalidade nem uma casualidade. São o resultado de equilíbrios sociopolíticos construídos ao longo do tempo e, como tal, têm atores, determinantes e condicionantes identificáveis. Isto significa que é possível alterar a trajetória de um país quando se atua sobre esses determinantes, e que ignorá-los conduz, com elevada probabilidade, à reprodução dos resultados do passado.

Foi esta a premissa da intervenção que proferi na sessão de encerramento do ciclo com que o grupo Sharing Knowledge assinalou os trinta anos do Relatório Porter, em 17 de junho de…

Este artigo é exclusivo para assinantes

Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.

Recomendado Anual 55€ /ano Equivale a 4,58€/mês Mensal 5€ /mês Cancele quando quiser
Assinar ECO Premium e continuar a ler Ver todos os planos
  • Colunista convidado, Economista Emérito, ex-Governador do Banco de Portugal

Comentários

Trinta anos depois de Porter: O problema não é o diagnóstico

Comentários exclusivos para assinantes

Assine o ECO Premium para ler este artigo e participar na conversa.

Assina agora

Regras de participação nos comentários

Circular Externa de Braga vai ser projeto prioritário

André Veríssimo,

Vias farão parte da revisão da Resolução de Conselho de Ministros que definiu projetores prioritários. Ministro espera aprovação "nas próximas semanas".

Populares