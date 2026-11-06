Trinta anos depois de Porter: O problema não é o diagnóstico

Os níveis de desenvolvimento económico não são uma fatalidade nem uma casualidade. São o resultado de equilíbrios sociopolíticos construídos ao longo do tempo e, como tal, têm atores, determinantes e condicionantes identificáveis. Isto significa que é possível alterar a trajetória de um país quando se atua sobre esses determinantes, e que ignorá-los conduz, com elevada probabilidade, à reprodução dos resultados do passado.

Foi esta a premissa da intervenção que proferi na sessão de encerramento do ciclo com que o grupo Sharing Knowledge assinalou os trinta anos do Relatório Porter, em 17 de junho de…