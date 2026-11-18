Os líderes dos EUA, China e Rússia concentram 91% do inventário nuclear mundial e vão reunir-se em Shenzhen, com o controlo de armas e a guerra na Ucrânia em pano de fundo.
Será também a terceira vez que Trump e Xi se encontram em 2026, depois das reuniões em Pequim, em maio, e em Washington, em setembro. Esta última marcada pela tentativa de evitar uma nova escalada comercial e gerir divergências sobre tecnologia, Irão e Taiwan.
A agenda formal da reunião trilateral não foi detalhada pelos governos. Mas Trump afirmou, à partida para a viagem à Ásia na segunda-feira, que pretende discutir a redução dos arsenais nucleares, o…
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Trump, Xi e Putin sentam-se na mesma mesa. O que está em jogo?
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