Uma vitória democrata poderá alterar o apoio a Kiev, o envolvimento militar no Médio Oriente e a estratégia perante Pequim. Contudo, os efeitos vão depender da composição do Congresso.
No dia 3 de novembro, os norte-americanos vão eleger os 435 membros da Câmara dos Representantes e cerca de um terço do Senado, numa votação que poderá alterar o equilíbrio de poder em Washington e as condições em que Donald Trump conduz a política externa dos Estados Unidos. A possibilidade de os democratas recuperarem o controlo do Congresso abre a porta a um maior escrutínio das decisões da Casa Branca e a dificuldades acrescidas na aprovação de verbas para determinadas políticas. Mas as consequências não serão iguais em todos os cenários, nem terão necessariamente a mesma expressão nos principais dossiês geopolíticos.
Caso os republicanos mantenham a maioria nas duas câmaras, Trump deverá conservar condições mais favoráveis para fazer avançar a sua agenda, sem enfrentar uma oposição no Congresso com capacidade para controlar as…
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Ucrânia, Médio Oriente e China: o que pode mudar na política externa dos EUA com as intercalares
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