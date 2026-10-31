Ucrânia, Médio Oriente e China: o que pode mudar na política externa dos EUA com as intercalares

No dia 3 de novembro, os norte-americanos vão eleger os 435 membros da Câmara dos Representantes e cerca de um terço do Senado, numa votação que poderá alterar o equilíbrio de poder em Washington e as condições em que Donald Trump conduz a política externa dos Estados Unidos. A possibilidade de os democratas recuperarem o controlo do Congresso abre a porta a um maior escrutínio das decisões da Casa Branca e a dificuldades acrescidas na aprovação de verbas para determinadas políticas. Mas as consequências não serão iguais em todos os cenários, nem terão necessariamente a mesma expressão nos principais dossiês geopolíticos.

Caso os republicanos mantenham a maioria nas duas câmaras, Trump deverá conservar condições mais favoráveis para fazer avançar a sua agenda, sem enfrentar uma oposição no Congresso com capacidade para controlar as…