De Washington a Paris, uma série de eleições pode alterar os equilíbrios políticos e dificultar consensos entre os 27 Estados-membros da UE sobre o orçamento, a defesa e o apoio à Ucrânia.
A Europa prepara-se para um dos períodos eleitorais mais decisivos da sua história, com consequências que poderão ultrapassar largamente as fronteiras dos países chamados às urnas. Entre a pressão exercida pela Administração de Donald Trump sobre os aliados europeus e a ascensão de partidos nacionalistas e eurocéticos, os próximos meses poderão redefinir o equilíbrio político no “Velho Continente” e testar a capacidade da União Europeia (UE) para responder aos desafios económicos, de segurança e de competitividade que tem pela frente.
O calendário concentra eleições no Brasil, nos Estados Unidos, em Espanha, França, Itália e Polónia, entre outros países europeus, num momento em que os partidos tradicionais perdem terreno e a extrema-direita ganha…
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Vem aí uma vaga eleitoral decisiva. O que está em jogo para a União Europeia?
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