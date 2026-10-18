Vem aí uma vaga eleitoral decisiva. O que está em jogo para a União Europeia?

A Europa prepara-se para um dos períodos eleitorais mais decisivos da sua história, com consequências que poderão ultrapassar largamente as fronteiras dos países chamados às urnas. Entre a pressão exercida pela Administração de Donald Trump sobre os aliados europeus e a ascensão de partidos nacionalistas e eurocéticos, os próximos meses poderão redefinir o equilíbrio político no “Velho Continente” e testar a capacidade da União Europeia (UE) para responder aos desafios económicos, de segurança e de competitividade que tem pela frente.

O calendário concentra eleições no Brasil, nos Estados Unidos, em Espanha, França, Itália e Polónia, entre outros países europeus, num momento em que os partidos tradicionais perdem terreno e a extrema-direita ganha…