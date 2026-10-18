União Europeia

Vem aí uma vaga eleitoral decisiva. O que está em jogo para a União Europeia?premium

De Washington a Paris, uma série de eleições pode alterar os equilíbrios políticos e dificultar consensos entre os 27 Estados-membros da UE sobre o orçamento, a defesa e o apoio à Ucrânia.

A Europa prepara-se para um dos períodos eleitorais mais decisivos da sua história, com consequências que poderão ultrapassar largamente as fronteiras dos países chamados às urnas. Entre a pressão exercida pela Administração de Donald Trump sobre os aliados europeus e a ascensão de partidos nacionalistas e eurocéticos, os próximos meses poderão redefinir o equilíbrio político no “Velho Continente” e testar a capacidade da União Europeia (UE) para responder aos desafios económicos, de segurança e de competitividade que tem pela frente.

O calendário concentra eleições no Brasil, nos Estados Unidos, em Espanha, França, Itália e Polónia, entre outros países europeus, num momento em que os partidos tradicionais perdem terreno e a extrema-direita ganha…

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“Estamos a reduzir ao ponto de partida, com condensação, atualização e modernização de todas as principais leis do setor", afirmou Leitão Amaro.

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