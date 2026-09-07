"Aprendi mais com as coisas mal feitas, como exemplo para não repetir, do que propriamente com coisas bem feitas", afirma Jorge Rebelo de Almeida, 77 anos, fundador e presidente do grupo português Vila Galé. Em 2026, o grupo assinala quatro décadas de uma história empresarial que começou no Algarve.

Gonçalo Rebelo de Almeida, o seu filho, tinha 12 anos quando, em 1986, o pai fundou a empresa que veio a dar origem aos hotéis Vila Galé, um dos maiores grupos hoteleiros…