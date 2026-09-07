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Vila Galé: “Estamos numa fase de dar um grande salto” e chegar aos 60 hotéis antes dos 50 anospremium

A assinalar 40 anos, o Vila Galé prepara uma nova fase de expansão. Jorge e Gonçalo Rebelo de Almeida revelam os planos do grupo, antecipam o cenário de sucessão e olham para o aeroporto de Lisboa.

"Aprendi mais com as coisas mal feitas, como exemplo para não repetir, do que propriamente com coisas bem feitas", afirma Jorge Rebelo de Almeida, 77 anos, fundador e presidente do grupo português Vila Galé. Em 2026, o grupo assinala quatro décadas de uma história empresarial que começou no Algarve.

Gonçalo Rebelo de Almeida, o seu filho, tinha 12 anos quando, em 1986, o pai fundou a empresa que veio a dar origem aos hotéis Vila Galé, um dos maiores grupos hoteleiros…

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