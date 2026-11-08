Web Summit 2026

Web Summit Lisboa, um hall de entrada de Paddy Cosgrave na Chinapremium

Portugal recebe, a partir desta segunda-feira, a 11ª edição da cimeira, que terá a maior delegação de sempre de participantes da China. A Câmara de Comércio Luso-Chinesa até ajudou a escolher nomes.

 

Lisboa recebe, a partir desta segunda-feira, pela 11ª vez a Web Summit, uma das maiores conferências tecnológicas do mundo. A organização espera receber mais de 70 mil participantes, à semelhança dos últimos…

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Web Summit Lisboa, um hall de entrada de Paddy Cosgrave na China

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Web Summit 2023 - 15NOV23

Exclusivo Entidade que vai pagar 8 milhões à Web Summit critica valor

Alexandre Batista,

Comité de Investimentos do FDTL, entidade através da qual a Câmara dá oito milhões de euros à empresa de Paddy Cosgrave, critica a despesa. Executivo e PS aprovaram o pagamento nesta quarta-feira.

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