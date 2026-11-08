Portugal recebe, a partir desta segunda-feira, a 11ª edição da cimeira, que terá a maior delegação de sempre de participantes da China. A Câmara de Comércio Luso-Chinesa até ajudou a escolher nomes.
Lisboa recebe, a partir desta segunda-feira, pela 11ª vez a Web Summit, uma das maiores conferências tecnológicas do mundo. A organização espera receber mais de 70 mil participantes, à semelhança dos últimos…
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Web Summit Lisboa, um hall de entrada de Paddy Cosgrave na China
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