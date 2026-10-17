100% ou não, eis a questão

Opinião

100% ou não, eis a questãopremium

A privatização total da TAP permitiria alinhar o controlo da gestão com a responsabilidade financeira. O desafio é garantir os interesses estratégicos nacionais.

O fito do Governo sempre foi vender a maioria do capital da TAP. As circunstâncias parlamentares impuseram uma venda minoritária, até 49,9%, mas até isso de alguma forma foi contornado. Mesmo com menos de metade do capital, a Lufthansa vai mandar como se tivesse uma larga maioria, decidindo a gestão da frota, a política comercial, o lançamento de novas rotas ou o investimento corrente.

Era inevitável. De outra forma, nem a Air France-KLM nem o grupo alemão se teriam dado ao trabalho de olhar para a companhia portuguesa.

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