2026 será o ano da verdade para as PME portuguesas

Num contexto marcado pela aceleração tecnológica, pressão regulatória em matéria de sustentabilidade, escassez de talento e pela reta final da execução do PRR, as PME enfrentam um momento decisivo.

As PME continuam a ser o grande motor da economia portuguesa. Representam 99,9% das empresas do país e concentram cerca de 63,6% do valor acrescentado bruto gerado em Portugal. Mais do que um indicador estatístico, este número traduz uma realidade estrutural que demonstra que o dinamismo económico do país depende, em larga medida, da capacidade destas empresas para crescer, inovar e criar emprego qualificado.

Mas num contexto económico cada vez mais exigente, nem todas conseguirão acompanhar o ritmo da transformação em curso. A aceleração tecnológica, a crescente pressão regulatória associada à sustentabilidade, a escassez estrutural de talento e a reta final da execução do Plano de Recuperação e Resiliência criam um cenário em que a pressão e a oportunidade coexistem de forma particularmente intensa. Para muitas PME, este será um ano de decisões estratégicas fundamentais para crescer, transformar ou correr o risco de ficar para trás.

É neste contexto que importa olhar para exemplos concretos de empresas que estão a conseguir responder a estes desafios com ambição e resultados. Os Prémios Heróis PME, procuram precisamente identificar e dar visibilidade a empresas que se destacam pela sua visão estratégica, capacidade de inovação e impacto económico.

Desde 2016, a iniciativa recebeu mais de 700 candidaturas e reconheceu 65 empresas como “Heróis PME”. No seu conjunto, estas empresas impactam mais de 45.000 colaboradores e geraram, até 2024, cerca de 500 milhões de euros de volume de negócios agregado. Estes números mostram que, mesmo num contexto económico exigente, Portugal continua a gerar empresas capazes de crescer, inovar e elevar o padrão de excelência empresarial.

A análise da evolução económica destas empresas confirma essa realidade. Entre 2016 e 2024, o volume de negócios médio dos vencedores aumentou mais de 370%, passando de 3,5 milhões para 16,6 milhões de euros. Em paralelo, o número médio de colaboradores duplicou, de 60 para 125, refletindo a sua capacidade de criar emprego qualificado e estável. Também a rentabilidade evoluiu de forma consistente, com resultados líquidos superiores a 1,2 milhões de euros em 2021 e novamente em 2024, demonstrando resiliência mesmo em momentos de maior instabilidade económica.

Estes resultados mostram que os chamados “Heróis PME” não são apenas histórias inspiradoras e representam, acima de tudo, uma parte particularmente dinâmica do tecido empresarial português: são empresas que crescem acima da média, que inovam mais rapidamente e que demonstram que a dimensão não é um limite quando existe visão estratégica e capacidade de execução.

Ao mesmo tempo, o contexto em que estas empresas operam está a transformar-se rapidamente. A transformação digital deixou de ser uma tendência para se tornar uma condição de competitividade. Tecnologias como a Inteligência Artificial, a automação ou os modelos cloud tornaram-se instrumentos concretos de aumento de produtividade e de eficiência, permitindo às empresas responder com maior rapidez às exigências do mercado.

A sustentabilidade também passou a ocupar um lugar central nas decisões empresariais e a integração de critérios ESG tornou-se cada vez mais determinante para o acesso a financiamento, para a integração em cadeias de valor internacionais e para a confiança de consumidores e investidores.

A execução do PRR introduz, ainda, uma dimensão adicional de urgência. Com 2026 a marcar o limite para a conclusão da maioria dos projetos financiados, o país enfrenta um período de forte concentração de investimento e de procura por capacidade de execução. Para muitas PME, este contexto representa uma oportunidade relevante de crescimento, mas também desafios significativos relacionados com custos, prazos e disponibilidade de talento qualificado.

Portugal entra, assim, num período em que risco e oportunidade coexistem com particular intensidade. A transição tecnológica, os imperativos ambientais, a escassez de talento e o fim de um ciclo de investimento público irão redefinir as condições de competitividade da economia. As PME que conseguirem responder a este contexto com rapidez, visão e capacidade de execução não serão apenas mais resilientes, mas sim, protagonistas da próxima fase de crescimento económico do país.

Num momento em que o país precisa de confiança e ambição, estas empresas mostram-nos algo essencial: no mundo empresarial, a coragem também pode ser uma estratégia.