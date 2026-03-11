A América enquanto marca: o fim da inocência?

Como em qualquer marca, os arquétipos não são estáticos. Evoluem, ou entram em crise. A marca que exportava sonhos passou a exportar incerteza.

Durante décadas, os Estados Unidos foram mais do que um país: foram uma marca global. Uma das mais poderosas alguma vez construídas. A “marca América” assentava num arquétipo claro: o do Inocente. A terra da promessa, das oportunidades, da ideia quase infantil de que “se trabalhares, chegas lá”. Um território simbólico de recomeço, de fé no futuro, de confiança num progresso que parecia inevitável. Esse posicionamento não era apenas político ou económico, era sobretudo cultural, emocional e profundamente narrativo. Hollywood, a Disney, a música, a publicidade e as grandes marcas ajudaram a fixar essa história: a América como lugar onde o bem, no fim, compensa.

Mas, como em qualquer marca, os arquétipos não são estáticos. Evoluem, ou entram em crise. E é exatamente isso que hoje observamos: a marca América em conflito consigo própria, presa entre o inocente ferido e outras máscaras bem menos alinhadas com a representação mental que o mundo tem da “terra dos sonhos”. A polarização, as guerras culturais, a erosão da confiança nas instituições e a sensação de perda de rumo coletivo, a que hoje assistimos, desgastaram a promessa central do seu posicionamento. A marca que exportava sonhos passou a exportar incerteza.

Esta crise é também simbólica. Não é por acaso que tantas figuras públicas e criadores, que durante anos personificaram o imaginário da liberdade americana, se mostram hoje inquietos ou desiludidos. Quando Bruce Springsteen, talvez um dos maiores embaixadores emocionais da América da estrada aberta, do trabalho duro e da esperança teimosa, anuncia uma digressão chamada Land of Hope and Dreams, não está apenas a vender concertos. Está, consciente ou inconscientemente, a tentar reativar a promessa central da marca. A lembrar ao país, e ao mundo, a história que a América costumava contar sobre si própria.

No livro “O Herói e o Fora da Lei”, de Carol S. Pearson, cuja leitura recomendo, os arquétipos são descritos como mapas emocionais das culturas e das marcas. Durante muito tempo, a América foi o Inocente: otimista, sonhadora, confiante, moralmente segura de si. Hoje, a sua narrativa está fragmentada. Por um lado, quer continuar a acreditar na sua própria história, mas, por outro, já não consegue ignorar as suas fraturas internas. O resultado é um posicionamento instável: entre a nostalgia de um passado idealizado e a dificuldade em propor uma visão credível de futuro.

Talvez o problema da América hoje não seja apenas político. É, sobretudo, um problema de marca. Não é só sobre leis, eleições ou ideologias, mas mais sobre que história os Estados Unidos conseguem, ainda, contar de forma coerente ao mundo e a si próprios. Mas os arquétipos não desaparecem: reinventam-se. E se a América foi, desde sempre, a marca do recomeço, talvez a sua maior força continue a ser essa estranha capacidade de se reconstruir quando tudo parece gasto. O Inocente perdeu a ingenuidade, mas pode ainda não ter perdido a esperança. E talvez seja precisamente aí, nesse equilíbrio mais adulto entre lucidez e idealismo, que a marca América possa voltar a encontrar uma narrativa que valha a pena acreditar e que novo arquétipo quer, ou consegue habitar.