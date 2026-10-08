A arte de ser sustentável

Nos anos 90, a sustentabilidade era, sem dúvida, um conceito ainda distante para muitos. Com o tempo, foi entrando nas nossas vidas até se tornar um tema central. Deixou de ser uma opção.

Celebrar os 25 anos do BCSD Portugal é, acima de tudo, celebrar uma mudança profunda na forma como olhamos para o futuro. É o reconhecimento do caminho que temos vindo a construir como sociedade mais responsável e comprometida com o planeta. Para a Sociedade Ponto Verde, este marco tem igualmente um significado especial, já que, em 2026, celebramos também uma etapa simbólica: 30 anos de atividade. São três décadas dedicadas a unir cidadãos e organizações tendo em vista acelerar a transição para uma economia mais circular e sustentável.

Percebe-se o quanto mudou desde então. Nos anos 90, a sustentabilidade era, sem dúvida, um conceito ainda distante para muitos. Com o tempo, foi entrando nas nossas vidas até se tornar um tema central. Deixou de ser uma opção ou uma tendência, para passar a ser a bússola que orienta a gestão e a resiliência das empresas, bem como um contributo essencial na criação de valor a longo prazo.

No ecossistema empresarial, onde colaboramos ativamente com uma vasta rede de clientes e parceiros, esta transformação tem sido particularmente evidente. Assistimos a uma transição de um modelo centrado na gestão de resíduos para uma visão mais abrangente, em que as embalagens são pensadas de origem para maximizar o seu valor económico ao longo do tempo. É precisamente aqui que o ecodesign se destaca, ao transformar desafios ambientais em oportunidades de eficiência, inovação e criação de valor para as empresas.

Acredito que o ecodesign deve ir além de um princípio estético ou ambiental: é uma alavanca de criação de valor. Quando uma embalagem é pensada de raiz para ser reciclada, reutilizada ou integrada num novo ciclo, deixa de ser um custo inevitável para se tornar um ativo. Exige técnica e criatividade, sim – mas sobretudo intenção de prolongar a sua utilidade e aumentar o seu valor ao longo do tempo. No fundo, é isso que distingue o ecodesign: transformar uma embalagem num elemento que gera eficiência, reduz desperdício e acrescenta valor económico.

Além do mais, o desafio que hoje se coloca às organizações não é apenas tecnológico. É, acima de tudo, cultural, já que projetar embalagens mais sustentáveis passa pela ligação entre funcionalidade, estética e impacto ambiental. É garantir que os recursos de hoje continuam a gerar valor amanhã.

No fundo, temos vindo a aprender a olhar para os materiais de outra forma. A perceber que aquilo a que durante muito tempo chamámos “lixo” é um recurso valioso. Talvez esta seja uma das maiores mudanças dos últimos anos, quando concluímos que a sustentabilidade não vive só nos relatórios, mas faz parte da identidade das marcas, das escolhas dos consumidores e daquilo que queremos deixar às próximas gerações.

Neste percurso, o papel do BCSD Portugal tem sido verdadeiramente relevante e transformador. Como catalisador de conhecimento, a sua atuação tem sido determinante para capacitar o mercado perante desafios cada vez mais urgentes e exigentes. São organizações com esta visão que nos permitem antecipar cenários e integrar soluções. Ao longo destes 25 anos, tem-se afirmado pelo seu papel agregador, demonstrando que a sustentabilidade só se constrói em conjunto, através da colaboração, da partilha de boas práticas e de uma ambição coletiva de fazer melhor.

Se os últimos 25 anos foram de aprendizagem e construção, os próximos terão de ser de consolidação e regeneração, já que o horizonte de 2050 está assente na neutralidade carbónica e em alcançar uma circularidade cada vez mais plena.

Nota: esta é uma coluna sobre os últimos e os próximos 25 anos da sustentabilidade, no âmbito do 25.º aniversário do BCSD Portugal e que pretende trazer conteúdos ligados a esta temática por personalidades de reconhecida influência empresarial ou académica