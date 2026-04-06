A consolidação estratégica dos pagamentos no espaço europeu

Num contexto em que a soberania digital e financeira ganha centralidade, a consistência regulatória torna-se um instrumento de estabilidade e competitividade.

A Europa encontra-se novamente num momento determinante para o futuro do seu ecossistema de pagamentos. Depois de a PSD2 (diretiva que introduziu o open banking e a Autenticação Forte do Cliente, exigindo transposição nacional) ter promovido a abertura do mercado e impulsionado novos modelos de negócio, a Comissão Europeia propõe agora um novo enquadramento, composto pela PSD3 e pelo Regulamento de Serviços de Pagamento (PSR), que procura consolidar o que a experiência prática revelou como essencial: uniformidade, previsibilidade e confiança.

A principal diferença reside na natureza das regras. A PSD2, enquanto diretiva, exigiu transposição nacional e gerou interpretações distintas entre Estados-Membros, traduzindo-se em experiências de pagamento nem sempre homogéneas no mercado único. A PSD3 mantém essa natureza, mas o PSR introduz uma mudança estrutural ao assumir a forma de regulamento, com aplicação direta em toda a UE. Esta evolução aproxima a realidade operacional da ambição de um verdadeiro sistema europeu integrado, reduzindo fragmentação e incerteza jurídica e proporcionando maior coerência para operadores que atuam além-fronteiras.

Para quem opera diariamente num mercado cada vez mais integrado e digital, a previsibilidade regulatória não é um detalhe técnico, mas sim um fator crítico de investimento, inovação e confiança.

Contudo, esta reforma é mais do que técnica. É estrutural e estratégica, representando um passo relevante para reforçar a autonomia europeia num domínio crítico. Num contexto de crescente competição tecnológica e de concentração de infraestruturas fora da Europa, os pagamentos assumem uma dimensão estratégica. Harmonizar regras não é apenas simplificar, é fortalecer a capacidade da UE para definir padrões próprios e reduzir vulnerabilidades.

A clarificação de responsabilidades em caso de fraude ou erro é outro eixo central. A digitalização acelerada demonstrou que a segurança tecnológica, por si só, não basta sem regras claras sobre deveres e mecanismos de reembolso. Ao reforçar obrigações de verificação e tornar mais previsível o regime de responsabilidade, o novo enquadramento consolida um princípio essencial: num sistema de pagamentos moderno, a confiança é tão relevante quanto a inovação.

A experiência do utilizador é igualmente central neste cenário. A autenticação forte introduzida pela PSD2 mitigou riscos, mas trouxe fricções. Porém, a evolução agora proposta mantém a exigência de segurança, introduzindo maior proporcionalidade e coerência entre canais. O objetivo é integrar proteção e fluidez, ajustando os mecanismos ao risco efetivo da operação.

No fundo, esta mudança reflete a maturidade do mercado europeu. Se a PSD2 privilegiou abertura e concorrência, a PSD3 e o PSR procuram estabilidade e consistência. O foco deixa de estar apenas no acesso aos dados e passa para a qualidade e sustentabilidade da interação entre bancos, fintechs, adquirentes, comerciantes e consumidores. A inovação continua a ser determinante, mas sustentada por regras mais homogéneas que evitam a fragmentação da experiência e reforçam a integridade do sistema.

O pagamento aproxima-se, assim, e progressivamente de uma infraestrutura essencial: algo que deve funcionar de forma uniforme, independentemente da geografia, do canal ou do dispositivo utilizado.

A nova regulação não altera visivelmente o ato de pagar, mas redefine as bases que o sustentam. Num contexto em que a soberania digital e financeira ganha centralidade, a consistência regulatória torna-se um instrumento de estabilidade e competitividade. Depois da fase de abertura, a Europa entra numa etapa de consolidação: menos experimental, mais estruturada e orientada para reforçar a confiança no mercado único.