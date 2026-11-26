A diplomacia climática bloqueou, mas a transição não. A eletrificação está a tornar-se uma questão de competitividade, segurança energética e prosperidade.

Quando deixei Antália, no final da primeira semana da COP31, estava longe de imaginar que os governos não conseguiriam reafirmar explicitamente o compromisso assumido quase três anos antes, no Dubai, de iniciar a transição para longe dos combustíveis fósseis. Nas discussões em que participei era evidente a mobilização em torno da eletrificação, cada vez mais associada à segurança energética e à competitividade das economias.

Para compreender o que aconteceu, convém olhar para estas conferências das Nações Unidas como duas numa só: as negociações entre governos, cujas decisões são por regra tomadas por consenso, e a Agenda Global de Ação Climática, que reúne governos, empresas, investidores, cidades e sociedade civil em iniciativas para elevar a ambição climática e concretizar os compromissos assumidos.

Ao longo de 13 conferências do clima, tenho acompanhado a dificuldade de encontrar uma direção comum entre países com interesses diferentes, mas também o que se consegue quando a vontade de cooperar prevalece. O Acordo de Paris é disso exemplo. Num mundo de conflitos e fragmentação geopolítica, essa cooperação é ainda mais necessária.

Em Antália, foram precisamente países que defendiam maior ambição climática, incluindo os da União Europeia e vários Estados insulares, que recusaram um pacto que omitia os combustíveis fósseis. Aceitar um texto que enfraquecesse compromissos anteriores também não teria sido uma vitória. O compromisso do Dubai mantém-se válido. Defender o multilateralismo passa por preservar a credibilidade do que já foi acordado.

Apesar do impasse, houve avanços limitados na adaptação e na transição justa, mas ficou por definir o valor de partida para triplicar o financiamento da adaptação até 2035. Para os países mais vulneráveis, já expostos aos efeitos das alterações climáticas e com menos recursos para lhes responder, esta indefinição é particularmente grave.

Para além das negociações

A Agenda de Ação Climática tem vindo a ganhar expressão. Em Antália, de debate em debate, de reunião em reunião, pudemos confrontar estudos e tendências de mercado com a experiência de quem investe, conhecer soluções em curso e construir posições comuns. Das alianças empresariais chegou uma mensagem aos governos: a transição está a avançar, mas, com as políticas certas, pode ir mais longe e mais depressa. Dificilmente outro encontro internacional reúne tantos interlocutores e proporciona esta escala de cooperação.

A eletrificação foi um dos temas que mais mobilização gerou, com iniciativas envolvendo mais de 150 países e mais de 260 empresas. Cerca de 90 países apoiaram o 35-by-35, lançado pela presidência, que pretende elevar a participação da eletricidade no consumo final mundial de energia de cerca de 23% para 35% até 2035. Já na reta final das negociações, mais de 140 empresas, investidores e organizações empresariais, incluindo a EDP, apelaram à inclusão desta ambição no acordo final.

A instabilidade dos mercados de petróleo e gás e a crescente procura de eletricidade, impulsionada também pela economia digital, ajudam a compreender esta mobilização. Na maioria dos mercados, as renováveis são já a opção mais económica para novos projetos de produção elétrica. Segundo a Agência Internacional de Energia, uma eletrificação acelerada poderia reduzir a despesa anual com importações de combustíveis fósseis em mais de 400 mil milhões de dólares em 2035, face a 2025.

Portugal, caso de sucesso nas renováveis, tem na eletrificação uma oportunidade de valorizar o caminho percorrido. Em 2025, cerca de dois terços da eletricidade consumida tinham origem renovável, mas a eletricidade representava pouco mais de um quarto do consumo final de energia.

A meta de eletrificação não foi adotada em Antália, mas complementa a agenda energética das últimas COP. Aos objetivos do Dubai de triplicar a capacidade renovável mundial e duplicar o ritmo de melhoria da eficiência energética até 2030, e às iniciativas de Baku sobre redes e armazenamento, junta-se agora a ambição de levar essa eletricidade a mais setores da economia. Os benefícios climáticos serão tanto maiores quanto mais limpa for a eletricidade que substitui os combustíveis fósseis. Isso exige planear em conjunto a produção, as redes, o armazenamento e a flexibilidade, antecipando a evolução da procura.

O que fica de Antália

Antália deixou-nos um paradoxo: as razões económicas para acelerar a transição são cada vez mais fortes e, no entanto, a direção política comum parece mais distante. Poderá a cooperação em torno de interesses partilhados, como a eletrificação, abrir novos caminhos à diplomacia climática e ajudar a construir os consensos que hoje nos escapam? É também por isso que as COP continuam a ser necessárias.

Até à próxima conferência, as empresas continuarão a investir. Cabe aos países criar condições para acelerar esses investimentos. Da disponibilidade de eletricidade limpa, fiável e competitiva dependerá, em boa medida, a capacidade das economias para atrair indústria, reduzir dependências e gerar prosperidade nas próximas décadas. E esse futuro começa a decidir-se muito antes de Adis Abeba.