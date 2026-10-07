A crónica de uma queda anunciada

É isto que define a amoralidade do sanchismo: a ausência de verdade. É esta, aliás, a definição de demagogia: a plasticidade que serve para tudo, desde que se mantenha no poder.

Por fim, Sánchez caiu. Não porque o decoro tenha imperado, não pela há muito indecente e má figura, caiu como tinha de cair: de calculadora na mão. Por estranho que possa parecer, o comportamento de Sánchez é divertido de acompanhar, porque este equilibrismo amoral provoca uma sensação de imprevisibilidade, na verdade, irreal. É apenas uma primeira impressão. Nada ali é irracional. Aliás, é o exato oposto. É a pura maximização da utilidade, neste caso, do poder, sem os limites éticos que se aplicam ao comum dos mortais.

Sánchez, o político sem ideias ou escrúpulos, há muito se transformara num ‘sempre em pé’ político. Os escândalos são incontáveis, pelo que peço ao leitor que não tome a enumeração dos acordos com herdeiros do terrorismo, da ausência de orçamentos, das condenações ou acusações envolvendo o irmão, a esposa, o sogro, os amigos, os colegas de partido e de governo, das ameaças a juízes, da proximidade a Zapatero e à ditadura venezuelana, da colonização e subjugação das instituições ou do maniqueísmo histórico como exaustiva. Infelizmente para os espanhóis, não é. De resto, as críticas dos históricos do partido, como Felipe González, deviam ser suficientes para perceber o sequestro do poder que esteve e está em causa.

Governou sem maioria e sem ganhar, porque nunca foi uma questão de ideais, mas de contínuo aproveitamento do poder para os seus. Poder pelas vantagens do poder. A gestão do caso Maricarmen, a velha desalojada em Madrid, é um ótimo exemplo disso. Para Sánchez, a questão nunca foi a idosa ou os custos sociais de casos como este. A bem da verdade, se fosse, outros casos teriam justificado esta indignação. A história é complexa: trata-se de uma renda muito antiga e baixa e onde foram apresentadas alternativas. Houve puro aproveitamento da idade e da sua condição de saúde, na crença de que haveria ganhos políticos. Mesmo que a culpa, depois de oito anos de governo, seja só sua, para Sánchez a verdade sempre foi algo relativo, ajustável.

Na rua pediram-se congelamentos, impedimentos de despejos, descida de preços, proteção dos mais pobres. O PSOE e o Sumar saíram-se com meia dúzia de medidas populistas, para as quais a realidade empírica é acessória. Se, no fim, os mais pobres fossem os prejudicados – o que é evidente e sobre o qual espero escrever numa próxima semana – isso era irrelevante, porque os ganhos políticos estavam feitos. Os pacotes acabaram chumbados. Pois bem: Sánchez, que durante oito anos ignorou o aumento das rendas e dos preços das casas, tem a lata de culpar a oposição e convoca eleições. Nunca quis proteger a idosa, apenas usá-la no seu populismo barato para tentar minorar a derrota que as sondagens vaticinam.

O ideário do sanchismo foi sempre o que a rua mandasse. Fosse isso contraditório com o que já tinha, ou não, feito, porque o passado não passa de uma construção que, a qualquer momento, pode ser restaurada ou reabilitada. Se hoje escrevo num computador, Sánchez seria capaz de jurar que este texto foi escrito com uma pena à luz das velas se isso valesse votos. Vale tudo. Tudo.

É isto que define a amoralidade do sanchismo: a ausência de verdade. Bem sei que, em Portugal, isso só existe na extrema-direita, mas temo lembrar que não: os espanhóis viveram-no, uma era de total pós-verdade. Quem discordasse mentia ou estava ao serviço de alguém. É esta, aliás, a definição de demagogia: a plasticidade que serve para tudo, desde que se mantenha no poder.

É conhecidíssimo o aforismo de Marx: “Estes são os meus princípios. Se não gostarem deles, tenho outros”. Talvez a devoção socialista de Sánchez seja tanta que ainda não tenha tido tempo para perceber que o Marx, neste caso, era Groucho.

No dia em que escrevo, é notícia em Espanha que o Orbán do sul da Europa, ilegalmente, se prepara para tentar ultrapassar o chumbo do pacote de medidas populistas para a habitação através de uma votação na comissão permanente, nascida na sequência da sua dissolução das Cortes. O que falta para falarmos de um ataque às mais basilares instituições democráticas? Noutra geografia, com outros tons, abriria telejornais.

Hoje, conhecemos Sócrates de ginjeira. Nasci uns meses antes da sua maioria absoluta, mas sei que, durante muito tempo, houve quem nada visse ou quem nada quisesse ver. Aqui não é diferente. Em nada. Sánchez, o arauto da esquerda perdida, é uma espécie de sereia política que até os moderados como José Luís Carneiro parece encantar. No fim desta história, quando invariavelmente se perceber a corrupção moral daquilo que todos pudemos ver, espero que percebamos que não há justificação para ter assobiado tanto tempo para o lado.

Se Sánchez é ‘um exemplo’ para Carneiro, então convém perceber exatamente que exemplo é esse. Não o de um homem de convicções firmes, mas o de um político para quem princípios, alianças e até a verdade são variáveis de uma mesma equação. Em política, há exemplos que servem sobretudo para mostrar o que não fazer. Talvez seja só isso.