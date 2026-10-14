A Defesa pode ser a próxima fronteira da inovação portuguesa

O conceito de uso dual está a ganhar espaço no ecossistema europeu de inovação. Inteligência artificial, robótica ou drones são áreas onde uma solução para um problema civil pode integrar a Defesa.

Durante muito tempo, falar de inovação na Defesa era pensar sobretudo em grandes empresas, equipamentos militares e tecnologias desenvolvidas de propósito para as Forças Armadas. Isso está a mudar e, para Portugal, é uma oportunidade que não devemos deixar passar.

O conceito de dual-use (tecnologias com aplicações civis e militares) está a ganhar espaço no ecossistema europeu de inovação. A inteligência artificial, a robótica, os drones, a cibersegurança, as tecnologias espaciais, os sensores ou as comunicações seguras são áreas em que uma solução pensada para um problema civil pode também responder a necessidades concretas de Defesa.

Foi assim que Silicon Valley cresceu. Os primeiros grandes clientes dos chips da região foram as Forças Armadas e a NASA. A ARPANET, de onde veio a internet, e o GPS nasceram com dinheiro da Defesa norte-americana. A procura começou na Defesa, mas quem mais ganhou foi a economia civil, com um ecossistema de universidades, talento, investidores e startups que se alimentou a si próprio durante décadas. É esse efeito que a Europa tem agora oportunidade de repetir.

Os números mostram que não estamos perante uma tendência marginal. Este ano, a despesa em Defesa dos 27 Estados-Membros da União Europeia deverá chegar aos 454 mil milhões de euros, segundo a Agência Europeia de Defesa. Para Portugal, o instrumento europeu SAFE prevê 5,8 mil milhões de euros em empréstimos para investimentos estratégicos na Defesa. Segundo a idD Portugal Defence, o ecossistema empresarial português ligado à Defesa já integra cerca de 440 empresas e gera 4,39 mil milhões de euros em vendas para o setor.

A oportunidade está em olhar também para aquilo que Portugal já sabe fazer bem e perceber onde se pode acrescentar uma dimensão dual-use. Quantas das nossas startups estão a pensar nisto?

Não falo apenas de empresas que se apresentam como defence tech, mas de startups que trabalham em IA, autonomia, análise de dados, sensores, drones ou cibersegurança e que, ao aproximarem-se do setor, podem descobrir novos problemas por resolver, novos clientes e novos mercados.

Temos exemplos concretos. A Tekever tornou-se um unicórnio português depois de construir uma posição internacional nos sistemas aéreos não tripulados. Na área espacial, a Neuraspace utiliza inteligência artificial para a gestão de tráfego e a prevenção de colisões em órbita. A Connect Robotics desenvolve soluções de logística autónoma com drones. As duas últimas foram as únicas empresas portuguesas selecionadas para o programa de 2026 do NATO DIANA, ao adaptarem tecnologias desenvolvidas para aplicações civis a desafios de segurança e Defesa.

O verdadeiro desafio está em aproximar as startups dos centros de investigação, da indústria, dos investidores e dos utilizadores finais. É preciso criar espaços para testar tecnologias, perceber necessidades concretas e transformar protótipos em soluções que sejam de facto adotadas. É aqui que iniciativas como o EUDIS Defence Hackathon ganham importância. A edição deste ano decorre em simultâneo em oito países europeus, sob o tema “Autonomy on the Battlefield”, e em Portugal acontece em Leiria.

O potencial pode ir ainda muito além da tecnologia que associamos de imediato a sistemas de Defesa. Segundo o ECO/eRadar, Portugal é líder em moldes de fina precisão, uma indústria com grande peso na Marinha Grande e na região de Leiria, e assegura 27% das exportações da União Europeia de pasta de madeira, uma matéria-prima com aplicação no fabrico de munições. Há setores industriais e tecnológicos que ainda não olharam para a Defesa como mercado e que têm aqui espaço para crescer.

O próprio financiamento europeu está a acompanhar esta mudança. Desde junho deste ano, projetos com potencial de aplicação civil e militar passaram a ser elegíveis no EIC Accelerator, e o novo EIC STEP Defence Scale Up abriu uma linha de 100 milhões de euros para fazer crescer empresas de tecnologia de Defesa.

Mas o verdadeiro desafio está em aproximar as startups dos centros de investigação, da indústria, dos investidores e dos utilizadores finais. É preciso criar espaços para testar tecnologias, perceber necessidades concretas e transformar protótipos em soluções que sejam de facto adotadas.

É aqui que iniciativas como o EUDIS Defence Hackathon ganham importância. A edição deste ano decorre em simultâneo em oito países europeus, sob o tema “Autonomy on the Battlefield”, e em Portugal acontece em Leiria, de 15 a 17 de outubro, com organização da Startup Leiria. Durante três dias, startups, investigadores, engenheiros e profissionais de Defesa vão trabalhar em desafios reais, como a navegação em ambientes sem GNSS e a coordenação de enxames de sistemas autónomos. Este é um exemplo do novo modelo de inovação de que a Europa precisa para aproximar quem tem problemas concretos de quem os sabe resolver.

Para as startups portuguesas, o desafio é começar a ver a Defesa como mais um mercado onde a sua tecnologia pode criar valor, e não como um setor distante, reservado à indústria militar. Ao ecossistema cabe criar as condições para que essa aproximação aconteça.

Portugal tem talento, conhecimento científico, capacidade industrial e casos de sucesso que demonstram o potencial desta abordagem.

A Defesa já não é só uma indústria militar, é uma oportunidade para inovar. Falta-nos, sobretudo, transformar essa capacidade em escala, através de um esforço concertado em rede.