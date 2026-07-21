A dissonância psicológica da vida moderna

Talvez esse seja o verdadeiro desafio da vida moderna: não apenas acompanhar a aceleração, mas conseguir permanecer humano no meio dela.

Recentemente ouvi um episódio de Simon Sinek sobre liderança, layoffs, confiança nas organizações e o impacto da transformação acelerada no mundo do trabalho. Fiquei com uma sensação difícil de ignorar: estamos a viver numa velocidade que ultrapassa, muitas vezes, a nossa capacidade humana de adaptação emocional.

Não porque a tecnologia seja necessariamente negativa.

Não porque a inteligência artificial represente, por si só, uma ameaça. Mas porque a rapidez da mudança está a exceder aquilo que o nosso sistema nervoso consegue processar de forma coerente.

E acredito que muitas pessoas sentem isto diariamente, mesmo sem conseguirem nomeá-lo.

Vivemos numa época paradoxal. O discurso dominante fala-nos de saúde mental, equilíbrio, presença e bem-estar. Incentiva-nos a desacelerar, a regular o sistema nervoso, a viver com mais intenção. Mas, simultaneamente, o mercado exige disponibilidade permanente, adaptação contínua, aprendizagem constante e performance ininterrupta.

Descansa. Mas não fiques para trás. Desliga. Mas mantém-te relevante. Constrói relações profundas. Mas otimiza tudo para velocidade. Esta contradição permanente tem um impacto psicológico muito mais profundo do que tendemos a reconhecer.

Enquanto psicóloga, penso frequentemente que os seres humanos não processam apenas carga de trabalho. Processam coerência.

O cérebro humano procura previsibilidade, segurança e alinhamento interno. Precisamos de sentir que aquilo que nos é pedido faz sentido — emocionalmente, eticamente e socialmente. Curiosamente, os seres humanos toleram intensidade muito melhor do que toleram incoerência crónica.

Uma mãe consegue sobreviver a meses de noites interrompidas por um bebé. Uma pessoa consegue atravessar uma doença grave. Equipas conseguem suportar períodos altamente exigentes quando existe propósito, clareza e ligação humana.

O que verdadeiramente desgasta é viver em estados contraditórios permanentes. Quando as organizações afirmam que “as pessoas são o mais importante”, mas tratam layoffs como ferramenta recorrente de gestão.

Quando promovem discursos sobre vulnerabilidade, mas alimentam culturas de medo. Quando falam de wellbeing enquanto normalizam hiperdisponibilidade. Quando o sucesso da liderança passa a medir-se pela capacidade de cortar custos através de despedimentos.

As pessoas sentem essa incoerência, mesmo quando ninguém a verbaliza diretamente. A confiança desaparece primeiro de forma silenciosa. Depois desaparece a segurança psicológica. E, por fim, desaparece o sentido.

Este fenómeno não é apenas organizacional. É social. Vivemos hiperestimulados e emocionalmente subnutridos.

Temos mais informação, mais conveniência, mais ferramentas e mais velocidade do que em qualquer outro momento da história. Ainda assim, cresce uma sensação coletiva de exaustão, desconexão e hipervigilância emocional. Como se o sistema nervoso nunca pudesse realmente desligar.

Recentemente vi um vídeo de crianças a fazer vibe coding, criando aplicações sem conhecimento técnico profundo, e pensei — meio em tom de brincadeira, meio a sério: “Não sei se quero viver neste mundo.”

Não por medo da tecnologia. Pelo contrário: acredito profundamente no potencial da inteligência artificial e procuro integrá-la no meu trabalho diário.

O desconforto vem de outro lugar: da sensação de que tudo está a acelerar ao mesmo tempo e de que os seres humanos estão a perder espaço para processar, integrar e criar significado.

Outra ideia que Simon Sinek referiu — e que me ficou — foi a importância de pensar em voz alta para organizar a realidade. Reconheci-me imediatamente nisso.

Muitas vezes, quando estou a falar com equipas, não estou apenas a transmitir instruções. Estou a construir rascunhos da realidade em tempo real. Estou a organizar complexidade através da linguagem. Falar ajuda-nos a criar sentido.

Talvez seja precisamente por isso que as conversas continuam a ser tão importantes. Porque desaceleram a realidade o suficiente para que os seres humanos a consigam metabolizar emocionalmente.

E talvez esse seja o verdadeiro desafio da vida moderna: não apenas acompanhar a aceleração, mas conseguir permanecer humano no meio dela.