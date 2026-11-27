A dúvida do benefíciopremium
Quando se trata de alterar as regras de um mercado em que as decisões têm consequências durante anos, interessa também ponderar o impacto de frustrar expectativas que a própria legislação criou.
Esta semana a Comissão Europeia publicou o seu relatório anual dedicado às receitas fiscais que os Estados-membros deixam de arrecadar, parte das quais deliberadamente, através da concessão de benefícios fiscais. Relativamente a Portugal, conclui que continuam sem ser avaliados sistematicamente e defende uma definição mais clara dos objectivos de política que os justificam, bem como a melhoria da informação sobre a eficácia das medidas. Quase parece ter sido a propósito das votações no âmbito do Orçamento de Estado para 2027, mas a verdade é que a crítica não é inédita. Já o Tribunal de Contas, no seu no seu Parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2024, havia assinalado as insuficiências da avaliação, enquanto a OCDE, no economic survey sobre Portugal de Janeiro deste ano, recomendou uma revisão abrangente dos benefícios fiscais existentes.
Também eu, na análise das medidas de habitação do OE2027 que fiz recentemente para o Budget Watch, chamei a atenção para a insuficiência da informação apresentada sobre os resultados esperados dos incentivos…
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