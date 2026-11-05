A economia também se transforma no modo como pagamos

A maior qualidade nos serviços de pagamentos pode contribuir para uma economia mais eficiente, do pequeno comerciante à grande empresa.

Há infraestruturas de que só nos lembramos quando falham. Os pagamentos são uma delas, apesar de influenciarem diariamente o consumo e a atividade das empresas. Em 2024, o sistema de compensação interbancária português processou 4,7 mil milhões de operações, no valor de 776,7 mil milhões de euros, mais 11,2% em quantidade e 4,9% em valor face ao ano anterior. Esta dimensão mostra como uma maior qualidade nos serviços de pagamentos pode contribuir para uma economia mais eficiente, do pequeno comerciante à grande empresa.

O desafio não consiste apenas em digitalizar operações, mas em reduzir custos e complexidade. Receber mais depressa melhora a gestão de tesouraria, enquanto automatizar pagamentos e reconciliações liberta recursos administrativos e reduz erros. Multiplicados por milhares de operações, estes ganhos traduzem-se em produtividade.

As transferências imediatas ilustram esta oportunidade. Desde janeiro de 2025, as regras europeias determinam que não podem ser mais caras do que as transferências tradicionais equivalentes. Movimentar fundos em segundos, a qualquer hora, permite gerir recebimentos e pagamentos com maior previsibilidade, transformando a rapidez numa vantagem efetiva para as empresas.

A competitividade também se joga além-fronteiras e, num país com forte atividade turística e uma diáspora significativa, tornar os pagamentos internacionais tão simples como os domésticos pode facilitar o consumo, o comércio e a prestação de serviços. A interoperabilidade das soluções móveis será decisiva para ajudar as empresas portuguesas a servir clientes internacionais e a integrar cadeias de valor europeias.

A integração dos pagamentos nos processos de negócio representa outra oportunidade. A faturação eletrónica, os pagamentos embebidos e a automatização administrativa podem aproximar a compra, a emissão da fatura ou o cumprimento das obrigações fiscais. Menos tarefas manuais significam menos erros, maior rastreabilidade e melhor utilização dos recursos, demonstrando que a tecnologia cria valor quando elimina obstáculos à atividade económica.

Esta transformação depende, contudo, da confiança. Em 2024, a fraude nos pagamentos reportada no Espaço Económico Europeu atingiu 4,2 mil milhões de euros, mais 17% do que em 2023. Embora a taxa global de fraude se tenha mantido baixa face ao valor total das transações, a sofisticação dos ataques, incluindo os que manipulam os utilizadores para autorizarem pagamentos, exige mecanismos de proteção robustos. A segurança deve fazer parte da experiência desde a sua conceção.

Também a proteção dos dados é determinante, uma vez que cada pagamento pode revelar hábitos de consumo e padrões de comportamento. A minimização dos dados recolhidos, a transparência e a privacidade desde a conceção são essenciais, tal como o cumprimento do RGPD e dos requisitos de resiliência operacional digital do regulamento DORA. Mais do que obrigações, são condições para construir serviços fiáveis e uma vantagem competitiva num mercado onde a confiança diferencia.

A Europa enfrenta igualmente uma oportunidade estratégica. O euro digital, enquanto projeto de moeda do banco central para pagamentos quotidianos, poderá reforçar a autonomia comunitária nas infraestruturas de pagamento, estando a sua emissão dependente do processo legislativo e de uma decisão posterior. Já as carteiras europeias de identidade digital permitirão comprovar identidades e partilhar credenciais em serviços públicos e privados. São iniciativas distintas, mas ambas refletem a importância de desenvolver infraestruturas digitais seguras e interoperáveis.

Portugal tem condições para beneficiar desta evolução, mas a vantagem exige investimento e colaboração. Os pagamentos do futuro serão aqueles que reduzem custos, simplificam processos e facilitam a atividade internacional sem comprometer a segurança ou a privacidade. A tecnologia será o cerne, enquanto a confiança, a simplicidade e a competitividade serão a medida do seu sucesso.