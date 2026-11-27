Portugal tem ativos extraordinários. Mas uma marca-país não vive apenas daquilo que comunica. Vive da experiência que entrega.

Quando falamos da marca Portugal, pensamos no talento, na inovação, na qualidade de vida, na segurança, no turismo ou na capacidade de atrair empresas e investimento. Mas há um ativo menos visível que pesa cada vez mais na reputação de um país: a estabilidade.

Num mundo mais fragmentado, marcado por tensões geopolíticas, conflitos, protecionismo e maior incerteza económica, a previsibilidade tornou-se uma vantagem competitiva.

Para quem decide onde investir, instalar uma operação ou criar emprego, não contam apenas os incentivos, os custos ou as infraestruturas. Conta também a confiança nas instituições e a capacidade de um país oferecer um horizonte político razoavelmente previsível.

É aqui que política e atratividade do país para o investimento, seja nacional ou internacional, se encontram.

Nenhuma democracia precisa de ausência de conflito político. Pelo contrário. Precisa de debate, alternância e escrutínio. Mas sucessivas crises políticas, eleições antecipadas ou governos com horizontes permanentemente curtos têm um custo reputacional. Dificultam reformas, condicionam decisões estratégicas e introduzem uma variável adicional de risco para investidores nacionais e estrangeiros.

Por isso, Governo e Presidente da República desempenham também, de formas diferentes, um papel na construção da marca Portugal. A estabilidade governativa, o respeito institucional, a previsibilidade das políticas públicas e a capacidade de gerar compromissos em matérias estruturantes são sinais que o país envia para dentro e para fora.

Portugal tem ativos extraordinários: segurança, talento, localização, infraestruturas, qualidade de vida, capacidade empresarial e pertença à União Europeia. Mas uma marca-país não vive apenas daquilo que comunica. Vive da experiência que entrega.

Se queremos competir por investimento, centros de decisão, talento e projetos internacionais, precisamos de acrescentar a estes ativos uma promessa essencial: Portugal é um país onde é possível investir pensando a longo prazo.

A estabilidade não significa imobilismo. Significa confiança. E, num mundo onde a incerteza se tornou estrutural, talvez a confiança seja uma das marcas de água mais valiosas que um país pode ter.