A Europa a arder, Putin a aplaudirpremium
A Europa está encurralada entre Putin, as ruas e os mercados. França é o caso mais preocupante.
A vida corre bem a Vladimir Putin. Washington ajoelha-se a Moscovo em troca de petróleo e aumenta a pressão sobre Zelensky. O enviado especial Steve Witkoff disse esta semana ao Presidente russo que ele é “humanitário”. Mesmo no contexto da libertação de um preso americano, usar este adjetivo para se referir a alguém que há mais de quatro anos bombardeia a população civil ucraniana e envia milhares de soldados para a morte é revelador do posicionamento atual da Casa Branca neste conflito (e de um compasso moral totalmente distorcido).
Neste quadro, as negociações trilaterais, mais uma vez sem a União Europeia, só podem ter um desfecho: a capitulação total da Ucrânia.
Este artigo é exclusivo para assinantes
Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.
Já é assinante? Iniciar sessãoVer todos os planos
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários
A Europa a arder, Putin a aplaudir
Comentários exclusivos para assinantes
Assine o ECO Premium para ler este artigo e participar na conversa.Assina agora
Já é assinante? Inicie sessão
Regras de participação nos comentários