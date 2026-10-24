Opinião

A Europa a arder, Putin a aplaudirpremium

A Europa está encurralada entre Putin, as ruas e os mercados. França é o caso mais preocupante.

A vida corre bem a Vladimir Putin. Washington ajoelha-se a Moscovo em troca de petróleo e aumenta a pressão sobre Zelensky. O enviado especial Steve Witkoff disse esta semana ao Presidente russo que ele é “humanitário”. Mesmo no contexto da libertação de um preso americano, usar este adjetivo para se referir a alguém que há mais de quatro anos bombardeia a população civil ucraniana e envia milhares de soldados para a morte é revelador do posicionamento atual da Casa Branca neste conflito (e de um compasso moral totalmente distorcido).

Neste quadro, as negociações trilaterais, mais uma vez sem a União Europeia, só podem ter um desfecho: a capitulação total da Ucrânia.

Este artigo é exclusivo para assinantes

Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.

Recomendado Anual 55€ /ano Equivale a 4,58€/mês Mensal 5€ /mês Cancele quando quiser
Assinar ECO Premium e continuar a ler Ver todos os planos

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Comentários

A Europa a arder, Putin a aplaudir

Comentários exclusivos para assinantes

Assine o ECO Premium para ler este artigo e participar na conversa.

Assina agora

Regras de participação nos comentários

PS exige medidas para combater custo de vida no OE2027

Salomé Pinto, Diogo Mendo Fernandes,

O PS garante que não agravará o saldo orçamental do OE, mas exige a inclusão de medidas concretas de apoio às famílias para combater o aumento do custo de vida durante a discussão na especialidade.

Populares