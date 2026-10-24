A Europa a arder, Putin a aplaudir

A vida corre bem a Vladimir Putin. Washington ajoelha-se a Moscovo em troca de petróleo e aumenta a pressão sobre Zelensky. O enviado especial Steve Witkoff disse esta semana ao Presidente russo que ele é “humanitário”. Mesmo no contexto da libertação de um preso americano, usar este adjetivo para se referir a alguém que há mais de quatro anos bombardeia a população civil ucraniana e envia milhares de soldados para a morte é revelador do posicionamento atual da Casa Branca neste conflito (e de um compasso moral totalmente distorcido).

Neste quadro, as negociações trilaterais, mais uma vez sem a União Europeia, só podem ter um desfecho: a capitulação total da Ucrânia.