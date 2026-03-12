A Europa não pode continuar a jogar futebol num campo inclinado

Por que devemos reforçar a criação de valor local.

Como todos sabemos, o comércio livre é algo positivo. Os consumidores podem escolher entre bens e serviços de todo o mundo, a concorrência garante inovação e preços mais baixos – e o Estado beneficia com impostos e crescimento económico. No entanto, este sistema funciona apenas se todos jogarem pelas mesmas regras. Subsídios, tarifas unilaterais ou práticas de dumping colocam rapidamente os sistemas abertos numa posição delicada, e nesse momento a concorrência justa torna-se semelhante a um jogo de futebol num campo irregular.

É exatamente isso que tem acontecido nos últimos anos, com o campo de jogo de um setor particularmente importante na Europa a estar cada vez mais desequilibrado: os fornecedores automóveis na Europa enfrentam uma pressão competitiva sem precedentes. Segundo dados analisados pela consultora Roland Berger, o continente europeu corre um risco considerável de perder mais de 20% da criação de valor neste setor nos próximos cinco anos. A longo prazo, isto poderia significar a perda de até meio milhão de empregos. Se tivermos também em conta que os fornecedores representam três quartos do valor acrescentado na indústria automóvel e que praticamente nenhum outro setor investe tanto em investigação e desenvolvimento, a conclusão é óbvia: devemos agir e restabelecer a igualdade de oportunidades.

O atual desequilíbrio na esfera política global não é, no entanto, a única causa destas dificuldades. Por exemplo, os custos mais baixos de energia e de mão-de-obra nos países de origem dos fornecedores não europeus representam uma desvantagem competitiva considerável para as empresas europeias. Além disso, há cada vez mais países a protegerem empregos e inovações através de exigência de criação de valor local, mediante quotas legais de valor ou conteúdo local.

Para voltarmos a ter um terreno de jogo justo e equilibrado, nós, na Europa, também temos de fazer valer o nosso peso coletivo. No setor automóvel em particular, já não podemos assistir de braços cruzados enquanto os fornecedores europeus são cada vez mais sujeitos a tratamentos desiguais em muitas regiões do mundo, enquanto nós próprios fazemos muito pouco para promover a nossa expertise e as nossas indústrias. As regras de conteúdo local são importantes e necessárias para a Europa. Tal como já acontece há muito noutras partes do mundo, também para a Europa é fundamental consagrar por lei uma determinada quota de criação de valor local nos contratos públicos, especialmente para veículos elétricos.

O critério mais óbvio para tais medidas é, naturalmente, que uma percentagem suficientemente elevada dos componentes de um veículo provenha da UE. No entanto, esta abordagem deve ir para além da bateria e do veículo como um todo, uma vez que aquilo que importa considerar realmente são os componentes e as tecnologias estratégicas que têm um papel determinante para as arquiteturas dos veículos do futuro, e que incluem os sistemas de transmissão para veículos elétricos e áreas-chave da eletrónica automóvel. No caso destes componentes, deve ser dada atenção particular ao conteúdo local, promovendo de igual forma as competências e capacidades europeias.

Uma coisa é certa: se pudesse escolher entre o comércio livre e uma troca de bens cada vez mais regulamentada com base em interesses regionais, escolheria a primeira sem hesitação. Intervenções que distorcem o mercado só são úteis, se é que alguma vez o são, por um período limitado e para um grupo restrito de pessoas. A livre circulação de bens, por outro lado, tem ajudado a promover a concorrência e a prosperidade quase em todo o mundo. E, além disso, quando se trata de atividade empresarial, existe uma coisa que é quase mais importante do que a liberdade: a justiça. Restaurá-la ou não está agora nas nossas mãos. Se não o fizermos, nós, europeus, continuaremos a ter de subir a colina para jogar futebol num campo cada vez mais inclinado.