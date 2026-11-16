A IA ainda é pouco usada nas campanhas de CTV e o travão são os dados: identidade, medição e fragmentação. Antes de pedirmos à IA que compre CTV por nós, temos de garantir que os dados são fiáveis.

Nos últimos dias tive a oportunidade de ler um estudo da Digiday+ Research que apontava para a baixa penetração da IA nas campanhas de CTV (Connected TV), onde 82% dos profissionais de marketing inquiridos afirmaram não utilizar IA nas campanhas em plataformas de streaming. Um número que contrasta com outras áreas, onde a adoção é bem mais alta: 49% nas redes sociais e 42% no retail media.

O relatório de Video Ad Spend 2026, do IAB, mostra que dois terços dos compradores de vídeo digital usam, testam ou planeiam usar IA agêntica nas suas campanhas: 21% já a usam, 20% estão a testar e 25% planeiam fazê-lo em 2026. Outros 28% estão a investigar.

À primeira vista, os dois estudos parecem contradizer-se, mas, se analisarmos os estudos de forma mais concreta, conseguimos perceber que existem diferenças. O estudo do IAB foi respondido por líderes de grandes orçamentos, a maioria com mais de 50 milhões de dólares de investimento anual, e abrange o vídeo digital em geral, não só a CTV. E é precisamente esta diferença que me parece interessante: a IA está a entrar pela mão de quem compra em escala, antes de chegar ao resto do mercado.

Brian Albert, Managing Director de U.S. Video Deals and Creative Works do YouTube, explicou à Digiday que a adoção tem sido mais lenta “porque a televisão foi construída com base numa lógica de broadcasting, enquanto as redes sociais foram concebidas de raiz com base em dados”.

Na minha opinião, esta frase ajuda a compreender a temática de uma forma bastante clara. A IA vive de dados, e a CTV herdou uma infraestrutura que não foi desenhada para gerar dados nem para os partilhar. Cada operador, marca de televisores e aplicação tem o seu próprio sistema e, muitas vezes, o anúncio é pedido por um servidor e não pelo próprio televisor, o que torna difícil saber quem está realmente do outro lado.

Mas é este impedimento tecnológico que trava a IA no meio de CTV? Não necessariamente. Do lado de quem vê, a Netflix começou a testar nas TV e só nos EUA, recomendações com base no estado de espírito do utilizador. Do lado de quem compra, também existe um movimento neste sentido, em janeiro deste ano, a NBCUniversal anunciou testes de compra feita por agentes de IA em TV linear e streaming, incluindo desporto em direto: o agente da agência pede inventário, o agente da NBCU responde com propostas e a ordem é criada automaticamente, com pessoas a rever e a aprovar o processo. O IAB estima que os processos de media totalmente autónomos, em escala, estejam provavelmente disponíveis dentro de um a dois anos de distância. Mas para lá chegar é necessário ultrapassar algumas barreiras técnicas.

A primeira barreira é a identidade, em CTV não existem cookies, e a segmentação assenta sobretudo no endereço IP da casa, que muda com frequência e é partilhado por todos os dispositivos e pessoas do agregado.

A segunda barreira é a medição. Em Portugal, segundo a GfK, cerca de 20% do consumo televisivo, sobretudo não linear, fica por medir. Um agente que otimiza com base numa medição incompleta, otimiza apenas para a parte do consumo que consegue ver.

Terceira, e última barreira, a fragmentação. Segundo a Mediaocean, só 10% dos inquiridos têm os sistemas de publicidade totalmente ligados entre canais. O resultado vê-se no uso da IA: 43% usam-na para analisar dados, mas só 19% para gerir campanhas. Isto mostra que a IA é mais usada para analisar e tirar conclusões do que para gerir campanhas de forma automática.

Um bom exemplo chega-nos já esta Black Friday, pela mão da Amazon nos EUA. Através da plataforma Prime Video, irá transmitir quatro jogos em direto nessa noite. A Amazon usa IA para adaptar os anúncios interativos de séries e filmes ao comportamento de compra de quem está a ver, e anunciou que vai alargar esta tecnologia ao desporto em direto. Isto só é possível porque a Amazon consegue identificar 90% dos lares norte-americanos por login, e não por IP, e medir as vendas dentro da sua própria loja. É a prova de que a IA funciona na CTV quando os dados existem. O desafio é levar essa base para lá dos ecossistemas fechados.

Na prática, significa que, antes de pensarmos em IA, devemos olhar para a base em que esta vai assentar e é nesta complementaridade que está a maior oportunidade: identidades domiciliárias mais fiáveis e transparentes, sistemas capazes de partilhar sinais entre plataformas e uma medição que inclua todo o consumo, linear e não linear. Antes de pedirmos à IA que compre CTV por nós, temos de garantir que os dados com que vai trabalhar são fiáveis. E, em Portugal, ainda temos trabalho pela frente.