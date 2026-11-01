A falta que faz um Chief Jester Officer

Opinião

A falta que faz um Chief Jester Officerpremium

O pensamento humorístico é uma forma de pensamento crítico e daí fazer falta um Chief Jester Officer nas organizações.

Lembra-se daquela música “Walk like an Egyptian”? Pois este texto é sobre pensar como um humorista. Aliás, vai um passo mais longe: argumenta sobre a necessidade de um CJO – Chief Jester Officer no boardroom. E perdoem-me o Inglês, mas não encontrei tradução à altura para CJO, a não ser talvez Bobo de Serviço, mas que não tem a pompa de pertencer necessariamente à C-Suite. E, perdido por cem, perdido por mil, como diria certamente o CJO, lá ficou também “boardroom” em vez de sala de reuniões do Conselho de Administração. Sempre se poupa em palavras.

Ora, porque faz falta então um CJO nas organizações? A ideia pode parecer absurda, mas é precisamente esse o ponto. Às vezes ouvimos falar do CHO – Chief Happiness Officer, que é…

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  • Colunista convidada. Professora Catedrática de Finanças no Imperial College

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