A flexibilidade já não é um benefício. É um critério de escolha

A nova ambição não é trabalhar menos por princípio. É trabalhar de forma mais compatível com a vida que queremos ter.

Durante décadas, fizemos uma associação quase automática entre ambição profissional e disponibilidade: quem queria chegar mais longe tinha de estar disposto a dar mais tempo ao trabalho. Hoje, essa equação está a mudar.

O trabalho ocupava o centro da vida e, muitas vezes, a ambição profissional era medida pela posição que conseguíamos alcançar. Hoje, para um número crescente de profissionais, sobretudo entre as gerações mais novas, ter sucesso já não significa apenas ganhar mais ou subir na hierarquia. Significa também ter tempo, autonomia, liberdade de escolha e capacidade para conciliar as diferentes dimensões da vida.

O mais recente inquérito da Deloitte às gerações Z e millennial (2026), com mais de 22 mil pessoas em 44 países, mostra que apenas 6% apontam a chegada a cargos de liderança como principal objetivo de carreira. Isto não significa ausência de ambição: a maioria continua a manifestar interesse em assumir funções de liderança ao longo da carreira. O que mudou parece ser o preço que estão dispostos a pagar por essa progressão. Cerca de metade vê o stress e o burnout como um travão a esse percurso.

O equilíbrio entre vida pessoal e rendimento está, por isso, a transformar-se numa nova ambição coletiva. E esta mudança não é apenas uma tendência cultural: começa a refletir-se nas escolhas concretas de milhares de profissionais.

A venda direta é um exemplo particularmente interessante desta transformação. Em Portugal, o setor reúne cerca de 140 mil agentes e gera cerca de 160 milhões de euros por ano. Segundo o Barómetro IPVD 2026, 65,8% dos profissionais do setor conciliam a venda direta com outras atividades profissionais. A tendência é a mesma no resto da Europa: segundo um estudo da Ipsos para a Seldia, feito junto de quase 26 mil vendedores em 12 países da União Europeia, 68% dedicam-se à venda direta em paralelo com outra ocupação. Mais do que uma característica específica de um setor, esta realidade pode ser lida como um reflexo de uma transformação mais ampla no mercado de trabalho. Para muitas pessoas, a carreira deixou de ser um percurso único e linear e passou a poder integrar diferentes projetos, fontes de rendimento e experiências profissionais.

A flexibilidade deixa de ser apenas uma vantagem e passa a ser um critério de escolha. A venda direta apresenta aqui uma característica particularmente relevante: permite a muitas pessoas organizar a atividade com maior autonomia e conciliá-la com outras ocupações e responsabilidades. Ter maior controlo sobre o próprio tempo pode significar acompanhar familiares, investir numa formação, desenvolver um projeto pessoal ou simplesmente recuperar tempo para aquilo que consideramos importante.

Esta questão é particularmente relevante para as mulheres, que continuam a assumir uma parte significativa das responsabilidades familiares. Em Portugal, as mulheres empregadas trabalham, somando o trabalho pago e o não pago, mais 1 hora e 13 minutos por dia do que os homens. Só em tarefas domésticas e de cuidado, dedicam-lhes quase mais duas horas diárias (Inquérito Nacional aos Usos do Tempo, CESIS/CITE Esta realidade ajuda também a compreender por que razão modelos de trabalho com maior autonomia podem assumir particular relevância para as mulheres. Não porque lhes caiba acomodar uma distribuição desigual das responsabilidades familiares, mas porque, enquanto essa desigualdade persistir, o controlo sobre o tempo terá um valor económico e profissional muito concreto.

Mas existe uma nuance fundamental: a flexibilidade não substitui o rendimento.

A discussão sobre qualidade de vida não pode ignorar a realidade económica. As pessoas querem tempo, mas precisam também de segurança financeira. Os dados da Deloitte são reveladores neste ponto. Em 2026, 52% dos millennials e 55% da geração Z admitem ter adiado decisões importantes – como casar, ter filhos ou criar um negócio – devido à sua situação financeira.

A qualidade de vida não acontece à margem da realidade económica. Ter tempo é importante, ter rendimento também. E o verdadeiro desafio está precisamente em conseguir equilibrar estas duas dimensões.

Naturalmente, flexibilidade não significa ausência de esforço, nem garante, por si só, sucesso ou segurança financeira. Mas altera uma variável importante: a capacidade de cada pessoa participar na organização do seu próprio tempo e percurso profissional. O que nos coloca uma questão que ultrapassa a própria venda direta: como queremos trabalhar no futuro?

Durante muito tempo, aceitou-se como inevitável que maior rendimento implicaria necessariamente maior pressão e menos tempo pessoal. Hoje, essa relação está a ser questionada. Não porque as pessoas tenham deixado de valorizar o trabalho ou a ambição profissional, mas porque passaram a atribuir valor a outras formas de realização. A nova ambição não é trabalhar menos por princípio. É trabalhar de forma mais compatível com a vida que queremos ter preservando maior liberdade para decidir como organizamos o nosso tempo e o nosso percurso profissional.

No fundo, a grande mudança não está em trabalhar mais ou menos, mas em poder escolher melhor como trabalhamos. A flexibilidade deixou de ser um benefício adicional para se tornar parte integrante daquilo que muitos profissionais procuram numa atividade: autonomia, rendimento e espaço para viver para além do trabalho.

Talvez seja essa uma das mudanças mais profundas no mercado de trabalho: durante décadas perguntámos até onde queríamos chegar profissionalmente. Hoje, cada vez mais pessoas perguntam também como querem viver enquanto lá chegam.