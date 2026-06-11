A geração bloqueada: Portugal e a demografia mais perigosa da história

Portugal ainda vai a tempo. Mas o relógio que conta não é o dos ciclos eleitorais — é o da tecnologia. E esse não espera por nós.

I. O padrão

Peter Diamandis publicou esta semana um ensaio com um título deliberadamente alarmante: “The Most Dangerous Demographic in History Is About to Get a Lot Bigger“. O argumento assenta numa literatura académica sólida — Jack Goldstone, Gunnar Heinsohn, Henrik Urdal — que estudou o ingrediente comum de praticamente todas as grandes convulsões políticas modernas. Não é a pobreza. Não é a ideologia. É a combinação de jovens educados com caminhos bloqueados: gente com conhecimento suficiente para perceber o sistema e frustração suficiente para o querer deitar abaixo.

A Primavera Árabe não foi feita pelos mais pobres — Mohamed Bouazizi, o homem que se imolou na Tunísia, tinha formação superior e vendia fruta na rua. As camisas castanhas de Weimar vinham da classe média baixa instruída, arruinada pela hiperinflação. A Revolução Iraniana foi precedida por uma expansão massiva das universidades que a economia do Xá não conseguiu absorver. Em 1989, foi a elite universitária de Pequim — não os pobres — quem encheu a Praça de Tiananmen, exigindo a um regime corrupto as oportunidades que a sua educação prometera; a resposta foram tanques. As revoluções de 1848 foram lideradas por licenciados sem lugar numa ordem aristocrática fechada. O padrão repete-se há quatro séculos: educação a subir, oportunidades a descer, instabilidade a chegar.

Nem é preciso sair de Portugal para encontrar o padrão. O 25 de Abril de 1974 não foi feito por generais nem por massas famintas — foi feito por capitães: oficiais jovens e instruídos, com anos de guerra em África no currículo, que viram o regime desvalorizar-lhes a carreira quando o Decreto-Lei 353/73 abriu o quadro permanente aos oficiais milicianos com formação abreviada e antiguidade contada. O Movimento dos Capitães nasceu como um protesto profissional contra a progressão bloqueada e, em poucos meses, tornou-se a conspiração que derrubou meio século de Estado Novo. A lição é desconfortável para quem governa: a revolução portuguesa começou, literalmente, como uma questão de recursos humanos — jovens qualificados a quem o sistema fechou a porta.

Goldstone formalizou o mecanismo na sua teoria demográfico-estrutural: As condições revolucionárias exigem três elementos em simultâneo — sobreprodução de elites (demasiados candidatos educados para poucas posições), crise fiscal do Estado, e potencial de mobilização de jovens sem ocupação. Peter Turchin, que desenvolveu o conceito de “elite overproduction” a partir de Goldstone, previu em 2010, com base nestes modelos, a vaga de instabilidade que os EUA viveram na década seguinte.

Antes de aplicar a análise a Portugal, temos de confrontar a objeção óbvia.

II. A objeção: Portugal não tem um “youth bulge”

A versão de Heinsohn e Urdal da teoria prevê violência onde as coortes de jovens são grandes — onde mais de 30% ou 40% da população adulta tem menos de 30 anos. Portugal é precisamente o contrário: um dos países mais envelhecidos do mundo, com uma fecundidade na ordem de 1,4 filhos por mulher e coortes jovens cada vez mais pequenas. Pela aritmética simples do youth bulge, não há revolução nenhuma à vista em Lisboa.

Mas esta leitura tranquilizadora falha o essencial, por três razões.

Primeiro, porque o mecanismo de Goldstone não depende do tamanho absoluto da coorte — depende do rácio entre aspirações criadas e posições disponíveis. A sobreprodução de elites pode ocorrer numa população envelhecida, desde que o sistema educativo produza expectativas que a economia não consegue honrar. É exatamente o caso português, como veremos.

Segundo, porque a coorte pequena tem uma consequência perversa num sistema democrático: os jovens não têm peso eleitoral. Numa gerontocracia demográfica, o eleitor mediano tem mais de 50 anos, e as políticas públicas refletem-no — proteção de pensões e de quem já tem casa, impostos sobre o trabalho de quem ainda está a construir vida. Os jovens portugueses não conseguem mudar o sistema por dentro. Restam-lhes duas opções: a saída ou o protesto. Albert Hirschman chamou-lhes exit e voice . Portugal está a assistir às duas.

coorte Hirschman exit voice Terceiro, porque a frustração de uma coorte pequena não desaparece — muda de forma. Em vez da insurreição de massas, produz a corrosão lenta: abstenção, radicalização eleitoral, emigração dos melhores, colapso da natalidade. Nenhuma destas dinâmicas derruba um governo num mês. Todas elas desmontam um país numa geração.

III. Fizemos tudo o que prometemos aos jovens — exceto a parte que interessa

A história da educação portuguesa nas últimas três décadas é um êxito notável. A percentagem de jovens dos 25 aos 34 anos com ensino superior mais do que triplicou desde os anos noventa e ronda hoje os 40 e tal por cento, em linha com as metas europeias. Dissemos a uma geração inteira: estudem, endividem-se se for preciso, adiem a vida — e o futuro compensará.

O futuro não compensou. O contrato não foi cumprido.

O desemprego jovem mantém-se teimosamente acima dos 20%, entre os mais altos da Europa ocidental, e o subemprego qualificado — licenciados em funções que não exigem licenciatura — é endémico. Os salários são baixos porque a produtividade é baixa: a economia portuguesa especializou-se em setores de baixo valor acrescentado, protegidos da concorrência e intensivos em mão-de-obra barata, e o salário mediano reflete-o. Um licenciado português começa frequentemente a carreira a ganhar pouco mais do que o salário mínimo — quando começa.

E aqui entra o detalhe que as estatísticas recentes tornaram impossível ignorar: a compressão salarial em torno do salário mínimo. O salário mínimo subiu rapidamente por decreto político, mas os salários acima dele não acompanharam — porque a produtividade não acompanhou e porque o sistema fiscal pune brutalmente cada euro adicional. A carga fiscal sobre o trabalho em Portugal está entre as mais altas da OCDE, e a progressividade do IRS é tão íngreme nos rendimentos médios que a taxa marginal efetiva — somando IRS, contribuições sociais e perda de apoios — pode ultrapassar os 50% para rendimentos modestos. O resultado é uma armadilha: para o empregador, aumentar um salário custa quase o dobro do que o trabalhador recebe; para o trabalhador, o esforço adicional rende metade. Uma fração crescente da população empregada — e uma fração ainda maior dos jovens — fica presa ao salário mínimo, não por falta de mérito, mas por desenho do sistema. Chamemos-lhe o que é: um imposto sobre a ambição.

Sobre isto caiu o choque da habitação. Os preços das casas em Portugal mais do que duplicaram na última década — das subidas mais rápidas da União Europeia — enquanto os salários estagnavam. O rácio preço/rendimento em Lisboa e no Porto está entre os piores da Europa. A consequência mede-se num indicador devastador: os jovens portugueses saem de casa dos pais, em média, perto dos 30 anos — dos valores mais altos da União Europeia. Não saem porque não podem. E quem não pode sair de casa dos pais não forma família, não tem filhos, não adquire — na linguagem de Goldstone — um stake na estabilidade do sistema. A fecundidade portuguesa não é um mistério cultural; é uma resposta racional a um conjunto de preços.

Recapitulemos a equação: educação em máximos históricos, desemprego jovem alto, salários comprimidos por baixo, fiscalidade confiscatória na margem, habitação inacessível, família adiada sine die. É, ponto por ponto, a receita da geração educada-mas-bloqueada. Falta apenas perguntar por que razão isto ainda não explodiu.

IV. A válvula de escape

A resposta é simples: porque os bloqueados foram-se embora. A emigração tem sido, nos últimos quinze anos, a válvula de pressão da sociedade portuguesa. Centenas de milhares de jovens — desproporcionadamente os mais qualificados, os mais ambiciosos, exatamente o perfil que Goldstone identifica como combustível revolucionário — escolheram a saída em vez do protesto. Portugal é, em proporção da população, um dos maiores exportadores de gente da Europa; segundo as estimativas do Observatório da Emigração, uma fração impressionante da coorte jovem vive hoje fora do país.

Do ponto de vista da estabilidade política de curto prazo, a emigração funcionou. Exportámos a frustração. Do ponto de vista do país, foi uma hemorragia: pagámos a formação e oferecemos a viagem para Londres, Zurique, Amesterdão e Dubai. E há um aspeto desta válvula que quase ninguém discute: ela depende de haver, lá fora, procura por trabalho qualificado português. Durante quinze anos houve. A questão é saber se vai continuar a haver.

V. A IA fecha o ciclo

É aqui que o argumento de Diamandis se torna diretamente relevante para Portugal. A inteligência artificial está a automatizar, primeiro e mais depressa, precisamente o trabalho qualificado de entrada: programação júnior, análise financeira, investigação jurídica, tradução, marketing de conteúdos, consultoria de primeiro ano. As tarefas pelas quais um mestrado de 24 anos era contratado — em Lisboa ou em Londres — são as tarefas em que os modelos já atingem desempenho humano. As revoluções tecnológicas anteriores recolocaram trabalhadores ao longo de décadas; esta está a comprimi-lo em anos.

Para Portugal, isto significa duas coisas, ambas más se nada fizermos. Internamente, a porta de entrada nas carreiras qualificadas — já estreita — estreita-se mais. Externamente, a válvula de escape começa a fechar: se Londres e Berlim precisam de menos analistas juniores e menos programadores juniores, precisam de menos analistas e programadores portugueses. Pela primeira vez em quinze anos, a geração bloqueada pode não ter para onde ir.

Escrevi noutros textos que a IA é, simultaneamente, a maior oportunidade de empreendedorismo individual da história — as barreiras de capital e de conhecimento para criar uma empresa nunca foram tão baixas. Mantenho cada palavra. Mas a oportunidade só é real para quem tem agência, capital mínimo e um sistema fiscal e regulatório que não esmague a tentativa à nascença. Um jovem preso ao salário mínimo, a pagar metade de cada aumento ao Estado e dois terços do rendimento ao senhorio, não monta uma startup. A oportunidade existe; o acesso a ela é que está bloqueado — pelas mesmas políticas de sempre.

VI. As consequências políticas já cá estão

Quem quiser ver o mecanismo de Goldstone a funcionar em tempo real não precisa de ir à Tunísia. A ascensão do Chega — de partido marginal a segunda força política em meia dúzia de anos — assenta de forma desproporcionada nos eleitores mais jovens, e em particular nos homens jovens. Pode-se desprezar o fenómeno moralmente; é mais útil lê-lo analiticamente. Uma geração a quem o sistema prometeu mobilidade e entregou salário mínimo, impostos máximos e casa impossível está a usar o único instrumento que tem — o voto — para punir quem geriu o sistema nas últimas décadas. O voto de protesto é a voice de Hirschman; é o que fazem os bloqueados que ainda não emigraram.

E é aqui que o aviso deve ser feito com sobriedade, sem sensacionalismo, mas sem eufemismos. A literatura — Goldstone sobre as revoluções, Urdal sobre a violência política, Turchin sobre a desintegração das elites — é clara quanto à trajetória: o protesto eleitoral é a fase benigna. Se as causas estruturais não forem atacadas, a fase seguinte não é mais educada. Portugal tem hoje todas as condições materiais da geração educada-mas-bloqueada e tem-nas tido sem convulsão grave porque a emigração drenou a pressão. Se a IA fechar essa válvula ao mesmo tempo que destrói o primeiro degrau das carreiras qualificadas, juntamos pela primeira vez todos os ingredientes dentro de portas. Não é uma previsão; é uma avaliação de risco. Mas os riscos avaliam-se antes de se materializarem ou não servem para nada.

VII. O que fazer

Nada disto é misterioso. É apenas politicamente custoso, porque exige tirar proteção a quem está dentro para dar oportunidade a quem está fora.

Fiscalidade : reduzir drasticamente a taxa marginal efetiva sobre os rendimentos do trabalho jovens e médios. Um país que tributa o segundo salário de um jovem licenciado como se fosse um privilégio não pode espantar-se com a estagnação salarial.

: reduzir drasticamente a taxa marginal efetiva sobre os rendimentos do trabalho jovens e médios. Um país que tributa o segundo salário de um jovem licenciado como se fosse um privilégio não pode espantar-se com a estagnação salarial. Habitação : o preço das casas é um problema de oferta, e a oferta é um problema de licenciamento, de solos e de impostos sobre a construção. Tudo o resto — subsídios à procura, garantias públicas, tetos às rendas — agrava o que pretende resolver .

subsídios à procura, garantias públicas, tetos às rendas — agrava o que pretende resolver Produtividade : a única fonte sustentável de salários altos. Isso significa concorrência nos setores protegidos, dimensão das empresas, capital, e menos Estado no caminho de quem produz.

Educação : preparar os jovens para complementar a IA em vez de competir com ela — julgamento, criação, empreendedorismo, competências técnicas profundas — em vez de continuar a produzir diplomas para empregos que estão a desaparecer. É o trabalho a que dedico os meus dias na 42 e na TUMO , e a razão por que insisto que o modelo escolar enciclopédico acabou.

TUMO Verdade. O pior que podemos fazer à geração que aí vem é entregar-lhe um diploma, uma taxa marginal de 50% e uma renda impossível, garantir-lhe que vai correr tudo bem, e deixá-la descobrir sozinha que não vai. As sociedades que mentem aos seus jovens acabam, tarde ou cedo, por ser governadas pela fúria deles.

Portugal ainda vai a tempo. Mas o relógio que conta não é o dos ciclos eleitorais — é o da tecnologia. E esse não espera por nós.

Referências

Diamandis, P. H. (2026). “The Most Dangerous Demographic in History Is About to Get a Lot Bigger.” Metatrends (Substack), junho de 2026.

Goldstone, J. A. (1991). Revolution and Rebellion in the Early Modern World. University of California Press.

Goldstone, J. A. (2002). “Population and Security: How Demographic Change Can Lead to Violent Conflict.” Journal of International Affairs, 56(1).

Heinsohn, G. (2003). Söhne und Weltmacht: Terror im Aufstieg und Fall der Nationen. Orell Füssli.

Urdal, H. (2006). “A Clash of Generations? Youth Bulges and Political Violence.” International Studies Quarterly, 50(3), 607–629.

Turchin, P. (2016). Ages of Discord: A Structural-Demographic Analysis of American History. Beresta Books.

Turchin, P. (2023). End Times: Elites, Counter-Elites, and the Path of Political Disintegration. Penguin Press.

Hirschman, A. O. (1970). Exit, Voice, and Loyalty. Harvard University Press.

Dados estatísticos: Eurostat (escolaridade superior 25–34, idade média de saída de casa dos pais, preços da habitação), INE/Pordata (desemprego jovem, salários, incidência do salário mínimo), OCDE (Taxing Wages, carga fiscal sobre o trabalho), Observatório da Emigração (stock de emigrantes portugueses).