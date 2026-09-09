A IA não vai salvar a tesouraria. Vai expor quem não está preparado

A Inteligência Artificial vai transformar a tesouraria. Mas não substituirá aquilo que continua a fazer a diferença entre uma boa e uma má decisão.

A tesouraria é o sistema nervoso da empresa. É aqui que convergem a liquidez, os pagamentos, a relação com a banca, a gestão do risco e a previsão financeira. Muito antes de os problemas surgirem no balanço, normalmente já deram os primeiros sinais nesta área.

Por isso, o debate sobre Inteligência Artificial (IA) na tesouraria não deve ficar limitado à automatização. A discussão mais relevante é outra. A IA não resolve, por si só, os desafios desta função. Na verdade, tende a expor problemas que já existiam. O que revela é a maturidade dos processos, a qualidade dos dados e a capacidade das equipas para interpretar informação e decidir.

A tecnologia não corrige processos mal desenhados, não compensa dados incompletos nem substitui o conhecimento do negócio. Se uma organização trabalha com informação dispersa, regras pouco claras e tarefas demasiado manuais, a IA limitar-se-á a acelerar essas fragilidades. Em vez de criar valor, pode apenas automatizar ineficiências.

Nas empresas mais preparadas, o impacto pode ser muito diferente. A IA pode ajudar a reduzir fricção operacional, estruturar informação e acelerar tarefas que consomem tempo qualificado. A análise de extratos bancários ilustra bem esta realidade. O verdadeiro ganho não está em ler documentos mais depressa, mas em reduzir trabalho manual, acelerar reconciliações e uniformizar informação proveniente de diferentes bancos e geografias. O resultado é uma base mais consistente para tomar decisões.

O mesmo se aplica a processos de Know Your Customer. Quem já participou num processo de onboarding bancário sabe quantas horas são consumidas a reunir, validar e reenviar documentação. A IA pode apoiar a organização de documentação, a atualização de informação e a gestão de fluxos mais estruturados. Continua, porém, dependente de dados corretos, responsabilidades claras e governação interna.

A previsão de tesouraria é talvez o exemplo mais sensível. A IA pode identificar padrões, cruzar informação e apoiar cenários. Mas uma estimativa errada não é apenas um erro analítico. Pode conduzir a uma decisão financeira incorreta. Por isso, nesta área, a IA não pode ser apenas inteligente. Tem de ser explicável. Não basta indicar um saldo provável. É preciso perceber que dados foram considerados, que pressupostos foram utilizados e, sobretudo, que informação ficou de fora. Porque aquilo que a IA não conhece pode ser tão relevante quanto aquilo que conhece.

É aqui que o papel humano continua decisivo. A competência crítica nas equipas financeiras será cada vez menos executar tarefas repetitivas e cada vez mais saber que perguntas fazer, de que respostas desconfiar e que decisões tomar. A experiência não desaparece. Torna-se mais importante.

Há ainda um paradoxo que as empresas não podem ignorar. Muitas tarefas operacionais que a IA tende a assumir foram, durante anos, a escola dos perfis mais juniores. Era aí que aprendiam processos, ganhavam contexto e desenvolviam critério. Isto cria um incentivo para a redução de contratação desses perfis mas, sem essa entrada de pessoas, não existe renovação de competências. Se essas atividades desaparecerem sem novos percursos de aprendizagem, as organizações podem resolver um problema de produtividade no presente e criar uma fragilidade de talento no futuro.

A resposta não passa por resistir à tecnologia. Passa por ser mais intencional. Será necessário repensar os modelos de formação, criar acompanhamento mais próximo e usar a própria IA como apoio ao desenvolvimento, por exemplo através de tutores virtuais adaptados a cada profissional.

A IA vai transformar a tesouraria. Mas não substituirá aquilo que continua a fazer a diferença entre uma boa decisão e uma má decisão. Processos robustos, dados fiáveis e pessoas capazes de interpretar contexto.

No final, a vantagem não estará nas organizações com mais IA. Estará nas organizações que primeiro fizeram o trabalho mais difícil: estruturar processos, melhorar dados e desenvolver pessoas. A tecnologia amplificará essa preparação. Não a substituirá.