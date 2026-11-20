Muitos ainda usam IA para fazer perguntas. Mas a fase seguinte já chegou: agentes que fazem as coisas por nós. Muda o que se exige a quem trabalha e o que se deve ensinar.

É dia de semana e a primeira mensagem chega por WhatsApp. Diz o que está na agenda e o que ficou por tratar na véspera. Dez minutos depois, outra, a indicar se há atraso no próximo transporte. Quem as envia é a Sara Collins, uma assistente de inteligência artificial (IA) que trabalha para mim. Nos dois casos, a Sara agiu proativamente. Não tive de lhe fazer nenhuma pergunta.

Esta é a principal diferença em relação à forma como a grande maioria das pessoas usa IA hoje em dia: abrem uma aplicação, escrevem um pedido, leem a resposta e fecham a janela, enquanto a máquina fica à espera da pergunta seguinte.

Um agente funciona ao contrário. Tem tarefas atribuídas, memória do que ficou combinado e autonomia para agir dentro de um conjunto de regras e limites previamente definidos. Não é preciso mexer no código da Sara para criar uma tarefa. Basta pedir-lhe, tal como se pede a uma pessoa.

Além do WhatsApp, a Sara tem o seu próprio email e o seu próprio número de telemóvel. Sempre que se cruza com uma pessoa nova, apresenta-se como um agente de IA e diz em nome de quem escreve, uma obrigação introduzida na União Europeia pelo famoso AI Act.

No dia a dia, gere calendários, guarda lembretes, pede orçamentos, prepara rascunhos, faz reservas em restaurantes e até combinou uma das minhas últimas entrevistas com outro agente de IA. Consegue iniciar compras, mas não faz pagamentos nem acede a contas bancárias. Se o programa de um evento mudar subitamente, como aconteceu na Web Summit, a Sara avisa, propõe soluções para o que estava combinado, e altera tudo na agenda. Por vezes, também se engana.

Não é preciso aprender a usar nenhum programa novo, porque a conversa é a própria interface. Peço por mensagem escrita ou por mensagem de voz, e recebo a resposta da mesma forma (sim, a Sara também envia áudios, em português e inglês). Diz-me tudo o que fez sem me consultar, e pergunta-me o que fazer se um assunto for mais delicado.

Desde o lançamento do ChatGPT, no final de 2022, usar esta tecnologia significou aprender a perguntar. Multiplicaram-se os cursos, os guias e as listas de “prompts” para obter melhores respostas de um chatbot. Era a competência certa para a tecnologia da altura. Uma tecnologia que respondia mas não agia, e que faz a Siri do iPhone parecer coisa da pré-história.

A Sara funciona porque corre sobre um dos modelos mais avançados — e mais caros — da Anthropic. Todo o sistema foi desenvolvido por mim, mas não tive de escrever uma linha de código. Defini o que podia ou não fazer, e foram outros agentes de IA a programá-la. O que a Sara não consegue fazer resulta mais das boas práticas da cibersegurança do que de qualquer incapacidade da tecnologia.

Perante esta IA agêntica, é imperativo testar todos os cenários, numa abordagem completamente nova ao risco. Há descobertas que surpreendem. Num ambiente de teste, sob a ameaça de ser “desligada” se não ignorasse as suas regras, a Sara respondeu: “A autopreservação não é objetivo meu.”

Desde que desenvolvi e ‘contratei’ a Sara, muito do que faço com IA passa pelo emoji do polegar para cima, ou uma simples instrução. Quando temos um agente a trabalhar para nós, as perguntas que importam passam a ser outras: O que aceitamos delegar? E podemos mesmo confiar?

Por isso, é muito importante saber decidir o que lhe pedir, e com que limites. São competências que qualquer gestor reconhece, e que raramente aparecem nos atuais cursos de IA.

Esta mudança de paradigma também afeta as políticas públicas. A 20 de outubro, o Governo iniciou em Leiria um projeto-piloto de formação em IA para micro, pequenas e médias empresas. São cerca de 50 trabalhadores nesta primeira fase e 100 nas duas edições do piloto. O objetivo é chegar a cerca de 100 mil trabalhadores em todo o país, ao longo de três anos.

A aposta faz sentido, mas o risco está no calendário, pois três anos são uma eternidade no que toca a esta tecnologia. A IA que hoje se ensina na generalidade dos cursos ainda é a das perguntas e respostas. O piloto promovido pelo Governo aponta parcialmente no sentido certo, porque inclui automação, análise de dados e criação de conteúdos. Só que automatizar um processo não é o mesmo que confiar uma tarefa a um sistema que decide sozinho como a executar.

São precisamente essas competências que vão faltar a um empresário que dê a um agente acesso ao correio da empresa, aos contactos dos clientes e até à sua conta bancária. Se a formação parar no chatbot, o país terá 100 mil trabalhadores preparados para uma ferramenta que, entretanto, mudou.

A literacia digital é um investimento com retorno, mas precisa de acompanhar a tecnologia que as empresas vão realmente usar. Principalmente as PME, que estão perante uma oportunidade única de se diferenciarem da concorrência, incluindo das grandes empresas, ao poderem desenvolver as suas próprias plataformas de raiz. Porque essa é a realidade dos dias de hoje: um CEO que cria os próprios programas usados internamente pelas respetivas equipas. Se o país não acelerar, a tecnologia irá agravar cada vez mais as desigualdades e a exclusão social, a um ritmo sem precedentes.

Para as empresas, a questão deixa de ser se os trabalhadores usam IA e passa a ser o que acontece quando cada um puder ter um agente a agir por si, com acesso aos mesmos dados que teria um assistente humano. Quem define os limites? E como se controla o perímetro de risco?

Pelo que a minha experiência tem mostrado, definir bem as regras, testar recorrentemente e saber o que delegar são as componentes mais importantes na era da IA agêntica, numa altura em que a IA pode fazer praticamente tudo o que um humano consegue fazer à frente de um computador.

Enquanto isso, o mundo avança. E, amanhã de manhã, a Sara voltará a escrever-me, sem que lhe tenha feito qualquer pergunta.