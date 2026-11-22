É importante fazer uma reflexão acerca dos benefícios fiscais. Para além do seu elevado custo, há muitos indícios de que não cumprem necessariamente o objetivo para o qual foram desenhados.

A rubrica Nova Economics Club & ECO é uma parceria entre o ECO e o NEC, o clube de economia da Nova SBE, dedicado à difusão de conhecimento e à investigação académica com parceiros institucionais.

Para lá do que Estado gasta, importa olhar para aquilo que não recebe. Segundo o Ministério das Finanças, a despesa com benefícios fiscais – leia-se, a receita de que o Estado abdica – ultrapassou os 23 mil milhões de euros em 2025. Equivale a 7,7% do PIB. É um nível de despesa fiscal que o FMI já considerava elevado em comparação com os padrões internacionais. E há apoios que nem sequer entram para este cálculo.

Enquanto se discute o Orçamento do Estado para 2027, é pertinente perguntar se o que obtemos em troca justifica a receita que se perde. Um conjunto recente de apoios tem reunido o ceticismo de especialistas e organismos internacionais. É apontado que nem sempre produzem o efeito desejado e, em alguns casos, agravam os problemas que pretendem resolver.

Para facilitar a compra de habitação por parte dos jovens, o Estado isentou de IMT e Imposto do Selo a compra da primeira casa, até aos 35 anos e sem limite de rendimentos. Num mercado em que a oferta é rígida no curto prazo, este tipo de apoios não aumenta o número de casas disponíveis. Aumenta a procura e, por consequência, o preço das que existem.

Num mercado em que a oferta é rígida no curto prazo, este tipo de apoios não aumenta o número de casas disponíveis. Aumenta a procura e, por consequência, o preço das que existem.

De acordo com um estudo do ISCTE, a subida dos preços anula a poupança associada à isenção em 3 a 15 meses e quem não é elegível passa a pagar preços mais elevados. Em alternativa, o FMI recomenda apoios direcionados às famílias mais vulneráveis e medidas do lado da oferta, como a simplificação do licenciamento e mais habitação pública.

A eficácia do IRS Jovem também tem sido questionada. Em 2024, o FMI alertou que implicaria uma perda considerável de receita, não existindo evidência clara de que cumprisse o propósito de travar a emigração. Ainda assim, o benefício foi alargado em 2025, passando a abranger jovens até aos 35 anos, durante dez anos. Nesse ano, o apoio resultou numa perda de receita superior a 730 milhões de euros.

O FMI voltou a recomendar a sua reversão e nota que o diferencial de rendimentos face a outros países tem sido um dos principais motores da emigração. Segundo a Pordata, a produtividade por hora trabalhada em Portugal rondava, em 2025, os 67% da média da União Europeia. Um desconto temporário num imposto aumenta o salário líquido, mas não atua sobre a causa do diferencial. Para isso, o FMI propõe, por exemplo, eliminar a variação das taxas de IRC consoante a dimensão da empresa, reduzir a burocracia e investir na qualificação dos trabalhadores.

Perante as sucessivas subidas do preço dos combustíveis, o Estado tem também aplicado descontos no ISP. Os que vieram com a guerra na Ucrânia nunca foram totalmente revertidos e a guerra no Médio Oriente juntou-lhes um novo, que devolve aos consumidores o IVA adicional que a subida renderia ao Estado. Ao contrário das isenções dadas a setores específicos, estes descontos nem sequer constam do relatório da despesa fiscal.

A intenção é legítima. Muitas famílias dependem do carro, sem possibilidade de o substituir por um elétrico, nem alternativa de transportes públicos. Mas a medida aplica-se a todos, beneficia mais quem mais consome e, ao atenuar a subida do preço, diminui o incentivo para que quem tem outras opções recorra a elas. É um desconto generalizado sobre um produto cujas emissões o Estado pretende reduzir. A Comissão Europeia tem reiteradamente recomendado a sua substituição por apoios temporários, direcionados às famílias de menores rendimentos.

São apenas alguns exemplos, mas pedem uma reflexão. Na habitação, o apoio é absorvido pelos preços. No IRS, não há evidência de que cumpra o seu propósito. Nos combustíveis, o desconto peca por não ser direcionado. O Tribunal de Contas tem pedido que os benefícios fiscais sejam avaliados com o mesmo rigor da restante despesa pública. Enquanto tal não acontecer, a ineficiência continuará a comer à mesa do Orçamento.