Num mercado onde toda a gente pode ter influência, o verdadeiro desafio (...) é perceber quem tem uma razão relevante para falar com aquela audiência, em nome daquela marca, naquele momento.

Há uma pergunta que deve estar no centro do trabalho estratégico em marketing de influência: porque é que esta marca e esta pessoa devem estar juntas? É uma pergunta simples, mas nem sempre fácil de responder. Não porque o influenciador tenha poucos seguidores, ou pouco engagement, nem porque não seja “trendy”, mas porque pode, simplesmente, não existir uma razão relevante para criar essa relação.

O influencer marketing cresceu e tornou-se uma ferramenta incontornável para muitas marcas, mas trouxe consigo um paradoxo: quanto mais fácil é encontrar influenciadores, mais difícil é encontrar os certos. Hoje, basta uma pesquisa para chegar a centenas de perfis. Podemos filtrar por dimensão, localização, interesses, engagement, faixa etária, afinidades. Temos dados para quase tudo, o que não temos é uma fórmula que nos diga se uma parceria faz sentido. É aqui que entra uma das maiores responsabilidades de quem trabalha nesta área: fazer a curadoria da relevância.

Escolher um influenciador não é preencher uma vaga num casting, é construir uma relação entre dois universos. Para isso, é preciso perceber se existe uma história que possa ser contada em conjunto e se essa história interessa realmente a quem está do outro lado do ecrã. Um influenciador pode ter milhões de seguidores e não ter qualquer legitimidade para falar sobre determinada categoria. Outro pode ter uma comunidade muito mais pequena e ser, para uma marca, uma voz extraordinariamente relevante. Os números deixam de ser suficientes. Não defendo que devamos ignorá-los, pelo contrário, as métricas são fundamentais para tomar decisões, mas são apenas parte da equação. O resto está na leitura que fazemos desses dados.

Porque uma comunidade não é uma linha num Excel. É feita de pessoas, e essa é uma das maiores diferenças entre comprar alcance e trabalhar influência. É também por isso que a relevância não pode ser tratada como uma consequência automática de uma parceria, ela nasce da existência de uma razão para aquela parceria, para aquela história e para aquela comunidade. Quando existe verdadeira afinidade, a marca entra naquele universo com naturalidade. A marca tem algo a acrescentar e o influenciador tem uma relação legítima com aquilo que está a dizer.

É também por isso que nem todas as tendências devem ser perseguidas. Este é um ecossistema que muda diariamente, novos formatos, novos criadores, novas linguagens. A pressão para estar presente pode levar as marcas a confundir atualidade com relevância, mas ser relevante não é chegar primeiro a todas as tendências: é saber quais merecem a nossa atenção, para quem e porquê. Isso implica fazer perguntas importantes: o que é que este criador acrescenta à marca? Esta comunidade tem uma relação real com o tema? A parceria acrescenta valor aos dois universos? Se a resposta não for clara, talvez seja melhor não avançar.

O futuro do marketing de influência passa por trabalhar a relevância das relações que construímos entre marcas, criadores e comunidades, e isso exige uma mudança de papel para quem está deste lado. Mais do que encontrar perfis, é preciso conhecer pessoas. Mais do que negociar entregas, é preciso construir relações. Mais do que distribuir briefings, é preciso encontrar ideias que façam sentido para todos os envolvidos.

Num mercado onde toda a gente pode ter influência, o verdadeiro desafio já não é encontrar quem fala para uma audiência. É perceber quem tem uma razão relevante para falar com aquela audiência, em nome daquela marca, naquele momento.