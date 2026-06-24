A infraestrutura invisível que ajuda a manter o mundo conectado

Numa economia cada vez mais dependente do espaço, os teleportos e as estações terrestres assumem um papel estratégico na soberania tecnológica, resiliência das comunicações e segurança nacional.

Vivemos numa era tecnologicamente avançada onde, muitas vezes sem nos apercebermos, quase tudo o que damos por garantido no dia a dia depende, de alguma forma, de tecnologia espacial. Dos alimentos disponíveis nas prateleiras dos supermercados ao sistema de navegação no nosso automóvel ou telemóvel, passando pelas chamadas telefónicas, internet, compras online ou até pela transmissão televisiva de um jogo de futebol, muito do nosso quotidiano só é possível graças a máquinas colocadas algures na órbita do nosso planeta.

Tudo começou a 4 de outubro de 1957, quando a então União Soviética lançou o primeiro satélite artificial para a órbita terrestre, o Sputnik 1, uma pequena esfera metálica de 84 kg, equipada com quatro antenas e um emissor de rádio, marcando assim o início da era da exploração espacial. Pela primeira vez fomos capazes de olhar para o nosso planeta a partir do espaço, e recolher dados sobre a atmosfera da terra. Desde então já foram lançados milhares de satélites que asseguram hoje serviços que consideramos básicos no nosso quotidiano, como comunicações, navegação, meteorologia, observação da terra e até a segurança das fronteiras.

Hoje, graças à comunicação social e à divulgação científica, a maioria das pessoas reconhece a importância dos satélites. No entanto, aquilo que continua menos visível para o público em geral é que estas máquinas em órbita não funcionam sozinhas, necessitando de um sistema de comunicação, dedicado ou partilhado, em terra para se manterem operacionais e prestarem os serviços para o qual foram concebidos. Esta componente do sistema é chamada de segmento terrestre, e um dos elementos críticos desse segmento, é a estação terrestre, também conhecida como teleporto, e garante a “ponte” entre o espaço e a terra.

À volta do mundo existem centenas de estações terrestres deste tipo. Em cada uma delas existem dezenas, por vezes centenas de antenas de diferentes dimensões, permanentemente apontadas para o céu, são o “olho no espaço” e asseguram a ligação entre os sistemas espaciais e as redes terrestres, funcionando como uma verdadeira ponte entre a Terra e o espaço.

Em Portugal existem atualmente dois teleportos de uso aberto e comercial. O primeiro encontra-se a operar desde 1974 em Alfouvar e é atualmente operado pela MEO, e o segundo encontra-se localizado na ilha de Santa Maria nos Açores desde 2007 e é operado pela Thales Portugal.

O Teleporto de Santa Maria, beneficia de uma localização particularmente favorável, pela reduzida interferência radioelétrica e pela ausência de obstruções naturais, o que torna esta localização adequada para dar apoio a variados tipos de missões espaciais. Entre essas missões incluem-se o rastreio de lançadores, também conhecidos por foguetões, a recolha e o processamento de dados de observação da Terra, para apoio ao controlo marítimo e das fronteiras europeias, a deteção e mapeamento de detritos em órbita, a recolha de dados meteorológicos, a monitorização de sinais de sistemas de posicionamento e as operações de telemetria e o telecomando de satélites em órbita terrestre. Tudo isto é assegurado por equipas locais, que garantem a operação e a manutenção desta infraestrutura crítica nacional, 24 horas por dia, 365 dias por ano.

Mais do que infraestruturas tecnológicas, os teleportos são infraestruturas de soberania nacional, garantindo a resiliência e a segurança das comunicações, reduzindo a dependência de nações externas.

Importa também esclarecer o que é, na prática, este tipo de infraestruturas. Um teleporto é, essencialmente, um parque de antenas, um parque protegido com sistemas de monitorização e segurança física. A comunicação com o satélite não é, no entanto, feita pelo teleporto enquanto espaço físico, mas sim pelas antenas nele instaladas. Cada antena é uma estrutura física que permite converter os sinais vindos do espaço, em frequências rádio (RF), para sinais de frequência intermédia (IF), capazes de serem processados pelas cadeias de processamento (computadores). O processo inverso aplica-se quando a comunicação é feita no sentido contrário, ou seja, da Terra para o espaço.

Este funcionamento é possível graças a um conjunto de conversores que convertem a frequência dos sinais (RF para IF ou IF para RF), um conjunto de amplificadores que asseguram a amplificação do sinal, quer na receção, quer na transmissão. A mesma lógica é espelhada a bordo dos satélites, embora à escala mais reduzida e com níveis de potência inferiores aos utilizados nas infraestruturas terrestres. Embora estes aspetos técnicos possam parecer distantes do conhecimento comum, são precisamente eles que garantem que a comunicação com os satélites funciona de forma fiável e contínua.

Ao longo da minha carreira profissional tive a oportunidade de participar e liderar a instalação e construção destes teleportos e das suas antenas em vários países, distribuídos pelos quatro continentes. Essa experiência permitiu observar, em primeira mão, a importância e o papel destes locais como infraestruturas estratégicas e críticas para as nações. Em contextos de guerra, revolta civil, eleições, sabotagem ou catástrofes naturais, ficou-me evidente o seu papel crítico na manutenção das comunicações.

Quando muitas das infraestruturas convencionais falharam, os satélites e os teleportos continuaram a assegurar a ligação entre populações, autoridades e equipas de emergência. Evitando o isolamento, e apoiando as operações de socorro e resgate, ajudando a garantir a capacidade de resposta em momentos de maior fragilidade. Mais do que infraestruturas tecnológicas, os teleportos são infraestruturas de soberania nacional, garantindo a resiliência e a segurança das comunicações, reduzindo a dependência de nações externas.

Por isso, olhar para o espaço não deve continuar a ser um exercício de fascínio científico ou tecnológico. Numa era cada vez mais dependente da conectividade, da vigilância, da observação e da autonomia tecnológica, investir no segmento terrestre e valorizar as infraestruturas nacionais, deveria ser considerado uma prioridade estratégica.

Num mundo de mega constelações de satélites de órbita baixa (LEO) e de tensões geopolíticas constantes, talvez esteja na hora de se reconhecer que a soberania nas comunicações também se constrói a partir da Terra, e que quando os governos e as empresas investem nestes “olhos no espaço”, capacitando e protegendo os países e os interesses dos seus cidadãos, estão também a investir na resiliência nacional e a garantir a independência em domínios críticos como as comunicações e a segurança.