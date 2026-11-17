Leandro Fernandes, CEO da lluni, considera que o valor da inteligência artificial na mediação de seguros depende menos dos modelos escolhidos que da qualidade e organização dos dados de cada mediador.

A maioria dos mediadores de seguros já usou um assistente de IA generalista para redigir um email ou resumir um documento, e muitos procuram perceber que outras utilizações pode ter no seu negócio. Na minha opinião, o potencial da IA na mediação depende sobretudo da informação que o mediador tem organizada sobre a sua carteira.

Um agente ou corretor conhece bem os números gerais do seu negócio: quantos clientes tem, com que seguradoras trabalha mais, que ramos estão a crescer. Mais difícil é saber que clientes foram retirando apólices nos últimos dois anos, em que produtos ou zonas se perdeu negócio no último trimestre ou que renovações do mês justificam um contacto antes de o aviso chegar ao cliente. É este tipo de informação que sustenta as decisões comerciais, e é também o que dá mais trabalho a obter.

Os dados necessários estão quase sempre disponíveis, dispersos pelo sistema de gestão, pelas apólices, recibos, sinistros e histórico de contactos, mas reuni-los exige tempo. Em muitos mediadores, isso implica exportar dados para folhas de cálculo, cruzar ficheiros e validar valores com o financeiro, e a análise chega muitas vezes depois da decisão. A experiência e a intuição do mediador compensam parte desta lacuna, mas tornam-se insuficientes à medida que a carteira e a equipa crescem.

A IA depende dos dados que lhe damos

Os modelos de linguagem escrevem, resumem e conversam com grande competência, mas não conhecem o negócio de nenhum mediador em particular. As respostas que dão sobre uma carteira resultam dos dados a que têm acesso, e dados incompletos, duplicados ou definidos de forma inconsistente produzem respostas bem redigidas com valores errados. Em decisões sobre comissões, aquisição de carteiras ou contratação de comerciais, esses erros têm consequências financeiras diretas.

Por isso defendo que o primeiro investimento em IA na mediação deve ser feito na organização dos dados, antes de qualquer assistente. Em termos práticos, significa reunir num único repositório a produção, a carteira, a sinistralidade, as comissões e a atividade comercial, e definir por cima um modelo semântico, a camada onde se estabelece o que conta como cliente ativo, como se calcula a taxa de renovação ou o que se considera nova produção. Com estas definições fixadas, um indicador tem o mesmo valor num painel, num relatório ou numa resposta do assistente, e a administração, o financeiro e o comercial trabalham sobre os mesmos números.

Do relatório à pergunta

Sobre esta base, um assistente analítico permite ao mediador fazer em linguagem natural perguntas que hoje exigiriam dias de análise manual: que clientes têm potencial para um seguro de saúde, tendo em conta o seu perfil e os produtos que já detêm; que clientes apresentam risco de anulação, a partir de sinais como a redução de capitais, os atrasos no pagamento de recibos ou a saída de apólices nos últimos meses; que padrões de variação da carteira se verificaram no trimestre, por ramo, seguradora ou região, e que fatores lhes estão associados. A resposta é calculada sobre os dados reais do mediador. Os painéis de gestão mantêm a visão de conjunto, atualizada sem intervenção manual, e o assistente responde às perguntas que os painéis não anteciparam.

O benefício varia com a dimensão da estrutura. Num mediador de pequena dimensão, onde a mesma pessoa trata da cobrança, dos sinistros e da venda, dá acesso a uma análise da carteira para a qual normalmente não há tempo. Numa estrutura com rede de agentes, permite acompanhar estas análises por agente e por zona, e agir antes de a perda de negócio se concretizar.

É este o caminho que seguimos no projeto INSURE-IA, apoiado pelo PRR, que entra agora em fase beta com um grupo restrito de mediadores. Até aqui, a maior parte do esforço tem estado na preparação e na definição dos dados, mais do que no assistente, e é esse trabalho que determina a qualidade das respostas.

Arquitetura e compliance

A forma como a solução está construída pesa tanto como aquilo que o assistente consegue responder. A carteira de um mediador é, em grande parte, um conjunto de dados pessoais pelos quais o mediador responde. Copiar uma listagem de clientes para um assistente generalista retira esses dados do ambiente controlado do mediador, sem contrato de subcontratação, sem garantia de processamento na União Europeia, com possível utilização para treino de modelos e sem registo do que foi consultado, o que dificilmente se justifica à luz do RGPD.

Uma solução pensada para o setor mantém os dados num ambiente controlado e na União Europeia, usa o modelo apenas para responder e regista cada interação. Estas condições vão ao encontro do DORA, que exige controlo sobre a dependência de prestadores de serviços de TIC, e preparam o mediador para o FiDA, que aponta para a partilha de dados com base em permissões do cliente e interfaces auditáveis.

Do assistente analítico ao assistente executivo

Quando o sistema identifica um cliente com três apólices a renovar e sinais de possível anulação, o passo seguinte é permitir-lhe criar a tarefa, preparar a comunicação ao cliente ou pedir uma simulação à seguradora. Antecipo essa evolução para os próximos anos, com um assistente executivo que atua dentro de regras definidas pelo mediador e com validação humana nas decisões que a exigem.

Esta automatização deve vir depois da análise, porque um sistema só deve agir sobre informação que interpreta corretamente. Com uma carteira mal estruturada, a automatização tenderia a replicar erros em vez de poupar trabalho.

O papel do mediador

Não vejo a inteligência artificial a substituir o mediador. A mediação assenta na relação com o cliente, no conhecimento do seu risco e no acompanhamento quando ocorre um sinistro. O que a IA pode mudar é a forma como a equipa distribui o tempo, reduzindo as horas gastas a reunir informação e libertando-as para o contacto com os clientes. Os mediadores que começarem agora a organizar os seus dados estarão em melhor posição para tirar partido destas ferramentas quando a passagem da análise para a execução se generalizar.