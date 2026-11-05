A inteligência artificial vai revelar quem são os verdadeiros líderes empresariais

Steven Braekeveldt, que esteve em Portugal a gerir a Ageas durante oito anos, considera a Inteligência Artificial uma fronteira que vai distinguir os dirigentes do passado dos que têm futuro.

A inteligência artificial cria enormes oportunidades para os líderes empresariais com espírito empreendedor que olham para além das poupanças de custos a curto prazo e se concentram no crescimento das receitas, no desenvolvimento de novos negócios rentáveis e na criação de valor sustentável a longo prazo. A forma como os líderes optarem por integrar a IA distinguirá os verdadeiros visionários daqueles que não têm a coragem empresarial necessária para inovar e que preferem recorrer à aparentemente fácil desculpa de despedir trabalhadores por causa da inteligência artificial.

Na minha perspectiva, isso é má gestão disfarçada de transformação tecnológica. Devemos ter pena dessas empresas.

Como será uma sociedade já pressionada pela falta de recursos para financiar a saúde, a educação e as pensões se os líderes empresariais continuarem a responder ao progresso tecnológico, neste caso à IA, reduzindo o emprego em vez de criarem novas oportunidades? Todos os líderes empresariais têm responsabilidades para com a sociedade em que as suas empresas operam. As empresas e a sociedade fazem parte do mesmo ecossistema e não podem ser dissociadas. Se as bases sociais e económicas de um país se deteriorarem, as empresas acabarão também por sofrer as consequências.

No entanto, assistimos, em muitos setores, a uma resposta cada vez mais familiar e antiquada à mudança tecnológica: cortes de postos de trabalho apresentados como uma consequência inevitável da IA. Entretanto, os empresários com maior espírito empreendedor estão a utilizar essa mesma tecnologia para reinventar processos, desenvolver novos serviços, chegar aos clientes de formas diferentes, alargar a oferta, repensar modelos de negócio e até criar empresas inteiramente novas, em paralelo com as suas atividades atuais.

Isto leva-me de volta à famosa analogia de Churchill sobre a iniciativa privada. Há quem veja uma empresa como um tigre predador que deve ser abatido; outros veem-na como uma vaca que deve ser ordenhada. Apenas alguns a reconhecem como o cavalo forte e voluntarioso que puxa toda a carroça.

Que tipo de líder empresarial quer ser?

É responsabilidade ética de um líder esclarecido cuidar das pessoas que tornam o negócio possível e que ajudaram a construir a empresa. Isso significa garantir que os trabalhadores possam sustentar as suas famílias sem viverem na ansiedade de perder o emprego, desde que desempenhem bem as suas funções; que as crianças possam ir à escola e tomar o pequeno almoço; e que as pessoas tenham a oportunidade de contribuir para a sociedade e de participar nela. Uma empresa não funciona isoladamente. A sua prosperidade está intimamente ligada à prosperidade da sociedade que a rodeia.

A IA oferece aos líderes empresariais uma oportunidade extraordinária para cumprirem essa responsabilidade, ao mesmo tempo que desenvolvem os seus negócios.

Podem expandir-se para novos mercados através da integração vertical, construir ecossistemas, desenvolver atividades complementares e criar fontes de receita inteiramente novas. A IA deve ser utilizada sobretudo para reforçar a relação emocional com cada cliente: compreendê-lo melhor, antecipar as suas necessidades, oferecer serviços mais relevantes e criar uma ligação humana mais significativa, capaz de gerar mais receitas e lucros.

A IA deve ser um catalisador do crescimento, não uma desculpa para despedimentos em massa.

A criação de novos empregos, a expansão das atividades empresariais e o aumento da rentabilidade podem caminhar lado a lado. É assim que as empresas podem proporcionar um futuro mais seguro às pessoas, contribuindo simultaneamente para o rendimento, a resiliência económica e a sustentabilidade social de um país que já enfrenta desafios consideráveis.

Infelizmente, a realidade demonstra que demasiados líderes estão a escolher “o caminho mais fácil”. Poucas coisas parecem tão simples como reduzir o número de trabalhadores, melhorar imediatamente os resultados financeiros e agradar aos acionistas, que podem viver a milhares de quilómetros de distância, avaliar o desempenho sobretudo através da rendibilidade total para o acionista (total shareholder return) e não ter qualquer ligação emocional, ou ter muito pouca, aos trabalhadores cujos empregos são eliminados.

Tal como aconteceu com as revoluções tecnológicas ao longo da história, a IA distinguirá os verdadeiros líderes daqueles que não têm a coragem criativa necessária para abraçar a mudança.

Mas aqui deparamo-nos com um círculo vicioso de expectativas financeiras. Enquanto os lucros aumentarem, os acionistas ficam satisfeitos, os prémios de gestão crescem e os administradores têm mais um incentivo para lançar uma nova ronda de cortes de custos. É a vaca de Churchill a ser ordenhada, em vez de se pôr o cavalo a trabalhar. É a consequência da falta de espírito empreendedor.

Precisamos de um tipo diferente de liderança: líderes capazes de desenvolver, dentro das suas organizações, soluções para as crises interligadas da atualidade — a policrise da polarização, do aquecimento global, da IA, entre outras — sem deixarem de fazer crescer negócios rentáveis

Naturalmente, nem todos conseguirão transitar para os novos empregos criados pela IA. Por isso mesmo, a requalificação profissional, o desenvolvimento de competências e a aprendizagem ao longo da vida tornam-se ainda mais importantes. Fazem também parte das responsabilidades de uma entidade empregadora, mesmo quando o investimento tem um impacto moderadamente negativo na rendibilidade dos capitais próprios a curto prazo, por não se traduzir num aumento imediato dos lucros.

Uma empresa altamente rentável que utiliza a IA como desculpa para despedir trabalhadores, sem explorar seriamente alternativas, está a ultrapassar uma importante fronteira ética. A sua liderança continua presa a uma visão económica ultrapassada, na qual os interesses dos acionistas prevalecem sobre todos os outros. A estratégia permanece dominada por indicadores financeiros de desempenho: crescimento dos lucros, rendibilidade dos dividendos, crescimento das receitas e redução de custos. As considerações sociais e humanas são acrescentadas como indicadores secundários, muitas vezes porque se tornaram uma tendência, e não porque influenciem verdadeiramente as decisões de gestão.

Precisamos de um tipo diferente de liderança: líderes capazes de desenvolver, dentro das suas organizações, soluções para as crises interligadas da atualidade — a policrise da polarização, do aquecimento global, da IA, entre outras — sem deixarem de fazer crescer negócios rentáveis. Precisamos de líderes sábios, capazes de pensar de forma integrada, garantindo a rentabilidade das empresas e, simultaneamente, contribuindo para resolver problemas complexos.

A rentabilidade continuará sempre a ser essencial. Os lucros são o combustível que permite investir, inovar e transformar. Mas o verdadeiro desafio consiste em gerar esses lucros através do crescimento e do espírito empreendedor, em vez de recorrer simplesmente à eliminação de postos de trabalho.

Um apelo aos líderes empresariais e ao Governo de Portugal

Este é um apelo positivo e otimista aos líderes empresariais portugueses: assumam a liderança e façam avançar a economia através do empreendedorismo, da criatividade e da inovação. Ao Governo, deixo o apelo a criar benefícios fiscais para a criação de emprego e a incentivar a utilização da IA em novos negócios.

Criem emprego. Invistam em investigação e desenvolvimento. Construam parcerias inesperadas e ambiciosas. Explorem novos mercados. Desenvolvam atividades complementares. Utilizem a IA para gerar receitas adicionais através de atividades novas, sustentáveis e rentáveis.

E, acima de tudo, tenham a coragem de utilizar a IA para criar mais oportunidades para as pessoas, em vez de simplesmente as retirar da equação.

A criação de emprego deve continuar a ser um dos objetivos centrais da liderança empresarial. Isto é particularmente importante nos dias de hoje, quando apenas demos os primeiros e tímidos passos na revolução da IA. Imaginem o que acontecerá quando a inteligência artificial atingir todo o seu potencial. O que farão as empresas que já hoje estão a despedir trabalhadores quando esta tecnologia se tornar exponencialmente mais poderosa?

A oportunidade é enorme. A responsabilidade também.

A disrupção tecnológica é o teste definitivo à verdadeira liderança. Algumas empresas encaram-na como uma ameaça e respondem com cortes de postos de trabalho. Outras veem nela uma oportunidade. As melhores utilizam-na para se reinventarem, criarem novos negócios e levarem as pessoas consigo nesta jornada.

É este o tipo de liderança de que Portugal precisa. E é este o tipo de liderança que a revolução da IA merece.