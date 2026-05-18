A lei da gravidade nos IPO

Num ecossistema moldado pela pressa e pelo mimetismo, a verdadeira vantagem competitiva já não reside no acesso ao capital, mas sim na coragem de pensar de forma independente.

O mercado de Ofertas Públicas Iniciais (IPO) vive em determinados momentos de narrativas de excecionalidade e, no atual ecossistema financeiro, assistimos ao ressurgimento de propostas de dispersão de capital que desafiam abertamente a teoria clássica do valor. Somos repetidamente confrontados com o argumento de que “desta vez é diferente”, impulsionado sobretudo pela emergência da inteligência artificial generativa como uma força disruptiva global. Contudo, o recente relatório da Morgan Stanley, intitulado “Bayes and Base Rates 2.0”, recorda-nos a urgência de ancorar as nossas expectativas na história e na análise estatística, em vez de nos deixarmos cegar pelo encanto de empresas que prometem características únicas de crescimento com questionáveis bases em termos de fundamentais.

O caso da OpenAI, que se encontra num sprint mediático rumo aos mercados públicos, serve de tubo de ensaio perfeito para esta desconexão entre promessa e realidade. As projeções apontam para que a tecnológica atinja receitas de 184 mil milhões de dólares em 2029, traduzindo-se numa taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 118% a partir de 2024. No entanto, ao analisar a distribuição histórica de mais de 19 mil observações de empresas públicas norte-americanas desde 1950, a Morgan Stanley apurou que a média nominal de crescimento a cinco anos é de apenas 6,9%. Estatisticamente, a meta da OpenAI representa um evento de desvio padrão estatisticamente incompreensível, enquanto ignora um axioma fundamental da teoria do valor: o crescimento acelerado da faturação é inútil se não for acompanhado por uma rendibilidade que supere o custo de capital. Sem isso, a empresa estará apenas a destruir valor económico de forma acelerada.

Para compreender a verdadeira dimensão deste fenómeno, importa confrontar as narrativas de hipercrescimento com a radiografia empírica do mercado global. À data de 17 de maio de 2026, o diagnóstico sobre o dinamismo das ofertas públicas depende da lente metodológica utilizada. Se a base da StockAnalysis sinaliza uma aparente exuberância com 142 IPOs nos EUA desde o início do ano (um crescimento bruto de 11,8% face ao período homólogo), convém notar que este indicador mais largo inclui microcaps, listagens de menor qualidade e veículos residuais de SPACs. Para efeitos de análise estrutural, a referência deve ancorar-se na série restrita da Renaissance Capital, que contabiliza apenas 63 IPOs levados a cabo. O dado revelador reside na assimetria do mercado atual: embora o número de operações tenha recuado 17,1% face ao mesmo período de 2025, o capital captado disparou 155,2%, fixando-se nos 28,4 mil milhões de dólares. Ocorrem menos operações, mas de muito maior dimensão média. As estimativas da Renaissance para a totalidade de 2026 apontam para um intervalo entre 200 e 230 IPOs (arrecadando entre 40 a 60 mil milhões de dólares), o que implica que o mercado terá de absorver entre 137 a 167 novas operações até ao final do ano. Trata-se de um outlook globalmente favorável, validado pela EY, assente não na pulverização de capital em pequenas empresas, mas antes em emissões de grande escala em setores como IA, infraestruturas digitais, defesa, saúde/biotech e fintech dominam a narrativa.

Esta mesma vertigem de hipercrescimento e concentração ganha contornos ainda mais “galácticos” quando olhamos para a iminente dispersão de capital da SpaceX, planeada para este verão com uma avaliação recorde de 1,75 biliões de dólares. Elon Musk está a estruturar esta operação não apenas como uma empresa aeroespacial, mas como um império tecnológico integrado através da fusão com a sua startup de inteligência artificial, a xAI, consumada no início deste ano. Ao desenhar uma narrativa que funde computação, modelos de linguagem e infraestrutura orbital (prometendo até centros de dados de inteligência artificial no espaço), Musk injeta uma dose maciça de ilusão financeira para justificar métricas que, num balanço tradicional, seriam insustentáveis. Note-se que a integração da xAI arrastou as contas da SpaceX para um prejuízo de 4,9 mil milhões de dólares no ano passado, devido aos gastos com os supercomputadores “Colossus”.

A inserção destas megaestruturas no mercado público convoca também um dos maiores e mais resilientes enigmas da economia financeira: o fenómeno do underpricing. Estudada há décadas pela academia, a subavaliação sistemática das ações no momento da oferta inicial, que resulta na habitual valorização expressiva no primeiro dia de negociação, permanece um verdadeiro conundrum teórico. Longe de ser um mero artifício de marketing, a literatura clássica de corporate finance demonstra que o underpricing é um mecanismo racional de equilíbrio para resolver assimetrias de informação. Através da Teoria do Sinal e dos modelos de microestrutura de mercado, a subavaliação funciona como uma forma de mitigar a designada “maldição do vencedor” (winner’s curse) junto dos investidores menos informados, funcionando como um prémio de risco essencial para o sucesso da operação. No entanto, se a fixação do preço é balizada por estas forças económicas intangíveis, o controlo estratégico destas operações exige soluções de governação distintas. No caso da SpaceX, o verdadeiro escudo protetor não depende da engenharia de preços, mas sim da arquitetura de uma estrutura dual de ações (dual-class structure) que garante a Elon Musk mais de 75% do poder de voto com menos de metade do capital económico. Perante a magnitude da narrativa de hipercrescimento que funde a infraestrutura orbital com a xAI, o mercado abdica voluntariamente dos princípios tradicionais de governação societária, aceitando a perda de direitos de controlo em troca da promessa de colonização de Marte e de redes globais de satélites.

Esta complacência com estruturas de controlo absoluto nos IPOs contemporâneos assinala uma viragem estratégica que contrasta fortemente com a anterior vaga de SPAC (Special Purpose Acquisition Companies). Se estes veículos de casca vazia serviram, a dada altura, de mero atalho regulatório para que empresas sem fundamentais históricos pudessem vender projeções de longo prazo fantasiosas, o seu declínio provou a insustentabilidade do modelo. Enquanto os SPAC caíram em desgraça devido ao severo desalinhamento de incentivos entre promotores e investidores, resultando numa massiva destruição de valor pós-fusão, os novos gigantes da IA e do espaço preferem hoje a via direta e robusta do IPO institucional massivo. É através deste canal tradicional que a escala e a liquidez global são verdadeiramente capturadas, seja recorrendo a listagens duplas (dual listing) para maximizar arbitragens geográficas, seja pela pura força gravitacional de marcas messiânicas. A tese de investimento abandonou o facilitismo dos SPAC para se ancorar numa nova ambição: já não se avaliam os fluxos de caixa gerados no presente, mas sim a capacidade de monopolizar o futuro tecnológico da humanidade.

Caímos, assim, naquilo que os psicólogos e economistas chamam de “falácia da conjunção”, onde assumimos que cenários altamente específicos e complexos são mais prováveis do que as leis gerais do mercado. A abordagem bayesiana exige exatamente o oposto: devemos iniciar a nossa análise com a distribuição histórica geral (as base rates) e ajustar as expectativas apenas perante evidências empíricas irrefutáveis. Até que estes novos titãs provem que conseguem converter a tração operacional e o mediatismo em fluxos de caixa livres reais e sustentáveis, a história económica continuará a ser o único guia fiável para o investidor prudente.

A atual vertigem em torno destas narrativas de excecionalidade exige, mais do que nunca, um choque de sobriedade e o resgate urgente do espírito crítico. O comportamento dos mercados contemporâneos revela uma preocupante capitulação perante o pensamento de rebanho, onde a validação mútua de projeções hiperbólicas substituiu o escrutínio rigoroso dos factos e dos precedentes históricos. Abdicar da racionalidade económica e ignorar as “base rates” em nome de um messianismo tecnológico não é sofisticação financeira; é uma demissão intelectual coletiva.

O investidor tem o dever de rejeitar o ruído das massas, de questionar as estruturas que anulam a governação e de ancorar as suas decisões na matemática universal da criação de valor. Num ecossistema moldado pela pressa e pelo mimetismo, a verdadeira vantagem competitiva já não reside no acesso ao capital, mas sim na coragem de pensar de forma independente. O despertar para esta realidade é imperativo, pois a história ensina-nos que a gravidade económica nunca foi revogada pela força de uma crença coletiva (veja-se o falhanço do comunismo como sistema económico); mais ainda, quem abdica da razão para seguir a multidão acaba invariavelmente por pagar o maior preço: a cegueira perante a realidade.