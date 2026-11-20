Há muito que se discutia se fazia sentido regular o lobbying. Já o disse e repito: o lobbying existe, haja ou não regulamentação e, a existir, é preferível que tal aconteça de forma regulada.

Há muito que se discutia, em Portugal, se fazia sentido regular o lobbying. Já o disse e repito: o lobbying existe, haja ou não regulamentação – e, a existir, é preferível que tal aconteça de forma regulada e transparente.

Pois bem, a discussão, finalmente, deixou de ser sobre o se e passou a ser sobre o como. Com a publicação da Lei n.º 5-A/2026, de 28 de janeiro, entretanto alterada pela Lei n.º 37-A/2026, de 28 de julho, o legislador aprovou regras de transparência aplicáveis à representação de interesses junto das entidades públicas e criou o Registo de Transparência da Representação de Interesses (RTRI), a funcionar junto da Assembleia da República (artigo 1.º, n.º 1).

A lei entrou em vigor 180 dias após a sua publicação (artigo 21.º) – ou seja, no final de julho de 2026 –, mas – e este é um ponto fundamental – o RTRI só entra plenamente em funcionamento a 1 de janeiro de 2027. Já o quadro sancionatório apenas entra em vigor a 1 de junho de 2027 (artigo 8.º, n.ºs 1 e 8, da Lei n.º 37-A/2026, que alterou a Lei n.º 5-A/2026, de 28 de janeiro). Há, portanto, uma janela de preparação. Curta, mas existe. E convém não a desperdiçar.

Quem está abrangido?

Do lado privado, o escopo da lei, em termos de incidência subjetiva, é determinado pelo tipo de atividade prosseguido. A lei utiliza o conceito de “representação legítima de interesses” e descreve-o de forma, dir-se-ia, propositadamente ampla. Abrange as atividades que visem influenciar, direta ou indiretamente, a elaboração ou execução de políticas públicas, de atos legislativos e regulamentares, de atos administrativos ou de contratos públicos, bem como os processos decisórios das entidades públicas, sejam realizadas em nome próprio, de grupos específicos ou de terceiros (artigo 2.º, n.º 1). E inclui, por exemplo, contactos sob qualquer forma, o envio de correspondência ou de position papers, a organização de eventos e conferências e a participação em consultas sobre propostas legislativas (artigo 2.º, n.º 2).

Do lado público, o leque de entidades abrangidas também não é pequeno: Presidência da República, Assembleia da República, Governo e gabinetes, administração direta e indireta do Estado, Banco de Portugal, entidades administrativas independentes e reguladoras, e administração autónoma, regional e local, incluindo gabinete e entidades intermunicipais (artigo 3.º) – estas últimas com entrada faseada (municípios, respetivas empresas locais e entidades intermunicipais a partir de 1 de junho de 2027; freguesias a partir de 1 de janeiro de 2028 [(artigo 8.º, n.ºs 6 e 7, da Lei n.º 37-A/2026, que alterou a Lei n.º 5-A/2026, de 28 de janeiro)]).

Daqui resulta uma primeira conclusão que muitas empresas ainda não interiorizaram: a lei não se dirige apenas às consultoras de public affairs. Uma empresa que, em nome próprio, procura uma reunião com um gabinete ministerial para expor a sua posição sobre um projeto de decreto-lei está abrangida. Integra, aliás, uma categoria própria do registo, a dos “representantes de interesses empresariais” (artigo 13.º, n.º 3, al. c)). Mais: a circunstância de recorrer a um intermediário não a dispensa de se registar (artigo 5.º, n.º 2).

Há, naturalmente, exclusões. A saber: os atos próprios de advogados e solicitadores no exercício do mandato forense; a atuação dos parceiros sociais no quadro da concertação social; as respostas a pedidos de informação individualizados das entidades públicas; o exercício de direitos procedimentais no âmbito do procedimento administrativo e da contratação pública; e o direito de petição não remunerado (artigo 2.º, n.º 3). Mas atenção: nos termos da lei, a exclusão relativa à advocacia parece estar circunscrita ao mandato forense (artigo 2.º, n.º 3, alínea a)). Por isso, o advogado que faça lobbying por conta de um cliente fora desse quadro não fica, por esse simples facto, imune ao regime. E a empresa em causa também não estaria dispensada de se registar (artigo 5.º, n.º 2).

O que muda, em concreto?

O núcleo do regime é simples de enunciar: as entidades sujeitas a registo devem obrigatoriamente constar do RTRI antes de lhes ser concedida uma audiência ou de participarem em audições promovidas pelas entidades públicas (artigo 8.º, n.º 1, e artigo 13.º). Sem registo, a porta, em princípio, não se abre.

O registo, por seu turno, não é uma mera formalidade. Dele devem constar, entre outros elementos, a identificação dos titulares dos órgãos sociais e do capital social, o responsável pela atividade de representação de interesses, os rendimentos anuais decorrentes dessa atividade e os subsídios ou apoios financeiros recebidos de instituições da União Europeia ou de entidades públicas no exercício mais recente (artigo 5.º, n.º 1). Qualquer alteração deve ser comunicada no prazo de 30 dias, sendo a veracidade e atualização da informação da exclusiva responsabilidade da entidade registada (artigo 5.º, n.ºs 4 e 5).

A isto acrescem deveres de conduta traduzidos, designadamente de identificação perante o decisor, com menção do número de inscrição e da identidade das pessoas que fazem o contacto; na obrigação de não obter informação ou documentos preparatórios fora dos canais próprios; a de partilhar informação, sem discriminação, com todas as forças políticas representadas no Parlamento; e a de não entregar informação incompleta ou inexata com intenção de manipular ou induzir em erro (artigo 7.º, n.º 1). Aliás, o Código de Conduta anexo à lei vai mais longe e exige que as empresas indiquem publicamente um responsável pela área de relações institucionais públicas (artigo 4.º do Código de conduta para as relações entre representantes de interesses legítimos e entidades públicas, que consta em Anexo à Lei, e para o qual o artigo 15.º remete).

Por seu turno, as entidades públicas passam a divulgar, pelo menos trimestralmente, as reuniões realizadas com entidades registadas, com indicação da data e do objeto (artigo 8.º, n.º 3); a disponibilizar na sua página de internet informação sobre as consultas públicas em curso (artigo 9.º), e a registar a chamada “pegada legislativa” (artigo 10.º).

Ou seja, o que até aqui ficava no recato de um gabinete passa a ser público. É precisamente esta a virtude que sempre vi na regulamentação do lobbying– a de permitir a sindicância, por todos, da forma como os interesses são acolhidos ou rejeitados na decisão pública.

E se não se cumprir?

O incumprimento pode determinar a suspensão do registo ou da possibilidade de contactos institucionais (salvo nos casos de inscrição automática e oficiosa), limitações de acesso para as pessoas singulares que atuaram em representação da entidade e exclusão de consultas públicas, por períodos que podem atingir dois anos. As sanções são aplicadas pelo Conselho de Gestão do RTRI, após procedimento instrutório com garantias de defesa (artigo 11.º, n.ºs 1 e 4). Estas decisões, que são impugnáveis nos tribunais administrativos (artigo 11.º, n.º 3), são publicadas, com o dano reputacional que isso acarreta (artigo 11.º, n.º 2).

Seria, porém, um erro olhar apenas para estas sanções administrativas. Do ponto de vista de quem, como eu, trabalha diariamente em direito penal, o preceito mais relevante é outro: o exercício da atividade sem prévio registo ou a prestação de informações falsas é comunicado ao Ministério Público (artigo 11.º, n.º 6). A lei não cria um crime novo. Mas torna clara uma via de comunicação que pode colocar contactos informais, mal documentados, sob o olhar de quem investiga crimes como o tráfico de influência ou o recebimento e oferta indevidos de vantagem. E, num processo-crime, a falta de registo e de rasto documental de uma reunião legítima pode ser – e frequentemente é – lida como indício de que algo havia a esconder.

O que devem, então, fazer as empresas antes de 2027, para se prepararem?

Em termos práticos, recomendo que as empresas aproveitem os próximos meses para:

Mapear as interações: Identificar quem, na organização, contacta entidades públicas, com que frequência, sobre que matérias e por que meios (reuniões, e-mails, eventos, consultas públicas), distinguindo o que cai nas exclusões do artigo 2.º, n.º 3, do que fica sujeito ao regime.

Decidir a categoria e preparar a inscrição: Reunir desde já a informação exigida pelo artigo 5.º, n.º 1, sobretudo a relativa a titulares do capital, rendimentos da atividade e apoios públicos recebidos, que nem sempre está centralizada. Uma vez publicado o Aviso da Assembleia da República a que se reporta o artigo 18.º, n.º 3 (com a data de início de funcionamento do RTRI), são possíveis inscrições provisórias antes de janeiro de 2027 (artigo 8.º, n.º 2, da Lei n.º 37-A/2026, de 28 de julho, que alterou a Lei n.º 5-A/2026, de 28 de janeiro).

Designar um responsável: Nomear, e indicar publicamente, o responsável pelas relações institucionais públicas, com um mandato claro e reporte ao órgão de administração.

Rever (ou criar) uma política interna: Integrar no programa de cumprimento normativo – e, em particular, no plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas (implementado à luz do Regime Geral de Prevenção da Corrupção, publicado pelo Decreto-Lei n.º109-E/2021, de 09 de dezembro) – regras sobre contactos com decisores públicos, registo de reuniões, conservação de documentos e circuito de aprovação de posições externas. Rever Código de Conduta, e publicitá-lo na página de internet, em conformidade com o artigo 15.º e Anexo da Lei n.º 5-A/2026, de 28 de janeiro.

Rever contratos com consultores: Confirmar que os intermediários contratados estão (ou estarão) registados, que cumprem o Código de Conduta e que mantêm o registo das relações contratuais exigido pelo artigo 7.º, n.º 2 – sem esquecer que o recurso a terceiros não dispensa a própria empresa de se registar.

Atender às “portas giratórias”: Verificar se colaboradores provenientes de cargos públicos estão abrangidos pelo impedimento de três anos previsto no artigo 12.º, n.º 1, e assegurar o respeito pelos deveres de confidencialidade a que continuam vinculados.

Formar as equipas: Formar quem está na linha da frente – administração, direção jurídica, relações institucionais, área comercial – sobre os deveres de identificação e de conduta do artigo 7.º e do Código de Conduta.

Uma última nota sobre o calendário: As entidades que se dedicam profissionalmente à representação de interesses de terceiros têm até 60 dias após o funcionamento pleno do RTRI, em 01.01.2027, para se registarem (artigo 8.º, n.ºs 1 e 4, da Lei n.º 37-A/2026, de 28 de julho, que alterou a Lei n.º 5-A/2026, de 28 de janeiro). Não se deve, contudo, ler nesta norma uma moratória geral. Para as empresas que representam os seus próprios interesses, a regra é a de que o registo deve preceder a audiência (artigo 8.º, n.º 1, e artigo 13.º, n.º 2).

Por seu turno, as entidades públicas devem, até 30 de novembro de 2026, aprovar as normas sobre a publicitação das audiências que concedem (no caso do Governo, essa regulamentação consta já da Resolução do Conselho de Ministros n.º 167/2026, de 13 de agosto, que aprovou o Regulamento de Registo e Publicitação de Atividades de Representação Legítima de Interesses) (artigo 8.º, n.º 5, da Lei n.º 37-A/2026, de 28 de julho, que alterou a Lei n.º 5-A/2026, de 28 de janeiro).

A nova lei não é perfeita; nenhuma é (e, de resto, é a própria Lei que prevê a sua avaliação ao fim de três anos [artigo 20.º]). Contudo, tem o mérito de ajudar a traçar, finalmente, a fronteira entre o lícito e o ilícito, entre o permitido e o proibido. Às empresas cabe agora fazer a sua parte. Quem se preparar a tempo verá no registo uma credencial de transparência, ao passo que quem, inerte, esperar por junho de 2027 arrisca-se a descobrir, da pior maneira, que a falta de registo também fala.