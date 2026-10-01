Há confissões que se fazem ao padre e outras que se fazem ao médico. Joaquim Miranda Sarmento escolheu o Parlamento. Na audição sobre a entrada do Estado no capital da REN, a 23 de setembro, o ministro de Estado e das Finanças quis afastar qualquer suspeita de interesses em empresas cotadas e acabou a fazer o retrato do aforrador português que os inquéritos do Banco de Portugal descrevem há uma década:

“Devo dizer que o meu perfil de investidor é tão… é tão conservador, tão conservador que eu tenho produtos financeiros de taxa de juros garantida, não faço grande diversificação de portefólio e,…