A literacia financeira devia começar no Conselho de Ministrospremium
Miranda Sarmento não diversifica, Graça Carvalho tem 16 contas à ordem e Montenegro comprou ações a crédito. A Semana do Investidor arranca hoje e o Governo tem lugar marcado na primeira fila.
Há confissões que se fazem ao padre e outras que se fazem ao médico. Joaquim Miranda Sarmento escolheu o Parlamento. Na audição sobre a entrada do Estado no capital da REN, a 23 de setembro, o ministro de Estado e das Finanças quis afastar qualquer suspeita de interesses em empresas cotadas e acabou a fazer o retrato do aforrador português que os inquéritos do Banco de Portugal descrevem há uma década:
“Devo dizer que o meu perfil de investidor é tão… é tão conservador, tão conservador que eu tenho produtos financeiros de taxa de juros garantida, não faço grande diversificação de portefólio e,…
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